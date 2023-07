Marina Militare Nastro Rosa Tour: Città di Genova domina la tappa che da Napoli è arrivata a Vibo Valentia

Al via le regate delle classi volanti Wingfoil e WASZP con la calorosa accoglienza della Calabria

Vibo Marina– Il Marina Militare Nastro Rosa Tour entra nel vivo e raggiunge la calda e calorosa Calabria, a Vibo Marina sede del quarto appuntamento del lungo “circuito rosa” da Genova e Venezia.

Da oggi e fino a sabato 15 luglio il Marina Militare Nastro Rosa Tour spalanca le porte del proprio Race Village al pubblico per l’ennesimo incontro tra grande vela e gli appassionati di mare in un altro splendido spicchio della nostra penisola. Un vero e proprio show itinerante a base di vento e mare ma anche di tanti altri contenuti sempre espressione del meglio del nostro “made in Italy”.

Sotto il profilo sportivo l’evento è entrato immediatamente nel vivo con gli ulteriori punti assegnati nella categoria offshore dei Benetau Figaro 3 chiamati a misurarsi nella terza tappa da Napoli a Vibo Marina. Una sfida partita due giorni fa da Napoli e conquistata, ancora una volta dall’equipaggio di Città di Genova (Matteo Sericano e Giovanni Licursi) che bissa il successo ottenuto nella precedente tappa di La Maddalena – Napoli.

La prova offshore partita da Napoli, data la scarsità di vento ha costretto il Principal Race Officer Valentina Bravi a optare per una riduzione di percorso con l’arrivo fissato al faro di Capo Bonifati.

Alle spalle del leader, con 3 ore e 14 minuti di ritardo è giunto il team di Carta Giovani (Giulia Fametani e Stefano Westerman) mentre la coppia Marco Augelli e Francisco Gonzales Sanchez a bordo di Acone Associati si è dovuta accontentare del terzo posto (con 26 minuti di ritardo da Carta Giovani).

Con questa doppietta Città di Genova si porta solitario al comando della classifica generale con un solo punto di margine su Acone Associati, il primo degli inseguitori, mentre il terzo posto provvisorio è per il team di Comune di Taranto (Carlo Campatella e Mirco Babini) già vincitore della prima tappa Genova – La Maddalena.

Giovanni Licursi – “Una regata davvero complicata sotto il profilo della strategia ma la nostra, anche abbastanza rischiosa, è risultata la migliore. Certamente possiamo dire di aver vinto questa prova forse più a terra che in mare, nel senso che gran parte della sfida verteva sulla scelta e previsione della rotta migliore per catturare le poche raffiche di vento che abbiamo intercettato sul percorso. Noi avevamo in mente di stare il più vicino possibile alla costa per cogliere prima degli avversari la probabile termica notturna e così abbiamo fatto anche a rischio di perdere tutto allungando maggiormente il percorso.”

Matteo Sericano – “La sfida entra ora davvero nel vivo e siamo felici di poter detenere questo prestigioso primato che cercheremo di difendere fino alla fine. Un evento davvero speciale, che rende unica ogni navigazione di tappa tra le bellezze delle nostre coste e, questa volta, anche con la gradita compagnia di tantissimi delfini pronti a giocare con noi”.

Oggi giornata di “warm up” per le classi volanti WASZP e Wingfoil che hanno preso confidenza con il campo di regata di Vibo Marina la cui spiaggia è una vera propria “tribuna naturale” per assistere da vicino alle evoluzioni dei giovani talenti di queste classi.

Anche in occasione della tappa Napoli – Vibo Valentia, il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 ha promosso il progetto Scopri Dove Ti Porto di ENIT Azienda Nazionale del Turismo e articolato su diciassette itinerari ispirati a rotte storiche. La rotta della seconda frazione, per volere del Comitato Organizzatore, si è infatti sovrapposta per alcuni tratti alla Rotta della Sibilla, percorso da scoprire tra Nisida e Capo Palinuro e la Rotta dei Normanni tra Sapri e Tropea.

