la bandiera svizzera Nautilus International e gli armatori svizzeri chiedono al Governo di salvare

La navigazione sotto bandiera svizzera è stata varata dal Consiglio Federale il 9 aprile 1941 con un porto di immatricolazione molto teorico, situato a Basilea, alle porte del Reno.

Basilea. Il Sindacato internazionale Nautilus International e l’Associazione svizzera degli armatori chiedono al Governo svizzero di agire per preservare la bandiera svizzera nel trasporto marittimo, respingendo una proposta di accordo quadro che, secondo le due organizzazioni, non garantisce la registrazione delle navi sotto bandiera svizzera.

Nonostante la Svizzera sia sede di importanti commercianti di materie prime (Glencore e Trafigura) e della più grande Compagnia di spedizioni di container al mondo (Mediterranean Shipping Company), il numero di navi oceaniche battenti bandiera svizzera è drasticamente diminuito a sole 14 navi.

A peggiorare le cose, si prevede che anche queste navi rimanenti lasceranno la bandiera svizzera nei prossimi anni in seguito alla scadenza delle garanzie concesse dal Governo per ciascuna nave nell’ambito del sistema ormai abolito, con la probabile conseguente fine totale della bandiera svizzera.

La perdita della bandiera svizzera rappresenterebbe una battuta d’arresto significativa per i lavoratori, considerando che le navi battenti bandiera svizzera offrono condizioni di lavoro favorevoli e una protezione completa contro vari rischi marittimi come incidenti, pirateria e criminalizzazione, afferma la dichiarazione congiunta.

La competitività della bandiera svizzera è diminuita nel tempo, con molte Compagnie di navigazione che ora scelgono di ‘flag shop’ bandiere offshore con aliquote fiscali sugli utili più basse o di registrarsi in stati di bandiera che forniscono sistemi di tassazione sul tonnellaggio vantaggiosi.

L’opportunità di frenare il ‘flag shopping’ era a portata di mano quando l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha concordato un’imposta minima del 15% sui profitti aziendali; tuttavia, la navigazione marittima è stata esclusa a causa delle pressioni delle Associazioni di navigazione e di alcuni Stati .

Nautilus International si rammarica dell’opportunità persa di affrontare il dumping fiscale globale nel settore marittimo e rinnova la sua richiesta alla Svizzera di offrire alle Compagnie di navigazione condizioni quadro più attraenti, come un’imposta sul tonnellaggio. Mentre il Governo sta attualmente pianificando un’imposta sul tonnellaggio, Nautilus e l’Associazione svizzera degli armatori (SSA) hanno respinto l’attuale progetto in quanto non obbliga le Compagnie di navigazione a registrarsi sotto bandiera svizzera quando usufruiscono dell’imposta.

Lavorando insieme, Nautilus e SSA stanno sottolineando la necessità di impedire che il settore del commercio di materie prime, strettamente legato al trasporto marittimo, sfrutti la tassa sul tonnellaggio per realizzare profitti significativi.

Nautilus afferma di rimanere in stretto contatto con esperti e Organizzazioni Non Governative (ONG) e legherà la sua approvazione della tassa sul tonnellaggio alla netta separazione tra trasporto marittimo e commercio di materie prime.

La Svizzera deve offrire alle Compagnie di navigazione condizioni quadro migliori e più attraenti, come ad esempio un’imposta sul tonnellaggio, hanno sollecitato il sindacato e gli armatori locali, cosa che è allo studio a Berna.

La richiesta di una chiara ed efficace demarcazione tra trasporto marittimo e commercio di materie prime è stata avanzata al Governo da varie organizzazioni e fa parte degli attuali chiarimenti finali sulla proposta di imposta sul tonnellaggio.

Sebbene sia circondata da montagne, la costa più vicina si trova nel Golfo di Genova, 160 km a sud di Chiasso, la posizione della Svizzera come paradiso fiscale, ha assicurato che sia il principale hub mondiale per il commercio di materie prime, oltre ad essere sede delle principali banche mondiali e della più grande Compagnia di trasporto container, la Mediterranean Shipping Co (MSC), controllata dalla famiglia Aponte.

Le materie prime scambiate dalla Svizzera rappresentano più di un quinto del trasporto marittimo globale, una cifra sconcertante per una nazione che molti associano allo scenario alpino, al cioccolato al latte e agli orologi costosi.

In Svizzera da un lato ci sono le Compagnie di navigazione visibili come MSC o SwissMarine e, dall’altro, i commercianti di materie prime che gestiscono reparti di spedizione interni. Queste sono difficilmente visibili al pubblico, ma gestiscono più navi delle Compagnie di navigazione visibili. La tassa sul tonnellaggio non dovrebbe quindi essere considerata solo dal punto di vista delle Compagnie di navigazione vere e proprie, come dichiarano nella comunicazione dell’Associazione svizzera degli armatori e di Nautilus International.

È piuttosto prevedibile che la riduzione fiscale andrebbe a vantaggio soprattutto dei gruppi commerciali di materie prime. Alliance Sud, l’organizzazione ombrello delle organizzazioni svizzere di cooperazione allo sviluppo delle chiese e della società civile, scrive: “Se un commerciante di materie prime permette alla sua Compagnia di navigazione interna al gruppo di addebitare noli eccessivi – che non possono essere rilevati nella pratica – i profitti di altre società del stesso gruppo può essere ridotto e quindi evitare il pagamento delle tasse”.

Se la tassa sul tonnellaggio verrà approvata anche dalla Seconda Camera del Parlamento, almeno i Verdi svizzeri voteranno il referendum e probabilmente ci sarà un voto popolare.

Nautilus International è un sindacato internazionale e un’associazione professionale che rappresenta i marittimi e i lavoratori alleati, con sede nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Svizzera.

Abele Carruezzo