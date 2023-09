MSC assicura ai lavoratori di HHLA i diritti di codeterminazione

MSC conferma il suo piano industriale per il porto di Amburgo a favore dell’occupazione

Amburgo. A seguito delle proteste dei lavoratori portuali dell’operatore del terminal di Amburgo HHLA contro il coinvolgimento della Compagnia di navigazione MSC, la più grande compagnia di navigazione di container al mondo ha assicurato il rispetto di tutti gli standard sociali.

La partnership sociale praticata con i Sindacati e con tutti i dipendenti è di grande importanza per MSC ed è uno dei principali punti di forza di Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ha dichiarato ieri ad Amburgo un portavoce di MSC. “Saremo un partner affidabile per tutti i dipendenti e abbiamo raggiunto un accordo legalmente vincolante con il Senato della Città Libera e Anseatica di Amburgo per mantenere tutti i diritti dei dipendenti”.

La Città di Amburgo e la Compagnia di navigazione di container MSC avevano annunciato una settimana fa, che la Compagnia svizzera sarebbe entrata a far parte della HHLA. Attualmente la Città detiene circa il 69% di HHLA, che è quotata in borsa. In futuro, questa sarà gestita congiuntamente in una joint venture, con la Città che deterrà il 50,1% e MSC il 49,9% delle azioni.

Secondo il Sindacato Verdi l’ingresso di MSC è una svendita del porto, sottolineando che non c’è stata quasi nessuna co-determinazione in MSC.

Nel documento del Sindacato si legge, tra l’altro, che: “Siamo critici nei confronti del coinvolgimento delle compagnie di navigazione nelle operazioni portuali nel loro complesso, perché questi legami aumentano la pressione sulle condizioni di lavoro, sulle tariffe e sui posti di lavoro”. Allo stesso tempo, il documento afferma che la forza lavoro diventerebbe più vulnerabile al ricatto se le compagnie di navigazione utilizzassero i turni di lavoro come un’azione industriale da parte dei datori di lavoro.

MSC, dal canto suo, ha sottolineato che la Compagnia sta prendendo molto sul serio le preoccupazioni espresse. Allo stesso tempo, la Compagnia di navigazione ha promesso di rafforzare l’importanza del porto di Amburgo, di creare crescita e di garantire l’occupazione a HHLA gestendo almeno un milione di container standard (Teu) a partire dal 2031. “In qualità di maggiore Compagnia di navigazione di container al mondo, con oltre 180.000 dipendenti e interessi in 70 terminal in tutto il mondo, vorremmo sviluppare Amburgo come hub centrale”, ha dichiarato il portavoce di MSC.

Abele Carruezzo