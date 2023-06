The Ocean Race: Ostacoli sulla strada per il Mediterraneo

Entrambe le flotte si scontrano con zone di vento leggero mentre cercano di spingersi verso sud

I VO65 sono ancora davanti al gruppo, e spingono in direzione di Capo Finisterre e della costa portoghese.

Ma al momento, “spingere” dovrebbe essere considerata una descrizione generosa. La velocità delle barche è spesso inferiore ai 10 nodi e le scelte per i tattici e i navigatori a bordo sono poco chiare: puntare a sud dove i venti sono più leggeri, oppure andare più a ovest, lontano dall’obiettivo.

“Sembra molto tranquillo, poco vento… molto lento”, è stato il succinto riassunto di Nico Lunven a bordo di Team Maliza.

Mentre Yoann Richomme, responsabile della navigazione sull’IMOCA più a sud – Team Holcim-PRB – ha offerto una descrizione più vivace, anche se la conclusione finale è la stessa.

“Siamo nel mezzo del Golfo di Biscaglia, andiamo a ovest, a ovest! Per sfuggire ai venti leggeri tra Francia e Spagna”, ha spiegato in un video da bordo oggi. “Oggi pomeriggio il vento sarà leggero, poi un po’ più forte quando vireremo verso sud per scendere, ma lungo il Portogallo sembra molto, molto leggero”.

“In questo momento siamo lenti. Non si prospetta nulla di buono. Biotherm è a circa 55 miglia a nord, ma credo che oggi potremmo perdere parecchio. Abbiamo un po’ di vantaggio, ma credo che le prossime ore e i prossimi giorni saranno molto difficili”.

Come aveva previsto Richomme, il vantaggio conquistato all’inizio viene ora eroso sia da Biotherm sia da Team Malizia, poiché entrambe le barche si trovano più a ovest e restano nei venti leggeri un po’ più a lungo.

La storia è simile, indipendentemente se ci si trovi a bordo di uno dei 5 VO65 o dei 3 IMOCA. La sfida è quella di scegliere una rotta verso sud che offra vento a sufficienza per far muovere la barca in modo costante. Oggi, scommettere su una posizione più a ovest sembra aver pagato.

“Abbiamo scelto di andare piuttosto a ovest per inseguire i residui di un sistema di bassa pressione”, ha detto Aksel Magdahl, navigatore di WindWhisper Racing Team, il team leader della VO65 Sprint. “Fortunatamente, la flotta ci ha più o meno seguito, il che rende tutto più semplice”.

Man mano che le barche si spingono verso sud, raggiungeranno la punta sud-occidentale del Portogallo prima di “svoltare” a sinistra e dirigersi verso Gibilterra e il Mar Mediterraneo.

Al largo della punta del Portogallo, lungo i 37 gradi di latitudine nord, si trova la linea di demarcazione del premio Vasco da Gama della Fondazione Mirpuri, che sarà assegnato al primo navigatore di una delle due classi ad attraversare questa latitudine. Non varrà dei punti, ma un premio che sarà consegnato a Genova durante la serata di premiazione del Gran Finale.

Nel frattempo, 11th Hour Racing Team sta facendo buoni progressi nella sua “corsa nella corsa” verso Genova. Dopo aver lasciato l’Aia domenica sera, il team è determinato ad arrivare in Italia in tempo per partecipare alla In Port Race.

“Siamo molto stretti con i tempi, ma faremo tutto il possibile per arrivare a Genova e unirci al resto della flotta per il Grand Finale di The Ocean Race”, ha dichiarato lo skipper Charlie Enright mentre il suo team lasciava la banchina domenica. “Vogliamo arrivare in tempo per la partenza della In-Port Race il 1° luglio, per avere l’opportunità di partecipare e vincere le In-Port Race Series. È una regata nella regata e il conto alla rovescia è iniziato”.A questo link gli ultimi contenuti foto e video dalle barche.



