La Puglia è pronta ad accogliere il MotoSurf World Championship 2023

In arrivo oltre 130 atleti e atlete per l’evento che coniuga sport, turismo e sociale, puntando alla sostenibilità.

A causa delle condizioni meteo instabili le gare si svolgeranno sul Lago di Varano.

La Puglia è pronta ad accogliere il MotoSurf World Championship che dal 16 al 18 giugno 2023 farà tappa sul Gargano, non più presso la Marina di Rodi Garganico ma nello scenario suggestivo, riparato dai venti provenienti da Nord, del Lago di Varano (in località San Nicola).

Sono in arrivo da tutto il mondo oltre 130 atleti e atlete che prenderanno parte all’evento sportivo, presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari e organizzato da ADS “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il patrocinio di Regione Puglia, Pugliapromozione, FIM Federazione Italiana Motonautica, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e Ferrovie del Gargano.

Il MotoSurf World Championship prevede cinque tappe nel mondo: in Germania a Berlino (dal 24 al 26 maggio), in Italia a Rodi Garganico – Lago di Varano (dal 16 al 18 giugno), in Svezia a Bastad (dall’11 al 13 agosto), in Croazia a Zadar (dal 6 all’8 ottobre) e in Arabia Saudita a Jeddah (dall’1 al 3 dicembre).

Si tratta di un evento sportivo importantissimo, che ha un impatto turistico, economico e sociale sulla regione Puglia e l’intero Paese, e che punta alla sostenibilità ambientale.

Durante la tre giorni i piloti si sfideranno nei format: Men Open, Men Stock, Women, Juniors ed Electric Challenge competition. Si parte venerdì 16 giugno con le prove libere, sabato 17 ci saranno le gare ad eliminazione, domenica 18 le finali e le premiazioni.

«Siamo davvero felici di portare in Puglia, per il secondo anno consecutivo, una tappa del campionato mondiale di MotoSurf e non vediamo l’ora di accogliere piloti e accompagnatori, molti dei quali sono già in viaggio, sul Gargano. Per questo, anche se il meteo sarà instabile, il Campionato non potrà essere rimandato e si svolgerà sul Lago di Varano», ha affermato il presidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” Cristian Stefania.

Quest’anno il MSWC è attento anche al sociale, sostenendo la campagna di comunicazione “Allènati contro la violenza”, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, che ha l’obiettivo di diffondere l’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

«Attraverso la nostra campagna di sensibilizzazione – ha spiegato l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone – in sinergia con il Coni Puglia, il Cip Puglia, Sport e Salute spa e tutti i centri antiviolenza vogliamo coinvolgere i cittadini nell’ambito del contrasto alla violenza sulle donne con l’obiettivo di lanciare un messaggio di speranza e rinascita per le nostre comunità. I tanti femminicidi, molti dei quali consumati tra le mura domestiche, gli ultimi atroci avvenimenti obbligano ognuno di noi ad una seria e profonda riflessione oltre che ad una effettiva presa di coscienza affinché non ci siano più eventi drammatici ai danni di donne. Iniziative come questa devono portare a quel cambiamento culturale necessario e che da troppo tempo auspichiamo. La lotta alla violenza maschile su donne e minori deve interessare tutti gli attori istituzionali, dell’associazionismo e del Terzo settore».

Una causa sposata in pieno dalla FIM Federazione Italiana Motonautica, anche perché, come ha evidenziato il presidente della FIM (Federazione Italiana Motonautica) Vincenzo Iaconianni, il motosurf è uno sport assolutamente paritario, in quanto non esiste una categoria maschile e una femminile. «La FIM, negli ultimi anni, ha stretto rapporti importanti con tutte le regioni italiane, compresa la Puglia che è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di costa. Qui infatti si svolgono manifestazioni di tutte le nostre specialità», ha sottolineato Iaconianni.

MSWC E TURISMO

Durante la tre giorni oltre alle gare sono previsti momenti di festa, escursioni, show cooking e tour guidati che porteranno i partecipanti alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Il MSWC chiama a raccolta la Puglia e il Gargano, favorendo la crescita del territorio. «È necessario fare sistema per vincere sul mercato internazionale del turismo che è in pieno sviluppo, dal punto di vista nautico, in Turchia. L’obiettivo è portare la stagione turistica sul Gargano almeno a 120 giorni l’anno», ha evidenziato il direttore del Porto Turistico di Rodi Garganico Marino Masiero.

«È un onore, per un piccolo paese come il nostro, ospitare un evento di calibro così importante. Questo è stato possibile grazie alla voglia di crescere e di incrementare la cultura sportiva al fine di creare un’economia turistica più ampia correlata al territorio rodiano, garganico e pugliese», ha sostenuto l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Rodi Garganico Maria Soccio.

«Attraverso il Campionato di Motosurf abbiamo coinvolto gli imprenditori del territorio che hanno creduto nell’evento. Quest’anno è cresciuto il numero di richieste di partnership, in seguito al successo ottenuto dall’evento lo scorso anno. Va annoverata quella con Ferrovie del Gargano che, tra gli altri servizi, ha messo a disposizione un bus brandizzato da Roma a Foggia, oltre a veicolare su tutti i treni (già da aprile scorso) il video promo del MotoSurf World Championship», ha raccontato Salvatore Di Matteo, founder di “One Eventi”.

MOTOSURF E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il Motosurf è una disciplina sportiva giovane – riconosciuta dalla UIM (Unione Internazionale Motonautica) nel 2019 e dalla FIM (Federazione Italiana Motonautica) nel 2021 – in forte espansione e con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Le tavole con motore utilizzate per i campionati di MotoSurf sono a miscela e hanno dei serbatoi molto piccoli (inferiori a 2 litri) che sono certificati per assenza di perdita di carburante. Inoltre, durante i campionati, è previsto l’utilizzo esclusivo di oli biodegradabili, in conformità alla certificazione EPA (Environmental Protection Agency).

«Stiamo lavorando alla realizzazione di tavole ad impatto zero e prevediamo che entro il 2024 il MSWC sarà alimentato per il 50% da combustibili sostenibili, percentuale che salirà al 100% entro il 2026. Inoltre, per ogni motore fabbricato per le tavole da motosurf, vengono piantati tre alberi», ha spiegato il CEO President di MSWC ed ex pilota di Moto3 Martin Jančálek.

SPORT E SOCIALE

Durante la tre giorni sarà presente all’interno dell’evento uno spazio dedicato alla fruizione e distribuzione di

materiale informativo dei centri antiviolenza pugliesi. «La cooperativa “Il filo di Arianna” è impegnata in prima linea in questa lotta, con quattro sportelli presenti sul territorio e con il numero attivo 24 ore su 24. Il centro antiviolenza dell’ambito di Vico del Gargano, intitolato ad Antonietta Caruso, svolge quotidianamente l’importante lavoro di prevenzione e informazione per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Ci troviamo davanti ad un’emergenza culturale che richiede l’impegno di tutti gli attori sociali territoriali, perché la violenza riguarda tutti», ha detto Barbara Rosaria Patetta, presidente della Cooperativa Sociale Il Filo di Arianna.

Media partner del MSWC 2023 è Il Nautilus.

La partecipazione alle gare è ad ingresso libero. Info e prenotazioni per le escursioni all’infopoint sul porto e al numero 347.2221429.

Foto, video: S.C. Il Nautilus