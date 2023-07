Liberi nel Vento: tutto pronto per la Regata Nazionale 2.4mR

Trofeo Rotary Club di Fermo – Trofeo Sandro Ricci

Grande vela questo fine settimana nelle acque antistanti la Città di Porto San Giorgio per la XVI edizione della Regata Nazionale della Classe Italiana 2.4mR, classe di riferimento per l’attività paralimpica della Federazione Italiana Vela e del Comitato Italiano Paralimpico.

Saranno 28 gli atleti ed altrettanti imbarcazioni, provenienti da varie parti di Italia ed anche da Germania, Austria e Svizzera, che stanno arrivando al Marina di Porto San Giorgio e scenderanno in acqua per contendersi gli ambiti Trofei.

Una manifestazione appoggiata e sostenuta dal Rotary Club di Fermo, organizzata in collaborazione con la Lega Navale, la Protezione Civile, la Croce Azzurra che sarà anche Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli e dove sarà assegnata anche la Coppa Marina di Porto San Giorgio. Evento che sarà valido come terza prova del Campionato Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.

Lo staff della Liberi nel Vento, grazie alla gentile collaborazione del Marina di Porto San Giorgio, grazie ad armatori locali che hanno gentilmente messo a disposizione i propri posti barca, grazie al cantiere nautico Cnm&Co, grazie a Zelfrido Ameli hanno completato l’allestimento della base nautica per dare massima ospitalità ed accoglienza ai partecipanti ed accompagnatori.

Nella giornata di mercoledì hanno fatto visita alla base nautica Liberi nel Vento il Sindaco Valerio Vesprini e il Direttore Pietro Foddis per verificare lo stato di preparazione della manifestazione sportiva. Già da oggi alcuni atleti scenderanno in acqua per provare e preparare al meglio le imbarcazioni in vista di un fine settimana di grande vela.

Sotto la direzione degli Ufficiali di Regata Fiv Mario Cucciolla, Giampaolo Cognigni e Fabio Barbieri, che ringraziamo per la gentile collaborazione, saranno ben nove gli atleti della Liberi nel Vento che, dopo intensi allenamenti con l’istruttore Stefano Iesari, si presenteranno sulla linea di partenza per difendere i colori dell’associazione sangiorgese. Segnale di avviso della prima prova sabato 15 Luglio alle ore 13:00.

“Dopo un grande lavoro svolto dallo staff della Liberi nel Vento – dice il Presidente Daniele Malavolta – grazie alla Presidente Giulia Catani, alla responsabile del progetto Marzia Marchionni, ed ai Soci del Rotary Club di Fermo, grazie ad aziende che appoggiano le finalità associative anche nel 2023 abbiamo il piacere di organizzare una manifestazione che risulta sempre la più partecipata di Italia. Un grazie di cuore va al team Liberi nel Vento che si stà impegnando per dare massima ospitalità ed accoglienza. In occasione della Cerimonia delle Premiazioni, in programma per Domenica 16 alle ore 16:00, andremo a presentare e inaugurare una nuova rampa di accesso ai pontili che siamo riusciti ad acquistare grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, del Solettificio Biccirè, Triride Italia e Savelli Ascensori.”

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Salumificio Ciriaci, Solettificio Biccirè, Marinedì, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Marina di Porto San Giorgio, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, cantiere CNM&Co e ANMIL Marche.

Foto:

-Il Sindaco Valerio Vesprini, il Direttore Pietro Foddis in visita alla base nautica

-Il manifesto della Regata Nazionale 2.4mR

-Le imbarcazioni della classe 2.4mR che scenderanno in acqua per la regata

-La base nautica è pronta ad accogliere i timonieri della Classe Italiana 2.4mR

-Giancarlo Mariani della Liberi nel Vento cincitore dell’edizione 2022 della Regata Nazionale 2.4mR