Parallelamente alle attività agonistiche il race village del Marina Militare Nastro Rosa Tour si appresta ad accogliere il pubblico di appassionati con un ricco programma che spazia dal food con lo show cooking della chef Giuseppe Romano (questa sera) alla musica con il concerto di Mario Venuti.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events con il supporto della Marina Militare

City of Genoa Dominates Stage from Naples to Vibo Valentia at Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023

Vibo Marina- The Marina Militare Nastro Rosa Tour is in full swing as it reaches the warm and welcoming region of Calabria, specifically Vibo Marina, for the fourth leg of this extensive “pink circuit” spanning from Genoa to Venice.

From today until Saturday, July 15, the Marina Militare Nastro Rosa Tour opens the doors of its Race Village to the public, providing yet another exciting encounter between elite sailing and ocean enthusiasts in this beautiful corner of our peninsula. It’s a true itinerant show combining wind, sea, and various other experiences that represent the best of our “Made in Italy.”

In terms of sporting achievements, the event has already gained momentum with additional points awarded in the offshore category for the Beneteau Figaro 3 fleet during the third leg from Naples to Vibo Marina. This challenge started two days ago in Naples and was once again won by the City of Genoa crew (Matteo Sericano and Giovanni Licursi), following their previous victory in the La Maddalena-Naples stage.

Due to light winds, the offshore race from Naples necessitated a course reduction, with the finish line set at Capo Bonifati lighthouse. Behind the leaders, the Carta Giovani team (Giulia Fametani and Stefano Westerman) arrived with a delay of 3 hours and 14 minutes, while Marco Augelli and Francisco Gonzales Sanchez aboard Acone Associati settled for third place, trailing Carta Giovani by 26 minutes.

With this double victory, the City of Genoa now leads the overall standings with a slim one-point advantage over Acone Associati, the closest contender. The provisional third place is currently held by the team from the City of Taranto (Carlo Campatella and Mirco Babini), who emerged as the winners of the first leg from Genoa to La Maddalena.

Giovanni Licursi stated, “It was a truly challenging race in terms of strategy, but our somewhat risky approach turned out to be the best. We can certainly say that we won this race more on land than at sea, as a significant part of the challenge involved selecting and predicting the optimal route to capture the few gusts of wind along the course. We aimed to stay as close to the coast as possible to seize the potential nighttime thermal winds before our competitors, even at the risk of taking a longer path.”

Matteo Sericano expressed, “The competition is now truly intense, and we are thrilled to hold this prestigious lead, which we will strive to defend until the end. It’s a truly special event that makes each leg of the journey unique, with the beauty of our coastlines and this time, the delightful company of numerous dolphins ready to play with us.”

Today served as a “warm-up” day for the flying classes of WASZP and Wingfoil, as they familiarized themselves with the racing field in Vibo Marina, where the beach acts as a natural grandstand for spectators to closely observe the skills of these young talents.

In the Naples-Vibo Valentia leg, the Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 also promoted the “Discover Where You Port” project by ENIT (Italian National Tourism Agency), featuring seventeen itineraries inspired by historical routes. For this leg, the organizing committee chose to overlap certain sections with the Rotta della Sibilla (Route of the Sibyl), a journey to be explored between Nisida and Capo Palinuro, and the Rotta dei Normanni (Route of the Normans) between Sapri and Tropea.

Alongside the competitive activities, the Marina Militare Nastro Rosa Tour’s Race Village is set to welcome passionate audiences with a rich program that includes food, such as the show cooking by chef Giuseppe Romano (tonight), and music, including a concert by Mario Venuti.

The Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 is organized by Difesa Servizi S.p.A. and SSI Events with the support of the Marina Militare.

Text Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Photo Credits: Marina Militare Nastro Rosa Tour

Video Credits: ICARUS Sports