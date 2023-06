GUYOT environnement – Team Europe si impone in condizioni fast and furious, perfette per il foiling

Una fantastica prima vittoria per il popolare team IMOCA nella In Port Race dell’Aia

Martedì pomeriggio L’Aia ha offerto alcune delle migliori condizioni che la flotta IMOCA avesse mai visto in questa edizione di The Ocean Race. Un sole splendente e un vento teso che si è avvicinato ai 20 nodi hanno permesso un foiling “fast and furious” durante la In Port Race.

GUYOT environnement-Team Europe di Benjamin Dutreux ha raggiunto la linea di partenza alla massima velocità, sui foil, ed è stato in grado di navigare davanti a Team Holcim-PRB e di infilarsi di poco davanti a 11th Hour Racing Team.

Con le barche IMOCA che volavano fuori dall’acqua sui loro foil e i velisti al limite del controllo, l’avvicinamento alla prima boa è stato veloce. A un certo punto è sembrato che Dutreux non fosse in grado di prendere la boa, ma è riuscito a stringere e a prendere la rotta interna intorno alla boa 1, precedendo di pochi secondi 11th Hour Racing Team.

Team Malizia di Boris Herrmann è arrivato alle sue spalle e con una strambata anticipata ha preso la corsia interna per passare 11th Hour Racing Team.

Nel frattempo, Dutreux ha allungato il passo e ha costruito il suo vantaggio nel primo giro del percorso.

11th Hour Racing Team di Charlie Enright è riuscito a riconquistare il secondo posto su Malizia poco prima della fine del primo giro, mentre Biotherm e Team Holcim-PRB si sono dati il cambio più indietro.

Nel secondo giro del percorso – che è stato leggermente allungato per le condizioni di vento forte – Biotherm di Paul Meilhat ha iniziato a farsi sotto, incalzando Team Malizia e mettendo sotto pressione l’equipaggio tedesco, ma Boris Herrmann e il suo gruppo hanno mantenuto i nervi saldi e la posizione.

Durante il resto del secondo giro, Benjamin Dutreux e i suoi hanno navigato in modo impeccabile in condizioni difficili, tagliando il traguardo e conquistando la loro prima vittoria in The Ocean Race. Dopo l’emozionante rientro di Aarhus dopo il disalberamento, questo risultato sarà sicuramente molto gradito alla famiglia di The Ocean Race, una giusta ricompensa per un team che ha dimostrato una grande capacità di recupero, riuscendo ad arrivare più volte sulla linea di partenza dopo tante battute d’arresto.

“È bello, molto bello”, ha detto Dutreux poco dopo aver tagliato il traguardo. “Grande spirito di squadra. Si è trattato di spingere al massimo e di rimanere concentrati. È fantastico, sono felice di aver portato una vittoria per tutta la squadra”.

“Siamo felici. Abbiamo regatato con molta calma e pulizia”, ha dichiarato Annie Lush dalla barca che ha vinto. “È davvero bello ottenere una vittoria. Sappiamo che gli altri stanno spingendo molto, perché questi risultati contano davvero per alcune delle altre barche, quindi è bello sapere che possiamo ancora essere più veloci di loro anche quando gli altri spingono così tanto”.

Il secondo posto ottenuto da 11th Hour Racing Team di Charlie Enright lo pone in una posizione molto forte nella classifica delle In Port Race. Ciò darà al team americano ulteriore fiducia in vista dell’ultima tappa di The Ocean Race, dato che la classifica delle In Port Series funge da meccanismo di spareggio per la classifica generale della regata.

“È stato molto intenso, c’era molto vento e abbiamo lottato per una posizione in partenza con Holcim PRB”, ha detto Enright. La partenza è avvenuta con 20 nodi, mentre alle boe 1 e 2 i nodi erano quasi 25″. Tutto il team ha fatto un ottimo lavoro oggi. Ci siamo avvicinati molto alla linea di partenza, ma siamo riusciti a superare Holcim-PRB e a partire presto. Malizia ci ha superato, ma noi li abbiamo ripresi e abbiamo aggiunto un altro punto sul tabellone”.

Team Malizia è riuscito a tenere testa a Biotherm per il terzo posto, lasciando Team Holcim-PRB in quinta posizione, un risultato deludente per Benjamin Schwartz e il suo equipaggio, dopo una buona partenza.

“Queste regate In Port sono molto divertenti”, ha dichiarato Boris Herrmann. “Non abbiamo fatto una partenza ideale, ma abbiamo recuperato fino al secondo posto, poi abbiamo lasciato un piccolo spazio e 11th Hour Racing Team si è infilato all’interno e ha resistito (per il secondo posto)”.

“Abbiamo fatto una buona partenza, ma siamo stati bloccati dagli altri”, ha detto lo skipper di Holcim-PRB Schwartz. “Quando si scende dai foil in questo modo in una partenza al lasco, non si può fare molto. Naturalmente non è il risultato che volevamo, ma siamo riusciti a completare il percorso di regata con un nuovo equipaggio, quindi possiamo essere soddisfatti e ora ci concentriamo sulla prossima tappa”.

Il prossimo appuntamento è la In-Port Race per la flotta VO65, che partirà mercoledì pomeriggio alle 17.40 ora locale all’Aia, con condizioni simili a quelle odierne.

IMOCA In Port Race – L’Aia

GUYOT environnement – Team Europe – 5 punti 11th Hour Racing Team – 4 punti Team Malizia – 3 punti Biotherm – 2 punti Team Holcim-PRB – 1 punto

Foto: Sailing Energy / The Ocean Race