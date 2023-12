CMB.TECH raddoppia l’ordine CSOV a idrogeno con i cantieri Damen

(Foto courtesy Windcat Workboats)

Windcat Workboats ha aumentato il suo ordine a cinque CSOV a idrogeno

Anversa. La famiglia belga Saverys (Compagnie Maritime Belge), risolta la questione Euronav, continua a spingere in avanti in modo aggressivo con la sua visione di espandere l’uso dell’idrogeno come carburante futuro emergente per l’industria navale.

Attraverso la loro società CMB.TECH, Saverys ha sviluppato tecnologie di propulsione a idrogeno, tra cui la prima nave per trasferimento equipaggi (Crew Transfer Vessel, CTV) alimentata a idrogeno e oggi conferma l’espansione di un ordine con i cantieri Damen per la prima nave servizio di assistenza all’idrogeno a doppia alimentazione (CSOV) per l’industria eolica offshore. Le navi Commissioning Service Operation Vessels (CSOV), studiate per operazioni di servizio e di assistenza, variano ampiamente sia in termini di dimensioni sia in design, a seconda della loro applicazione specifica e costruite per lo scopo. Poiché lavorano spesso in condizioni impegnative, necessitano di un posizionamento dinamico avanzato e di una competenza elevata per la massima operatività offshore.

L’ordine con Damen è stato effettuato un anno fa per la costruzione di due CSOV a idrogeno, utilizzando proprio la tecnologia a idrogeno a doppio combustibile di CMB.TECH.

La società CMB.TECH ha dichiarato che fornirà la stessa tecnologia a doppio combustibile a idrogeno per le navi utilizzate sull’Hydroh, come la CTV lanciata nel luglio 2022. CMB.TECH ritiene che l’idrogeno verde (per le navi di piccole dimensioni) e l’ammoniaca verde (per le navi di grandi dimensioni) possano svolgere un ruolo importante per decarbonizzare il settore del trasporto marittimo. La divisione Marine di CMB.TECH costruisce, possiede, gestisce un’ampia gamma di navi a basse e zero emissioni di carbonio: navi per rinfuse solide, portacontainer, navi cisterna per prodotti chimici, rimorchiatori, navi per il trasferimento dell’equipaggio per l’industria eolica offshore, traghetti, chiatte, ecc.

I Savery hanno promesso che hanno in programma di aggiungere almeno altre sei navi CTV alimentate a idrogeno entro il 2024 e i loro sforzi per utilizzare la tecnologia in altri segmenti di spedizione.

Windcat Offshore, una società lanciata da CMB (Compagnie Maritime Belge) nel 2022, riferisce che sta espandendo il suo ordine a un totale di cinque CSOV a doppia alimentazione a idrogeno da far costruire a Damen nel suo cantiere navale Ha Long in Vietnam. Le prime tre navi sono attualmente in costruzione in Vietnam e saranno consegnate nel 2025. La consegna delle due CSOV aggiuntive è prevista nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2026. Windcat ha anche un’opzione per una sesta nave.

“La decisione di espandere la flotta di CSOV si allinea con l’impegno di Windcat a soddisfare la crescente domanda di queste navi in tutto il mondo e ci darà ulteriore capacità e flessibilità per supportare i clienti nel settore offshore”, ha dichiarato Willem van der Wel, Managing Director di Windcat.

Le CSOV della serie Elevation sono state progettate dai cantieri navali Damen in collaborazione con Windcat e CMB.TECH. Secondo la società, come tutte le navi CSOV sono in grado di rimanere in mare aperto in un parco eolico per un periodo prolungato fino a 30 giorni; hanno la capacità di fornire alloggi per l’equipaggio e i tecnici che lavorano nel parco eolico e lo stoccaggio di materiali di manutenzione.

Le navi CSOV della serie Elevation saranno lunghe 87 metri (285 piedi) e larghe 20 metri (66 piedi); saranno in grado di ospitare fino a 120 persone; tutte le nuove CSOV saranno equipaggiate con una passerella all’avanguardia, una gru e propulsori, ma incorporeranno anche nuove funzionalità tra cui la tecnologia delle batterie ibride e la capacità di ricarica offshore. L’uso dell’idrogeno consentirà loro di ridurre al minimo l’impronta di CO2 delle operazioni della nave che ritengono sarà un vantaggio convincente nella vendita dei loro servizi agli operatori eolici.

Windcat è stata acquisita nel 2020 da CMB come parte delle operazioni di spedizione della famiglia che vanno dalle porta-rinfuse alle portacontainer e alle chimichiere, e dalla scorsa settimana hanno preso il controllo di Euronav, uno dei principali operatori di petroliere di greggio. L’acquisizione di Windcat è stata un ingresso nel mercato offshore in via di sviluppo focalizzato sui parchi eolici con Windcat Workboats.

Abele Carruezzo