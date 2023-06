All’Ocean Race Genova le bandiere che ripuliscono il mare dalla plastica

Il tessuto blubanner ottenuto per il 62% dal riciclo di plastiche recuperate in mare e per il restante 28% da riciclo di PET

Realizzare bandiere prodotte al 100% con materiale riciclato e con processi produttivi green. E’ la sfida che ha raccolto Resolfin, azienda manufatturiera di Pomezia, leader nella produzione di elementi di comunicazione visiva, e che, proprio per questo suo impegno, oggi è partner di Legambiente, MareVivo Onlus, Federazione Italiana Vela, ed è stata scelta come Friends of Genova the Grand Finale per la The Ocean Race Genova The Grand Finale 2022-23, l’unica tappa italiana del giro del mondo a vela in programma da domani al 2 luglio, per la quale Resolfin fornirà circa 5000 bandiere, oltre a banner di protezione di transenne e parapedonali.

I materiali prodotti da Resolfin sono realizzati con un particolare tessuto, il Blubanner, ottenuto per il 62% dal riciclo di plastiche recuperate in mare da Seaqual Marine e per il restante 28% dal riciclo del PET. Per la stampa vengono utilizzati inchiostri a base d’acqua al 97%, mentre per la realizzazione dei pennoni vengono utilizzati acciaio e alluminio, anch’essi riciclati e riciclabili.

Un tessuto completamente green che viene lavorato con processi produttivi che sfruttano energia pulita. La sede produttiva di Resolfin, infatti, è energeticamente autosufficiente grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico da 50 KW.

“La nostra azienda – ha commentato Enrico Scozzari, CEO di Resolfin – è sempre stata attenta ai temi ambientali. Sin dal 2015 abbiamo installato un impianto fotovoltaico per l’utilizzo di energia pulita, un impianto di trattamento per l’immissione di aria pulita in atmosfera, e rivolgiamo una costante attenzione all’approvvigionamento dei materiali privi di pvc o altri elementi non riciclabili. Parallelamente investiamo risorse nello sviluppo e nell’utilizzo di materiali che aiutano l’ecosistema, come il tessuto blubanner che contribuisce alla pulizia degli oceani dalla plastica; prossimo obiettivo è quello di ridurre l’impatto degli imballaggi, sempre in un’ottica di economia circolare”.

In quest’ottica si inserisce anche la partecipazione di Resolfin alla decima edizione di Ecoforum 2023, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata da Legambiente, La nuova Ecologia e Kyoto Club presso l’Hotel Quirinale di Roma il 4, 5 e 6 luglio.