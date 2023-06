Marco Rossato a bordo della barca accessibile Tornavento, insieme ad Igor Macera, torna alla base nautica Liberi nel Vento

Dopo aver lasciato Numana Marco Rossato e Igor Macera, due ragazzi disabili in carrozzina, sabato 10 Giugno giungeranno al Marina di Porto San Giorgio a bordo della barca accessibile “Tornavento” per un’altra tappa del Giro di Italia in barca a vela 2023 “Navigare oltre i limiti”.

Partiti ad inizio Giugno dall’Arsenale di Venezia Marco, dell’Associazione i Timonieri Sbandati, insieme ad Igor effettueranno ben 26 tappe in altrettanti porti turistici per sensibilizzare giovani, diportisti, istituzioni sull’accessibilità per tutti alle strutture del diporto nautico e sulla tutela dell’ambiente.

Durante i trasferimenti a bordo dell’imbarcazione Tornavento saranno imbarcate persone con disabilità che sono attive nel mondo dello sport della vela per tutti.

Marco Rossato è stato il primo ragazzo con disabilità ad effettuare, nel 2018, il Giro di Italia in barca a vela in solitaria a bordo del trimarano “Fox Lady”.

Torna, dopo la sosta del 2018, alla base nautica Liberi nel Vento, associazione affiliata alla Federazione Italiana Vela che promuove lo sport della vela anche a persone con disabilità, per ritrovare vecchi amici e promuovere le finalità dell’iniziativa 2023 “Navigare oltre i limiti”.

Per Domenica 11 Giugno alle ore 10:30 alla base nautica Liberi nel Vento si svolgerà una conferenza stampa dove Marco ed Igor incontreranno atleti e rappresentanti della Liberi nel Vento, della Lega Navale di Porto San Giorgio e di tante realtà associative che si occupano di disabilità ed ambiente del comprensorio fermano.

Parleranno delle bellissime finalità ed iniziative del Giro in barca vela 2023.

E non finisce qui perché Marco ha un altro importante in obbiettivo per il futuro: dopo essere stato il primo ragazzo disabile in carrozzina ad effettuare, nel 2018, il Giro di Italia in barca a vela in solitaria, il Giro a vela 2023 servirà anche come messa a punto di diverse pratiche ed attività a bordo, per lanciarsi nella fantastica avventura di essere il primo velista in carrozzina ad effettuare la traversata dell’Oceano Atlantico in solitario che ha in obbiettivo nel 2025.

Buon Vento Marco ed Igor!!! Vi aspettiamo al Marina di Porto San Giorgio.

Foto:

-Marco, Igor insieme agli amici all’Arsenale di Venezia brindano alla partenza del Giro di Italia in barca a vela 2023

-Marco ed Igor a bordo della barca accessibile Tornavento

-Tornavento, la barca accessibile con cui Marco ed Igor stanno effettuando il Giro di Italia 2023

-Marco a bordo di Tornavento in un incontro con gli studenti in giro per l’Italia.