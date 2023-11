Wista Italy a Milano per l’annuale Assemblea e il “Wistmas Party”

MILANO – Wista Italy, l’Associazione nazionale delle professioniste del settore marittimo e logistico si è riunita a Milano il 24 e 25 novembre per una due giorni in cui si sono alternati momenti di confronto e dibattito ad altri conviviali e culturali.

La città di Milano ha accolto le socie di Wista Italy nei luoghi più rappresentativi per l’empowerment femminile e dove grandi donne hanno scritto pagine di storia per lo sviluppo culturale del Paese. L’assemblea annuale si è, infatti, svolta nel pomeriggio di venerdì 24 nella splendida cornice della sala polifunzionale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di viale Pasubio.

All’ordine del giorno il report delle attività svolte e i progetti per il secondo anno di mandato. Il direttivo, guidato dalla presidente, Costanza Musso e composto dalla vicepresidente Gabriella Reccia, la contact person Caterina Cerrini, l’addetta ai media Lucia Nappi e la tesoriera Barbara Pozzolo, ha sottolineato come l’associazione abbia fatto, grazie all’apporto di tutte le associate, significativi passi avanti e sia oggi riconosciuta nel settore come un interlocutore necessario e credibile.

La presidente Musso ha dichiarato: “In meno di un anno siamo state chiamate a partecipare, come Wista, ad oltre 20 convegni del settore con oltre 20 diverse socie, abbiamo ottenuto importanti premi ed attestati di stima per l’attività svolta per l’empowerment femminile nel settore posizionandoci come interlocutrici di istituzioni, enti ed assocoiazioni; abbiamo visitato numerosi porti e incontrato donne con ruoli di grande responsabilità come la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, la presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni, la presidente Wista International Elpi Petraki e molte altre. Riceviamo costantemente richieste di ingressi in associazione e questo ci rende orgogliose perchè significa che Wista è ormai percepita come una realtà attrattiva. Tutto cio’ è stato possibile grazie al lavoro di tutte le associate e dei direttivi che ci hanno precedeute che hanno gettato le basi”.

Un’assemblea molto partecipata che ha visto l’80% delle socie in presenza e un 10% circa in collegamento da remoto.

Il direttivo ha voluto tracciare un percorso condiviso con tutte le presenti per l’affermarsi di una di crescita sul tema dell’equità di genere nel settore marittimo e logistico in generale, anche in relazione all’evoluzione della società e delle professioni del settore.

In chiusura dell’assemblea è stato conferito alla Comandante Serena Melani il premio personalità dell’anno 2023 di Wista Italy quale: “Esempio di professionalità e tenacia per le donne del settore marittimo. Modello di empowerment femminile e motivo di ispirazione per le nuove generazioni”.

La comandante Melani è la prima donna in Italia al comando di una nave passeggeri e alla quale la compagnia Msc Crociere ha affidato la nave più rappresentativa, la nuova ammiraglia green Explora I della flotta Explora Journeys.

“Sono molto onorata di ricevere questo riconoscimento” – ha detto la comandante Melani – “Oggi, la presenza delle donne lavoratrici a bordo delle navi, seppur minoritaria in termini numerici, è una realtà. Ma la strada per favorirne un migliore inserimento, per sconfiggere gli stereotipi di genere, le discriminazioni e le scarse opportunità occupazionali, è ancora lunga da percorrere”

La serata si è conclusa con il tradizionale Wistmas Party nella stupenda cornice della Società del Giardino, club di tradizione e storia molto “maschile” che ha con grande cortesia accolto le socie Wista per questo evento. La serata è stata arricchita da una particolare sorpresa: l’esibizione della “cantafiorista”, la cantante Rosalba Piccinni che ha intrattenuto gli ospiti con la sua meravigliosa voce, accompagnata da sax e piano, con alcuni particolari arrangiamenti da Mina a Lucio Dalla. Tra i tanti ospiti il controammiraglio della Marina Leonardo Merlini, direttore Museo Navale della Spezia, Laurance Martin la segretario generale della Federazione del Mare accompagnata da Noli Mazza, la giornalista e scrittrice Mariangela Pira, l’amico Carlo Silva di Clicutility.

Tutti i presenti sono stati omaggiati del libro appena uscito “Ingemaus”, edito Feltrinelli, sulla storia di Inge Feltrinelli, fotografa e donna di grande coraggio, quasi a celebrarne la nascita, casualmente proprio nel giorno in cui si è svolta l’Assemblea e la cena di Wista.

E’ seguita una giornata culturale: le socie hanno visitato Villa Necchi Campiglio per ammirare l’opera commissionata e curata da due donne dello scorso secolo, Gigina e Nedda Necchi che prima di morire lasciarono al FAI , Fondo Ambiente Italiano, fondato da Giulia Maria Crespi, non solo la casa ma anche gli arredi.

“Questa due giorni di Wista Italy a Milano” – ha commentato la presidente Musso – “ha consegnato alle socie storie di donne che hanno costruito molto per la città e per il paese investendo in bellezza e in cultura, due ambiti in cui lo shipping ha ampi margini di miglioramento. Storie di imprenditorialità femminile importanti e significative, veri esempi di ispirazione”

Concludendo, poi, un sole caldo ed accogliente di giorno e la luna piena alle spalle del duomo hanno fatto il resto… perché anche la fortuna premia “le audaci”.