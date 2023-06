-Aperto ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 a Marina di Carrara, con il giuramento di Atleta e Ufficiale di Regata, la dichiarazione del Presidente federale Francesco Ettorre e l’alzabandiera

-Da mercoledi 28 giugno a sabato 1 luglio 42 equipaggi alla caccia dei titoli italiani

-Molti grandi nomi della vela presenti

La cerimonia di apertura ha sancito ufficialmente l’avvio del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 al Club Nautico Marina di Carrara, il primo degli appuntamenti inseriti tra i grandi eventi FIV, le regate “bandiera” della Federvela con il format che prevede il villaggio sponsor FIVillage e altri momenti collaterali.

La cerimonia di apertura ha visto il benvenuto dei padroni di casa, nell’ordine: il Presidente del Club Nautico Marina di Carrara Carlandrea Simonelli; il Presidente FIV Francesco Ettorre; l’Ing. Lorenzo Misani di EDISON NEXT naming sponsor del campionato; e il Presidente della II Zona FIV Andrea Leonardi.

I saluti istituzionali sono stati portati dalla Sindaca del Comune di Carrara Serena Arrighi, dalla vice presidentessa della Provincia di Massa Elisabetta Sordi, dalla Comandante Capitaneria di Porto Marina di Carrara, il Capitano di Fregata (CP) Monica Selene Mazzarese. Anche il Presidente CONI Provinciale Vittorio Cucurnia e il Comandante Sezione Velica MM de La Spezia, il Capitano di Vascello Roberto Savella, hanno portato i rispettivi saluti.

La cerimonia è quindi partita dagli interventi del presidente UVAI Fabrizio Gagliardi e dal consigliere federale responsabile del settore Altomare Donatello Mellina, che insieme a un armatore detentore di un titolo italiano vinto nel 2022, Nicola De Gemmis, hanno svelato sul palco i tre trofei in palio: il Trofeo dei Tre Mari, il Trofeo UVAI al primo armatore-timoniere, e il Trofeo Carlo De Zerbi.

Toccante la lettura del giuramento, una novità per l’Italiano di Vela d’Altura: per gli atleti la formula è stata letta da Tommaso Chieffi, uno dei velisti più noti e vincenti della vela italiana, mentre per l’Ufficiale di Regata è stata la volta di Elisa Del Zozzo.

Poco dopo il Presidente Ettorre ha dichiarato aperto il campionato, e l’inno di Mameli ha accompagnato l’alzabandiera sul pennone del Club Nautico Marina di Carrara. Ora i tricolori della vela d’altura possono davvero iniziare.

L’aperitivo di benvenuto ai partecipanti, altra novità nel format della regata, è stato accompagnato da una chiamata sul palco di tutti gli equipaggi, per una foto ufficiale con i rispettivi colori sociali. Un bel momento apprezzato da tutti.

IL CAMPIONATO – Sono 42 le barche iscritte al campionato, il cui livello tecnico è decisamente elevato. La conferma viene scorrendo i tanti nomi di velisti importanti dalla lista degli equipaggi. Saranno in regata nei prossimi quattro giorni, con previsioni meteo variabili, tra gli altri: il già citato Tommaso Chieffi (sull’imbarcazione Catarina), Roberto Ferrarese (Adrenalina) e suo figlio Simone (Sugar), Niccolò Bertola, Giancarlo Simeoli, Emanuele Vaccari (Duende), Paolo Bottari, Lars Borgstrom, Flavio Grassi e Flavio Favini (Fantaghirò), Fabio Ascoli e Roberto Spata (Farrfallina), i fratelli Daniele e Giovanni Cassinari con Stefano Rizzi (Giuliana), Enrico Zennaro (Mela), Alberto Fantini (Morgan V), Luis Doreste e Andrea Ballico (Scugnizza), Giulio Desiderato (Skarp), Matteo Ivaldi e Sandro Montefusco (Sugar), Francesco Ivaldi (Tengher).

EDISON NEXT – Da oltre un anno è partner della FIV con cui condivide valori come determinazione, resilienza, velocità, innovazione, spirito di squadra, sostenibilità. Edison Next è la società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano e dell’idrogeno. Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-to-end: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei risultati. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo sono essenziali, tanto per cogliere le nuove opportunità in campo energetico quanto per vincere le sfide dei cambiamenti climatici ed economici in corso. Per questo Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei gas verdi. E’ presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre 65 siti industriali, 2.100 strutture pubbliche e private e 280 città, con oltre 3.500 persone.

IL PROGRAMMA – Mercoledì 28 giugno dopo il briefing tecnico, il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 11:55 e, per i giorni successivi, sarà il CdR a stabilire di volta in volta l’orario di partenza. Gli equipaggi si sfideranno nello specchio di mare antistante il porto di Marina di Carrara nell’arco di quattro intense giornate di regate su percorsi “a bastone” tra le boe con il classico succedersi di lati di bolina e di poppa.

Nel programma degli eventi a terra, giovedì 29 giugno alle 21:00 si svolgerà la Cena di Gala riservata agli Armatori e il 30, a partire dalle ore 19:00, il piazzale del Club Nautico ospiterà il Crew Party con aperitivo e musica dal vivo.

IL CAMPIONATO – Il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next 2023 è uno degli appuntamenti più importanti della stagione velica tricolore: ogni anno i migliori equipaggi e le migliori barche si ritrovano per dare l’assalto agli “scudetti” della Vela d’Altura, specialità che riunisce yacht delle categorie Regata e Crociera/Regata, suddivise in varie classi per dimensione, espressione della più moderna cantieristica italiana e internazionale. E’ una vela che coinvolge migliaia di appassionati, armatori e velisti, in un fitto calendario di gare che culmina proprio con il Campionato Italiano, l’evento più atteso.

Secondo la Normativa FIV per l’Altomare, al Campionato sono ammesse le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International, comprese tra la Classe ORC “A” (le più grandi) e la Classe ORC “D” (le più piccole), suddivise tra le Classi A, B, C e D Regata e Crociera/Regata. Ciascuna di queste Classi assegna il titolo di Campione Italiano di vela d’Altura.

LE REGATE FIV E IL FIVILLAGE – L’Italiano di Marina di Carrara vuole essere l’esempio di nuova filosofia che si basa sulla creazione di una struttura autonoma e itinerante, il FIVillage, che verrà utilizzata in occasione dei Grandi Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale (oltre all’Italiano Altura, la Coppa Primavela, i Campionati Italiani Giovanili in Singolo e in Doppio, e il Campionato Italiano Classi Olimpiche). Il villaggio itinerante che sarà inaugurato a Marina di Carrara, rappresenterà uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e i curiosi, nonché una vetrina per gli sponsor.

ECOVELA – Al fine di promuovere l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità nel mondo della vela, la Federazione ha previsto la presenza di uno spazio federale dedicato al progetto #Ecovela all’interno del FIVillage. In questo modo, la Federazione si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza completa ai partecipanti alle regate, fornendo loro uno spazio comune dove condividere la passione per questo sport e dove promuovere valori importanti come la salvaguardia dell’ambiente.