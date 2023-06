Francesca Clapcich nella storia. 11th Hour Racing vince The Ocean Race. E’ festa grande a Genova

Giornata ricca di eventi e campioni all’Ocean Live Park. Sensini, Tita e Sirena in visita al Waterfront. Folla sui pontili per accogliere i vincitori. Sabato lo show con le regate, il Vespucci e le Frecce Tricolori.

Genova accoglie 11th Hour Racong con un abbraccio ricco di emozione ed entusiasmo. Francesca Clapcich è la prima italiana nella storia a vincere The Ocean Race. La barca è arrivata sui moli del Waterfront poco dopo le 17:30. La giuria internazionale di World Sailing ha riconosciuto al team statunitense 4 punti di riparazione e la barca di Charlie Enright può così festeggiare la storica vittoria del giro del mondo.

Festa grande sul palco con la coppa che viene consegnata da Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova, a Francesca. “E’ una emozione incredibile”, le prime parole dell’azzurra. “Sognavo un arrivo così nella mia nazione, a Genova. Non ci credo ancora. Sono orgogliosa e spero che in futuro ci possano essere sempre più italiani nella vela oceanica. Siamo forti e possiamo sicuramente ambire a una barca italiana. Grazie a Genova per avermi dato questa opportunità, di arrivare nel mio paese e vincere davanti a un pubblico meraviglioso”. Con l’arrivo di 11th Hour Racing Team si completa la flotta di The Ocean Race. Venerdì e Domenica le barche della regata intorno al mondo potranno essere ammirate da vicino sui pontili del Waterfront così come le Legends.

La giornata era iniziata con altri campioni, altrettanto affascinanti. Si sono ritrovati nel Fiv Experience Village, al fianco del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, Alessandra Sensini, la più grande campionessa del movimento velico italiano nel mondo, Ruggero Tita, oro olimpico a Tokyo, e lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena. Con loro è arrivato in visita il presidente di World Sailing, Quanhai Li.

“Questi nove giornate di Genova The Grand Finale – hanno sottolineano in coro – sono uno spot straordinario per la città e per la vela a livello mondiale”. Grazie all’arrivo di The Ocean Race hanno fatto rotta su Genova alcuni degli eventi più importanti e seguiti a livello mondiale. “Confindustria Nautica e Fiv hanno portato a Genova il Premio Atleta Fiv dell’anno e qui sono arrivati i grandi campioni di Luna Rossa e i nostri olimpionici”, sottolinea Alessandra Bianchi. “E’ questo il grande valore per Genova. Grazie al Grand Finale Genova è in copertina a livello mondiale. Sui giornali, sulle tv e sui canali web e social. Si parla della nostra città e si vivono i tanti eventi di eccellenza che abbiamo saputo attrarre e mettere in rete. Dal Vespucci alla Palinuro, dai campioni della vela a quelli di tanti sport che abbiamo premiato sul palco e che si esibiscono nei campi di Genova 2024. E ancora il Nastro Rosa Tour al Porto Antico, i concerti in piazza, le iniziative culturali. Un grande gioco di squadra che arriva al termine di un tour mondiale che ha permesso a Genova di avere una visibilità straordinaria”.

Sport e turismo rappresentano un binomio vincente per la valorizzazione del territorio. Lo dimostrano le giornate di Ocean Race, un evento mondiale di altissimo livello tecnico e sportivo. Di questo si è parlato all’Ocean Live Park nell’ambito del convegno “Sport e turismo, la chiave per una nuova attrattività territoriale”, al quale hanno partecipato il delegato allo Sport della città di Parma Davide Antonelli, l’assessore allo Sport Città di Cannes Jean-Marc Chiappini, il direttore generale del Lawn Tennis Club di Nizza Philippe Weiss e il direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Agostino Pesce.

Quella di sabato sarà la giornata clou degli eventi del Grand Finale di The Ocean Race, con un intenso programma di eventi dalla mattina fino a tarda sera. Ad aprire la giornata, nell’Ocean Live Park del Waterfront di Levante, lo spettacolare lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano (dalle 10.21 alle 10.28) con il Tricolore e la Bandiera di The Ocean Race Genova The Grand Finale. A seguire, alle 10.45, le note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense animeranno il Park e saluteranno gli equipaggi dei team, pronti a salpare per l’uscita lungo la costa genovese. Nel pomeriggio lo spettacolare incontro, nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, che partirà per il giro del mondo, e la nave scuola Palinuro, entrambe a Genova in occasione del Grand Finale. Nel pomeriggio, alle 14.30, naso all’insù per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” sull’Ocean Live Park.

Alle 16.45, l’Ocean Live Park riceverà un’altra visita speciale: sul palco centrale arriverà la Ryder Cup, la storica sfida di golf tra il Team Europe e il Team Usa, che per la prima volta nei suoi quasi 100 anni di storia si disputerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club (dal 29 settembre al 1° ottobre).

