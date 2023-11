RADICCI SAILING CUP: VINCONO FAUSTX2 (CN BARI) IN ALTURA E EDB JEBEDEE (CN IL MAESTRALE) IN MINIALTURA

La 4a Coppa D’autunno Città di Bari – 1° Trofeo Challenge Radicci, organizzata ancora una volta con grande determinazione e competenza dal Circolo della Vela Bari in collaborazione con gli altri circoli velici baresi, a Faust x2 di Paolo Scattarelli (CN Bari) per l’altura e a L’Emilio di Asd Compagnia del Mare con Francesco Mastropierro al timone (CV Molfetta) per la minialtura. Seconda classificata, a un solo punto di distacco dalla prima, in altura è Grace di Nicola Turi (CV Bari) seguita al terzo posto da Hydra di Savino Valerio (CN Bari). Sempre per l’altura hanno conquistato un premio anche i primi tre classificati di ogni categoria. Per la crociera regata primo classificato è stato sempre Faustx2 seguito da Ganzuria V di Claudio Dabbicco (CN Bari) e da Hydra. Per la classe Gran Crociera premiati invece Biba di Giacomo Scalera (Cus Bari) arrivata al primo posto con alle spalle Morgana di Paolo Barracano (LNI Bari) e Freedom di Francesco Lorusso (CN Bari).

In minialtura invece il podio si completa con l’argento andato a Extravagance Federiciana di Giuseppe Pannarale (Cus Bari) al cui timone si sono avvicendati il presidente della Fiv VIII Zona Alberto La Tegola (CV Bari) e lo stesso Beppe Pannarale (Cus Bari) e il bronzo a Follevolo Pegasus di Antonio Pastore con al timone Joseph Pastore (Cus Bari).

“Anche quest’anno la Coppa D’Autunno è stata per noi motivo di grande soddisfazione. Hanno partecipato ben 19 imbarcazioni e non era del tutto scontato dato il poco tempo trascorso dal rientro dalle vacanze estive. Questa Coppa è stata anche il banco di prova sia per i circoli che per gli armatori per il prossimo campionato invernale d’Altura che inizierà il 28 gennaio, con la speranza di vedere ancora più imbarcazioni in mare e che gli sponsor che ci hanno affiancato in questa avventura continuino a dare il loro sostegno” ha commentato Gigi Bergamasco, direttore nautico del CV Bari.

Durante la serata sono stati premiati anche i vincitori dei due singoli Trofei che hanno composto la Coppa D’Autunno: Trofeo Carofiglio e Trofeo Bottiglieri. Entrambi dedicati da sempre dal CV Bari a due grandi rappresentanti dello scudetto biancorosso, sono giunti rispettivamente alla XX edizione il Carofiglio – Timone d’oro e alla XXXVI il Bottiglieri.

Il Trofeo Carofiglio è una regata diversa dalle solite. A differenza di tutte le altre, infatti, non premia gli armatori bensì i timonieri delle imbarcazioni vincenti. Voluto da Michele, figlio di Arnaldo, il Trofeo Carofiglio – Timone d’oro è uno degli appuntamenti più attesi dai velisti baresi proprio per questa sua peculiarità. Dedicato al presidente che da abile timoniere ha condotto il CV Bari fuori dalle tempeste all’epoca dello spostamento della sede del Circolo dal Teatro Margherita al Molo Borbonico, il Trofeo Carofiglio oggi è uno dei capisaldi delle attività di altura del CV Bari. Il vincitore del Trofeo 2024 in classe altura è Nicola Vescia, armatore e timoniere di Unpopergioco (LNI Trani), mentre in classe minialtura è Francesco Mastropierro timoniere di L’Emilio (ASD Compagnia del Mare).

Il trofeo Bottiglieri è invece dedicato dal CV Bari al suo atleta, socio e vicepresidente nautico che, appassionato pioniere della vela, è tra fondatori del Circolo, primo presidente dell’VIII zona della Federvela, giudice di regata, team manager, capo della sezione ufficiali di regata della zona. A conquistare il XXXVI Trofeo è stata Ganzuria V di Claudio Dabbicco (CN Bari) per la classe Crociera regata; Biba di Giacomo Scalera (Cus Bari) per la classe Gran Crociera e a EDB JEBEDEE di Gaetano Soriano (CN Il Maestrale).

Foto: Antonella Battista