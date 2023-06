Inaugurazione della mostra “Recuperati dagli Abissi” – Martedì 20 giugno alle ore 17, a Taranto

Martedì 20 giugno alle ore 17, a Taranto, presso la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo – sede operativa in via Viola n.12 – si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione e inaugurazione della mostra “Recuperati dagli Abissi”, nel corso della quale verranno esposti i reperti rinvenuti durante i lavori per l’installazione del gasdotto TAP tra le coste albanesi e quelle italiane, a circa 780 metri di profondità, riferibili al carico di un relitto dei primi decenni del VII secolo a.C. Il carico costituito da ceramiche di manifattura corinzia, in particolare contenitori per il trasporto di derrate alimentari e ceramica fine da mensa, è un ritrovamento eccezionale e di grande valenza scientifica.

Le operazioni di recupero hanno consentito il prelievo dal fondale di 50 reperti: 2 anfore da trasporto del tipo corinzio A, 5 hydriai, 3 oinochoai, 1 brocca, 10 skyphoi e 1 pithos, rinvenuto in stato frammentario. Durante il restauro all’interno del pithos sono stati rinvenuti altri 28 skyphoi impilati, le anfore hanno restituito, invece, numerosi noccioli di olive.

Queste importanti testimonianze del mondo antico saranno esposte in un percorso di visita di tipo immersivo in cui l’utilizzo di immagini, videoproiezioni ed effetti sonori mira a ricreare nel visitatore la sensazione di “immergersi negli abissi” del Canale d’Otranto. Un percorso emozionale in cui l’utilizzo di tecnologie digitali, installazioni tattili e di realtà aumentata è finalizzato a raccontare al pubblico, attraverso una fruizione attiva, suggestiva e coinvolgente, le fasi più antiche del commercio mediterraneo agli albori della Magna Grecia.

Sarà presente, inoltre, una sezione dedicata ai più piccoli, i quali potranno conoscere un tassello della loro storia divertendosi. Il recupero, il restauro dei materiali archeologici e la mostra sono stati realizzati con il supporto di TAP. Introduce: Barbara Davidde, Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo Interverranno: Luca Schieppati, Managing Director Trans Adriatic Pipeline (TAP) Francesco d’Andria, Accademico dei Lincei, professore emerito Aldo Siciliano, Presidente Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia di Taranto, già professore ordinario Maria Piccarreta, Segretario Regionale MIC per la Puglia Tenente di Vascello Gianfranco Tommasi, Capo Nucleo SDAI di Taranto della Marina Militare Capitano di Fregata Tiziano Angelini, Capo della 1° Sezione (coord. Min. Ambiente e della Sic. Energetica), Ufficio Rapporti Interministeriali e Coordiamento del Territorio, Addetto MCM della 3° Sezione GEOMETOC della Marina Militare.

Concluderà: Luigi La Rocca, Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Al termine è prevista una visita della mostra.

Per ulteriori informazioni www.patrimoniosubacqueo.it