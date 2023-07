Emozionante vittoria per il Team ‘Città di Taranto’ nella prima tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour a La Maddalena

La Maddalena (Sassari)– Si è chiusa con la vioria del team “Città di Taranto” il primo leg del Marina Militare Nastro Rosa Tour: Carlo Campetella e Matteo Marzotto hanno tagliato la linea di arrivo posizionata davanti al paese di La Maddalena alle 16.56 di ieri pomeriggio, staccando di oltre un’ora (18.10) Dr Automobiles (Cam Hook-James Bassom) e di due il team (18.57) della Guardia di Finanza-Fiamme Gialle (Francesco Marrai-Romolo Emiliani).

Sono questi i primi tre classificati di una tappa che non ha lesinato emozioni, tra momenti di calma piatta e violenti colpi di vento, e che, come chiave di volta, ha avuto la scelta tattica relativa al passaggio della Corsica, lasciata a sinistra da ben otto team su dieci, e a destra dai restanti due, Città di Taranto e Dr Automobiles, giunti sul traguardo primo e secondo.

“E’ stata una grande esperienza, una regata tecnica e competitiva: arrivare sul traguardo per primi è stata una grande emozione. La Corsica è stata una boa importante, che ci ha portato a prendere una decisione di campo nelle fasi iniziali: al tirar delle somme, lasciarla a dria si è rivelata una scelta decisiva. Abbiamo trovato condizioni di mare più tranquille e abbiamo camminato sempre: con Dr Automobiles è stato quasi un match race fino all’altezza di Bastia, dove abbiamo rotto gli indugi grazie alla scelta di restare a terra per sfruttare le termiche. Ci teniamo tantitissimo a ringraziare lo shore team del Marina Militare Nastro Rosa Tour e. più in generale, l’organizzazione in toto, il cui impegno rende questo evento di valore assoluto e permette a noi velisti di concentraci solo sulla velocità della barca” ha commentato Matteo Marzotto una volta a terra.

L’impresa del team di Città di Taranto è stata celebrata da Rinaldo Melucci, sindaco della città pugliese, che in un post social ha commentato: “Complimenti a Carlo Campetella e Matteo Marzotto per aver portato la nostra città sul gradino più alto del podio in questa fase, nell’ambito della competizione velica ititinerante più lunga e

importante in Italia e nel Mediterraneo”. A seguire i primi tre, sul traguardo de La Maddalena sono transitati Acone Associati (Marco Augelli-Francisco Gonzalez Sanchez), Carta Giovani (Max Quester-Giulia Farnetani) e Città di Genova (Arianna Liconti-Francesco Farci). Attività al Villaggio Regate Mentre la PRO Valentina Bravi, impegnata nella mattinata di ieri a gestire le prime prove di Wingofoil e WASZP, registrava gli arrivi della regata offshore sul traguardo di La Maddalena, al Villaggio Regate si sono svolte diverse attività che hanno entusiasmato e coinvolto il pubblico.

In mattinata, muovendo di buon ora dal Villaggio Regate, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, accompagnato dal C.V. Simone Batisti, Comandante della Scuola Sottufficiali di La Maddalena, e da un nutrito gruppo di cicloturisti, ha inaugurato il nuovo tratto della pista ciclabile che, una volta completata, unirà l’isola sarda a Caprera. Il taglio del nastro tricolore è avvenuto in un giorno significativo, visto che proprio ieri si celebrava l’anniversario della nascita (4 luglio 1807) di Giuseppe Garibaldi, ed ha dato il via alla Pedalata del Turismo della Memoria, filone tematico di Valore Paese Italia, progetto promosso da Difesa Servizi S.p.A. In serata il pieno di pubblico al Villaggio Regate si è registrato grazie alla degustazione del pesto genovese, promossa da Il Pesto di Prà di Stefano Bruzzone, e dalla Marina Militare Nastro Rosa Gadget Night, nel corso della quale alcuni fortunati hanno ricevuto in omaggio i capi ufficiali di questo evento oragnizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events in collaborazione con la Marina Militare.

EN

Thrilling Victory for Team ‘Città di Taranto’ in the First Leg of Marina Militare Nastro Rosa Tour in La Maddalena

La Maddalena (Sassari)– The first leg of the Marina Militare Nastro Rosa Tour concluded with the victory of the “Città di Taranto” team. Carlo Campetella and Matteo Marzotto crossed the finish line in front of La Maddalena at 16:56 on Tuesday afternoon, beating Dr Automobiles (Cam Hook-James Bassom) by over an hour (18:10), and the Guardia di Finanza-Fiamme Gialle team (Francesco Marrai-Romolo Emiliani) by two hours (18:57).

These are the top three finishers in a stage filled with thrilling moments, from moments of calm to violent gusts of wind. The key tactical decision of passing Corsica was left to the left by eight out of ten teams, while Città di Taranto and Dr Automobiles chose to pass on the right, ultimately arriving in first and second place, respectively.

“It was a great experience, a technical and competitive race. Crossing the finish line first was a tremendous thrill. Corsica was a crucial mark that led us to make a strategic decision early on. In the end, choosing to pass on the right proved to be decisive. We found calmer sea conditions and maintained a good speed. Racing against Dr Automobiles was like a match race until we broke away near Bastia by hugging the shore to take advantage of thermals. We want to express our gratitude to the shore team of the Marina Militare Nastro Rosa Tour and the entire organization, whose dedication makes this event of absolute value and allows us sailors to focus solely on the boat’s speed,” commented Matteo Marzotto once ashore.

The achievement of the Città di Taranto team was celebrated by Rinaldo Melucci, the mayor of the city, who commented on social media: “Congratulations to Carlo Campetella and Matteo Marzotto for bringing our city to the top of the podium in this phase of the longest and most important sailing competition in Italy and the Mediterranean.”

Following the top three finishers, Acone Associati (Marco Augelli-Francisco Gonzalez Sanchez), Carta Giovani (Max Quester-Giulia Farnetani), and Città di Genova (Arianna Liconti-Francesco Farci) crossed the finish line in La Maddalena.

Activities at the Race Village

While the PRO Valentina Bravi managed the first trials of Wingofoil and WASZP in the morning, recording the offshore race arrivals at the finish line in La Maddalena, several activities took place at the Race Village, captivating and engaging the audience.

In the morning, starting early from the Race Village, Mayor Fabio Lai of La Maddalena, accompanied by C.V. Simone Battisti, Commander of the La Maddalena Non-Commissioned Officers School, and a large group of cyclists, inaugurated a new section of the cycle path that, once completed, will connect the island of La Maddalena to Caprera. The cutting of the tricolor ribbon took place on a significant day, as it marked the anniversary of the birth (July 4, 1807) of Giuseppe Garibaldi, and it kicked off the Memorial Tourism Bike Ride, a thematic aspect of the Valore Paese Italia project promoted by Difesa Servizi S.p.A.

In the evening, the Race Village was packed with spectators who enjoyed a tasting of Genoese pesto, promoted by Il Pesto di Prà by Stefano Bruzzone, and the Marina Militare Nastro Rosa Gadget Night. During this event, some lucky individuals received official merchandise from this event organized by Difesa Servizi S.p.A. and SSI Events in collaboration with the Marina Militare.

ext Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Photo Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Video Credits: ICARUS Sports