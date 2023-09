Formula Junior di Motonautica in Basilicata, trionfa il piacentino Andrea Marongiu

Annullata a Cremona la tappa del Campionato Italiano Osy-400

Le condizioni del Po non hanno permesso il regolare svolgimento della gara di Motonautica a Cremona, quindi la penultima prova del Campionato Italiano 2023 Osy-400 è stata annullata. I giovani piacentini della C&B Racing Academy Martina Barbarini e Davide Scarpa torneranno a gareggiare in ottobre nell’ultima prova della stagione a Boretto Po.

Ottimi risultati invece per i giovani dell’accademia di San Nazzaro in Basilicata al Trofeo Coni. Nella prova individuale di Formula Junior Andrea Marongiu ha trionfato nella prima categoria, mentre Riccardo Costa ha conquistato il secondo posto nella seconda categoria.

Sono molto contento dei risultati dei ragazzi – spiega Alex Cremona della C&B Racing Academy – perché hanno messo in pratica in gara quanto provato a San Nazzaro. Stanno facendo grandi progressi, ma questo deve essere solo l’inizio per loro e per gli altri giovani che si avvicinano a questa bellissima disciplina sportiva. Segnalo anche il terzo posto nella prima categoria di Formula Junior del riminese Giulio Santi che si è allenato assieme ai nostri giovani. Si tratta dell’inizio della collaborazione con il Club Nautico Rimini con cui stiamo intensificando i rapporti per ampliare ancora di più il discorso della scuola che stiamo portando avanti con grande entusiasmo. Il progetto di collaborazione con la realtà romagnola è in fase embrionale ma ci sono i presupposti per creare qualcosa di importante.