RAM Spa rilancia il proprio ruolo nella digitalizzazione della logistica

Davide Bordoni, Amministratore di RAM: “Siamo al fianco del MIT e degli operatori del settore per sviluppare innovazione, sostenibilità ed efficacia del Sistema Logistico italiano”.

Roma-Durante la Fiera RemTech (Ferrara, 20 – 22 settembre) il nuovo Amministratore, Davide Bordoni, ha rimarcato il protagonismo che RAM Spa avrà nella digitalizzazione e innovazione di portualità e logistica.

“I porti e la logistica in generale – ha specificato Davide Bordoni – hanno un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo nazionale che possono contare anche sui fondi PNRR. Il nostro compito, come RAM è quello di affiancare e supportare il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per sviluppare e mettere in atto progetti innovativi che facciano fare un salto di qualità al nostro paese in termini di digitalizzazione e interconnessione con le reti europee”.

RAM ha infatti all’attivo oltre 20 convenzioni per l’assistenza tecnica, la gestione degli incentivi e lo sviluppo di progetti europei con il MIT. Grazie al proprio lavoro la società ha erogato finanziamenti pubblici pari a 1,6 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 2.000 imprese del settore. Maggiori dettagli sulle proprie attività sono stati rese disponibili al pubblico presso lo stand allestito in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Chiederò un confronto con le associazioni di settore – ha aggiunto Davide Bordoni – per fare il punto sulle loro esigenze e priorità. Le realtà istituzionali e imprenditoriali hanno infatti il polso delle questioni più urgenti su cui possiamo fornire il nostro contributo”.