Numero record di veliste per The Ocean Race 2022-23

-Un numero maggiore di donne è presente anche in altri ruoli tradizionalmente dominati dagli uomini, tra cui i reporter di bordo e i giudici di regata.

-La regata intorno al mondo si impegna a promuovere una maggiore uguaglianza e diversità all’interno dell’evento e del settore della vela in generale.

The Ocean Race 2022-23 ha fatto registrare la partecipazione di un numero maggiore di velisti donna rispetto a qualsiasi altro precedente edizione nei 50 anni di storia della regata.

Complessivamente, tra i cinque IMOCA che hanno partecipato al giro del mondo e i sei VO65 che hanno preso parte a The Ocean Race Sprint, sono state 39 le veliste, pari al 28% del totale dei concorrenti, e 98 gli uomini, pari al 72%. Si tratta di un terzo in più rispetto alla passata edizione della regata a conferma della tendenza in crescita del numero sempre maggiore di donne che partecipano alla regata. Nel 2014-15 il 18% dei concorrenti era di sesso femminile, mentre nell’ultima edizione (2017-18) la percentuale è salita al 21%.

Sebbene ogni IMOCA debba avere almeno un concorrente donna all’interno del team di quattro velisti e tre dei dieci velisti a bordo dei VO65 debbano essere donne, Biotherm ha ampiamente superato la quota, con due uomini e due donne che hanno partecipato a tre delle sette tappe*. Il team IMOCA francese ha avuto anche una donna come reporter di bordo (OBR) in diverse tappe, così come Team Holcim – PRB, mentre Viva México ha avuto una donna come reporter di bordo in tutte le tappe e Mirpuri/Trifork Racing Team per la seconda tappa. Questo ha segnato un altro record, che ha avuto una sola OBR donna nell’ultima edizione e due nel 2014-15.

The Ocean Race ha fatto passi da gigante anche nella corsa verso una maggiore parità nei ruoli a terra, con un aumento del numero di donne in altri ruoli tradizionalmente dominati dagli uomini. A seguito di un’importante campagna per portare l’equilibrio di genere nei ruoli ufficiali della regata, l’edizione in corso ha avuto una giuria internazionale di 11 membri, composta da 6 donne e 5 uomini. Questa cifra è significativamente più alta rispetto a quella di altri settori, in cui i giudici di regata internazionali certificati sono composti solo da circa il 15% di donne.

Richard Brisius, Race Chairman di The Ocean Race, ha dichiarato: “Rendere la vela più inclusiva è una delle cose più importanti che possiamo fare per garantire il futuro di questo sport. Siamo lieti di avere una percentuale record di concorrenti femminili e un numero maggiore di donne che assumono ruoli tradizionalmente ad appannaggio degli uomini. Stiamo navigando nella giusta direzione, ma occorre fare di più per abbattere le barriere e creare percorsi di accesso a questo sport per le donne. Proprio come abbiamo stabilito un punto di riferimento per l’industria nel promuovere un maggior numero di presenze femminili nel mondo della vela, dobbiamo spostare l’ago della bilancia sulla diversità e lasciare un’eredità in cui lo sport diventi molto più accessibile a tutti”.

“Unirsi come settore e lavorare in modo collaborativo è l’unico modo per raggiungere questo obiettivo”. Per la regata, continueremo a lavorare con le città che ci ospitano e con le federazioni veliche locali e nazionali per creare nuovi percorsi e opportunità. Abbiamo anche bisogno di un maggiore impegno e di azioni in tutto il nostro comparto”.

La velista di Holcim – PRB e co-fondatrice del Magenta Project Abby Ehler ha dichiarato: “Ho partecipato a quattro edizioni di questa regata e The Ocean Race 2022-23 ha fatto un passo avanti in termini di inclusività. Mi sono sentita veramente parte di una squadra, e non un gesto simbolico per rispettare una regola. Questo, a mio avviso, dice molto e dimostra che il cambiamento sta avvenendo. Uomini e donne che gareggiano fianco a fianco in una squadra ora è una cosa normale: siamo solo atleti, non il primo o l’unico.

“Credo che le regole sulla diversità di genere dell’equipaggio contribuiscano ad aumentare la partecipazione e l’inclusione femminile e spero che questo continui con i percorsi e le opportunità che assicurano che la diversità dell’equipaggio si verifichi organicamente senza bisogno di regole”.

Durante questa edizione, The Ocean Race ha collaborato con il partner per la logistica GAC Pindar, The Magenta Project e il World Sailing Trust per organizzare una serie di tavole rotonde ed eventi di networking volti a promuovere una maggiore diversità e uguaglianza nella vela. I quattro eventi, tenutisi in tre continenti, hanno visto la partecipazione di voci locali e internazionali provenienti da tutta l’industria nautica, con l’ultima sessione “On the Horizon” tenutasi oggi a Genova, nell’ambito del Grand Finale.

The Ocean Race è stata la prima regata intorno al mondo con equipaggio femminile, con 13 donne in gara nella prima edizione del 1973. Per l’edizione 2017-18, la regata ha introdotto una regola che impone a tutti gli equipaggi di includere almeno una donna.

*Nelle tappe 4 e 7 l’equipaggio di Biotherm comprendeva Marie Riou (FRA) e Mariana Lobato (POR) e nella tappa 5 Amélie Grassi (FRA) si è unita a Mariana.

Foto: Amory Ross / 11th Hour Racing / The Ocean Race

Georgia Schofield | polaRYSE / Holcim – PRB / The Ocean Race