Il trofeo fa rotta su Genova e nelle giornate di sabato e domenica ci saranno prove di golf gratuite per tutti: sul palco dell’Ocean Live Park sarà presentata la grande sfida di Roma alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del sindaco di Genova Marco Bucci, del capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e del direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali.

La grande festa si chiuderà all’Ocean Live Park con la premiazione, alle 17.15, dei “campioni” della 14° The Ocean Race sul paco centrale: fino alle 21 il pubblico potrà passeggiare tra le Formula 1 del mare sui pontili del Waterfront e salire a bordo per scoprire i segreti di chi ha navigato intorno al mondo. Riflettori puntati sul Park nelle dirette, dalla mattina con le parate dei Team VO65 e barche Imoca, su Rai 1 alle 11 e sui canali mondiali del gruppo Discovery e Eurosport. Dopo la premiazione, dalle 20, Dj Set Radio 105 e spettacolo di luci sotto la tensostruttura dell’Ocean Live Park. Il programma completo della giornata: https://theoceanracegenova.com/1-luglio-2023.

Nei prossimi giorni lo Sport sarà ancora assoluto protagonista all’Ocean Live Park. Appuntamento nell’area Genova 2024 con numerose attività. Venerdì sera (ore 20), sono protagonisti i primi 4 top player italiani di Padel che torneranno poi in campo sabato per giocare con le prime due coppie classificate. Parliamo delle stelle Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi, Lorenzo Di Giovanni Mauro e Augustin Salandro. Si conclude sabato anche il torneo doppio misto di tennis iniziato il 24 giugno, domani la chiusura del torneo a squadre amatoriale pink padel. Prosegue il torneo Ocean Live Park con il Comitato Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo. Dopo gli Under 13, domani a partire dalle 15:30 tocca agli Under 12 con le sfide tra Nuova Oregina, CUS Genova, Cogovalle e Amatori Rivarolo. Sempre domani, si disputa la finale del torneo di calcio a 5 Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti dopo le sfide settimanali tra Borgoratti, CDM Futsal, Città Giardino Marassi e Nuova Oregina. Ancora Calcio nella giornata di domenica, dalle 14:30 alle 16:45, con il quadrangolare che vede coinvolta una squadra della Polizia Locale e una squadra di rappresentanti di politici locali insieme a due squadre di altrettanti club cittadini del foro genovese, le Toghe Blucerchiate e la Giustizia Rossoblù. Nella stessa giornata l’esordio dell’Hockey con un quadrangolare all’ultimo respiro: velocità, tecnica e spettacolo garantito dai migliori seniores del prato genovese. Venerdì, sabato e domenica sarà ancora possibile provare le bocce, il golf (sabato pomeriggio alle 16:45 la Ryder Cup sul palco centrale) e il biliardo. Attenzione anche alle finali 3vs3 di basket in tutte le prossime tre giornate.

Nell’Innovation Village l’IIT ha portato un braccio robotico che ricorda il tentacolo di un polpo, un seme-robot che si muove nell’ambiente senza bisogno di batterie e altre forme di alimentazione energetica. Sono solo alcune delle meraviglie che partono dall’osservazione della natura, con l’obiettivo di imitare le strategie degli esseri viventi o delle loro strutture e replicarle in tecnologie robotiche a basso impatto ambientale in termini energetici e di inquinamento. Il seme-robot è progettato per svolgere un ruolo importante nel monitoraggio ambientale, mentre il braccio mobile, grazie alla sua agilità, potrà essere utilizzato per recuperare oggetti in spazi angusti. Presentata inoltre oggi da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine la smart camera GUARD-1 a cura di On Air, realizzata per il monitoraggio autonomo di lunga durata dell’ambiente marino. Una tecnologia che, tramite l’analisi automatica delle immagini mediante l’intelligenza artificiale, consente di trovare grande applicazione nell’ambito delle analisi e della conoscenza dell’ecosistema marino. Una grande innovazione nel settore della blue economy, che permette di registrare immagini sott’acqua in determinati momenti e di estrapolare le informazioni utili escludendo automaticamente quelle poco funzionali. Sono diversi i sistemi già installati in Liguria, che hanno potuto raccontare al pubblico presente all’Innovation Village interessanti informazioni sullo stato delle acque della nostra regione.

Grazie a The Ocean Race sono nate sinergie e collaborazioni tra Genova e Itajaí. Oggi a Palazzo Tursi una delegazione di stakeholders della città brasiliana, primo porto dello Stato di Santa Caterina e secondo del Paese, è stata ricevuta dall’assessore al marketing territoriale Francesca Corso. In questi giorni la delegazione brasiliana partecipa all’evento B2B organizzato da ICE, Camera di Commercio e Comune di Genova. Della delegazione fanno parte: Thiago Morastoni Secretàrio de Desenvolvimento Economico e Secretàrio de Turismo e Eventos de Itajaì; Darlan Martins Diretor executivo Secretaria de Turismo e Eventos; Marco Canassa Deputy Director of International Issues per la Business Association of Itajaí.