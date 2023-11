IEC Telecom propone soluzione di sicurezza informatica per lo shipping

(Foto courtesy IEC Telecom)

Gli attacchi di sicurezza informatica e gli incidenti di ransomware sono aumentati nel settore marittimo nel 2023, spingendo ad applicare soluzioni di sicurezza informatica più avanzate per le navi

Parigi. Secondo una recente analisi, sviluppata dallo Studio Legale HFW (Holman Fenwick Willan International, con sede a Londra) e dalla Società di sicurezza informatica marittima CyberOwl, il 14% dei professionisti del settore marittimo, rispondendo a un sondaggio, ha dichiarato di aver pagato ransomware nel 2023 per sbloccare reti IT e computer, rispetto al 3% nel 2022. Il ‘ransomware’ è un programma informatico dannoso (malevolo) che può infettare un dispositivo digitale limitandone l’accesso e che richiede un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione.

Questo studio ha rilevato che il costo medio di sblocco dei sistemi informatici nel settore marittimo ha raggiunto 3,2 milioni di dollari quest’anno. Inoltre, diversi porti nel mondo sono stati violati nel 2023.

In risposta, IEC Telecom ha introdotto ‘OptiShield’, una soluzione di sicurezza informatica completa progettata specificamente per l’industria marittima. Sviluppato dagli esperti di IEC Telecom, OptiShield combina un software avanzato per la sicurezza informatica con un team IT remoto dedicato per garantire una protezione all’avanguardia per le reti di bordo.

“Per navigare in sicurezza nell’oceano digitale, non basta un toolkit”, spiega Jalloul Ben Soussia, VP of Technology di IEC Telecom Group. “È essenziale avere un team qualificato per gestire il software per garantire benefici ottimali per la tua imbarcazione, ma non tutte le navi possono avere uno specialista IT a bordo. Abbiamo sviluppato OptiShield per fornire tutto: software di sicurezza informatica avanzato abbinato a un team di esperti di supporto remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

La sicurezza informatica deve essere personalizzata in base alle operazioni e alla catena di comando della nave. Deve inoltre consentire agli armatori di rispettare le normative dell’IMO in materia di sicurezza informatica e gestione dei rischi, introdotte nel gennaio 2021. Inoltre, gli operatori navali ed armatori devono considerare diversi fattori per garantire che le loro navi siano protette contro i rischi informatici, visto che la sicurezza informatica non è più facoltativa. I Regolamenti IMO hanno seguito un forte aumento dell’uso della connettività e dei trasferimenti di dati sulle navi durante la pandemia di COVID-19 e l’utilizzo dei dati dovrebbe continuare a salire. La sicurezza informatica non è una soluzione plug-and-play; piuttosto, richiede personalizzazione in base alle operazioni e alla catena di comando della nave.

OptiShield si basa sull’esperienza di gestione remota e di sicurezza informatica di IEC Telecom per proteggere le reti di bordo e rispondere rapidamente agli incidenti informatici e alle minacce per tornare rapidamente alle normali operazioni.

Le caratteristiche principali di OptiShield includono: – Protezione avanzata delle minacce; – Accesso remoto sicuro; – Protezione anti-sfruttamento; – Protezione ransomware; – Dashboard visibility (pannello di controllo chiaro dell’inventario software e hardware di ogni imbarcazione); – Team di risposta informatica 24/7.

Con l’introduzione della soluzione di sicurezza informatica OptiShield, IEC Telecom continua a dimostrare il suo impegno e la sua leadership nella fornitura di soluzioni complete che privilegino la sicurezza, l’efficienza e la sicurezza informatica in un mondo sempre più connesso.

IEC Telecom è un operatore internazionale di servizi satellitari. Offre soluzioni di comunicazione satellitare leader del settore a Governi, Istituzioni pubbliche, imprese commerciali e individui in tutto il mondo. Consente la digitalizzazione per l’industria marittima e le unità remote a terra, dove la copertura GSM non è disponibile.

Abele Carruezzo