Domani la cerimonia di apertura del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 a Marina di Carrara

Arrivate tutte le barche: dalla Sardegna equipaggi vittoriosi pronti alla sfida per il tricolore

Al Club Nautico Marina di Carrara è tutto pronto: domani parte il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023, con la cerimonia di apertura in programma alle 18:30 al circolo, che comprende il giuramento degli atleti, degli ufficiali di regata e l’alzabandiera, con la dichiarazione di apertura da parte del presidente FIV Francesco Ettorre.

Sono arrivate da tutta l’Italia le 42 barche iscritte ai Tricolori d’Altura che la FederVela ha assegnato al Club Nautico Marina di Carrara, uno dei circoli velici più antichi e prestigiosi d’Italia, oggi simbolo d’eccellenza della vela azzurra dell’altomare, che proprio nelle scorse settimane ha ultimato i lavori di restyling della clubhouse che farà il suo esordio ospitando gli equipaggi dell’Italiano Vela d’Altura, la specialità che riunisce yacht delle categorie Regata e Crociera/Regata espressione della più moderna cantieristica italiana e internazionale.

La tradizione italiana, la grande partecipazione al fitto calendario di regate lungo tutti i mari della penisola, e il richiamo dei titoli italiani in palio, ha fatto convogliare su Marina di Carrara una flotta interessante per varietà e qualità, con barche dai 9 ai 16 metri, e con molti armatori e campioni specialisti della Vela d’Altura.

Tra loro “Mela”, il Club Swan42 armato e timonato dal carrarese Andrea Rossi con Enrico Zennaro alla tattica, che lo scorso fine settimana è salito sul gradino più alto del podio al The Nations Trophy 2023 di Porto Cervo piazzandosi davanti agli scafi spagnoli “Nadir” e “Per de Abril”. All’Italiano di Marina di Carrara è particolarmente nutrita la flotta di scafi prodotti dall’iconico cantiere finlandese rappresentato da ben nove “Cigni”.

Oltre a “Mela”, infatti, sulla linea di partenza mercoledì 28, anche “Frantaghirò”, armato da Carlandrea Simonelli e “Giuliana”, il Club Swan50 di Alberto Franchi. E poi “Morgan V” di Nicola De Gemmis vincitore lo scorso anno nelle classi A e B, “Rachistar” e “Katariina II”. “Blue Sky”, “Tengher” e “Ulika” completano la flotta Swan. Tra gli scafi di casa il Grand Soleil37 “Valhalla” di Marco Bruna e il Vismara46 “K8” armato da Riccardo Crotti. Presente anche “Sugar”, il Corsa915 di Alex Magnani, che quest’anno dovrà vedersela con uno scafo gemello, “Farfallina 2” di Davide Noli.

Ma più in generale sono tanti gli scafi con nomi e team di rilievo nel panorama del settore, protagonisti sui campi di regata: “Axa Paolissima” (GS-56), “Comanche Sagola” (Farr45), “Blue Sky”, “Faster III” (GS-43), “Scugnizza” e “Guardamago II” (Italia Yachts 11.98), “Spirit of Nerina” (X35), gemella dell’”Excalibur” del Presidente UVAI (Unione Vela Altura Italiana) Fabrizio Gagliardi che ha commentato: “Il Campionato Italiano Assoluto ORC rappresenta un momento importante per tutti quei team di altura che amano confrontarsi sulle boe. Una sfida che premia la preparazione e il lavoro di gruppo. Tutti i partecipanti per essere presenti a questo importante evento sicuramente hanno svolto un allenamento e una messa a punto molto accurata per poter ambire ad un buon risultato. Quest’anno siamo ospiti del Club Nautico Marina di Carrara che ha fatto il massimo per garantire una perfetta organizzazione, sono sicuro che le aspettative saranno rispettate”.

EDISON NEXT – Da oltre un anno è partner della FIV con la quale condivide una serie di valori e iniziative. Edison Next accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del

mercato del biometano e dell’idrogeno.

Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-to-end: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei risultati. Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei gas verdi. Edison Next opera in Italia, Spagna e Polonia impiegando oltre 3.500 persone, gestendo 65 siti industriali, 2.100 strutture pubbliche e private e 280 città.

IL PROGRAMMA – Perfezionate le iscrizioni e conclusi i controlli di stazza, martedì 27 giugno il Club Nautico Marina di Carrara ospiterà alle ore 18:30 la Cerimonia d’Apertura con il discorso delle autorità e il brindisi inaugurale, che aprirà il sipario sulla manifestazione.

Mercoledì 28 giugno dopo il briefing tecnico, il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 11:55 e, per i giorni successivi, sarà il CdR a stabilire di volta in volta l’orario di partenza. Gli equipaggi si sfideranno nello specchio di mare antistante il porto di Marina di Carrara nell’arco di quattro intense giornate di regate su percorsi “a bastone” tra le boe con il classico succedersi di lati di bolina e di poppa.

Nel programma degli eventi a terra, giovedì 29 giugno alle 21:00 si svolgerà la Cena di Gala riservata agli Armatori e il 30, a partire dalle ore 19:00, il piazzale del Club Nautico ospiterà il Crew Party con aperitivo e musica dal vivo.

IL CAMPIONATO – Il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 è uno degli appuntamenti più importanti della stagione velica tricolore: ogni anno i migliori equipaggi e le migliori barche si ritrovano per dare l’assalto agli “scudetti” della Vela d’Altura, specialità che riunisce yacht delle categorie Regata e Crociera/Regata, suddivise in varie classi per dimensione, espressione della più moderna cantieristica italiana e internazionale. E’ una vela che coinvolge migliaia di appassionati, armatori e velisti, in un fitto calendario di gare che culmina proprio con il Campionato Italiano, l’evento più atteso.

Secondo la Normativa FIV per l’Altomare, al Campionato sono ammesse le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International, comprese tra la Classe ORC “A” (le più grandi) e la Classe ORC “D” (le più piccole), suddivise tra le Classi A, B, C e D Regata e Crociera/Regata. Ciascuna di queste Classi assegna il titolo di Campione Italiano di vela d’Altura.

LE REGATE FIV E IL FIVILLAGE – L’Italiano di Marina di Carrara vuole essere l’esempio di nuova filosofia che si basa sulla creazione di una struttura autonoma e itinerante, il FIVillage, che verrà utilizzata in occasione dei Grandi Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale (oltre all’Italiano Altura, la Coppa Primavela, i Campionati Italiani Giovanili in Singolo e in Doppio, e il Campionato Italiano Classi Olimpiche). Il villaggio itinerante che sarà inaugurato a Marina di Carrara, rappresenterà uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e i curiosi, nonché una vetrina per gli sponsor.

ECOVELA – Al fine di promuovere l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità nel mondo della vela, la Federazione ha previsto la presenza di uno spazio federale dedicato al progetto #Ecovela all’interno del FIVillage. In questo modo, la Federazione si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza completa ai partecipanti alle regate, fornendo loro uno spazio comune dove condividere la passione per questo sport e dove promuovere valori importanti come la salvaguardia dell’ambiente.

Nel suo ruolo di Sustainability Partner della FIV, One Ocean Foundation contribuirà con attività di informazione e divulgazione sulle buone pratiche per la tutela del mare in occasione del Campionato Italiano Assoluto d’Altura. In particolare, verrà proposto ai concorrenti di identificare un membro dell’equipaggio come Responsabile Ecologico di Bordo, con la responsabilità di mettere in atto le azioni volte a favorire la cultura per la tutela del mare.