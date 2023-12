Maersk risolve la causa per lo shut-down del Canale di Suez

(Foto courtesy Autorità del Canale di Suez)

Maersk Group ha deciso di risolvere la causa per l’interruzione e chiusura del Canale di Suez per sei giorni nel 2021, dovuta all’incaglio della portacontainer Ever Given.

Copenaghen. Il Maersk Group, numero due al mondo per trasporto di container, ha intentato causa in Danimarca contro le parti non specificate in relazione all’incaglio della Ever Given, e aveva chiesto danni per circa 45 milioni di dollari. ShippingWatch, media news danese sullo shipping, ha confermato giovedì scorso che la causa si è conclusa con un accordo extragiudiziale.

La Ever Given, una nave portacontainer della classe Golden, tra le più grandi navi portacontainer del mondo, di 20 124 teu, si è arenata nel Canale di Suez il 23 marzo 2021, poco dopo essere entrata nell’ingresso meridionale. La sua lunghezza superò la larghezza del canale, e con prua e poppa saldamente incagliate, bloccando il corso d’acqua a tutto il traffico marittimo.

Per le complesse operazioni di salvataggio, l’Autorità del Canale di Suez ha disposto attrezzature per lo svasamento a terra, draga di aspirazione della taglierina e almeno 10 rimorchiatori. Con molto sforzo, la nave è stata finalmente rimossa il 29 marzo. L’evento ha fatto notizia a livello globale e ha messo in luce il sistema dei trasporti marittimi, fornendo ai consumatori un raro esempio diretto di come il commercio marittimo possa influenzare la loro vita quotidiana.

Nel corso della chiusura di sei giorni, fino a 400 navi hanno subito interruzioni dei loro viaggi dovute alla chiusura del canale, tra cui 50 navi in relazione con collegamenti a Maersk. In risposta, Maersk ha citato in giudizio l’armatore Shoei Kisen Kaisha e l’operatore Evergreen presso il Tribunale Marittimo e Commerciale della Danimarca per danni causati dall’interruzione.

Evergreen ha negato la responsabilità dell’incidente. “Come Ever Given è noleggiata da Evergreen in base ai termini di un accordo ‘time charter’, dichiarando tutte le spese per l’operazione e ogni responsabilità quali responsabilità del proprietario della nave”, ha detto l’azienda in una dichiarazione testimoniale durante il procedimento giudiziale. dopo che la causa è stata presentata.

I progressi del caso sono stati attentamente monitorati dal mondo delle spedizioni di linea, poiché una vittoria per Maersk potrebbe fornire un precedente per altri vettori interessati a presentare reclami simili. Giovedì, Maersk ha confermato di aver ritirato la causa, in seguito alla notizia di un accordo transattivo.

Boskalis, proprietario del gruppo SMIT Salvage, storica azienda olandese specializzata nelle attività di rimorchio portuale, gestione di terminal portuali e recupero relitti, ha intentato una causa in un Tribunale di Londra all’inizio di quest’anno chiedendo un risarcimento da Shoei Kisen Kaisha per il suo ruolo nella liberazione della nave incagliata. Secondo alcuni esperti londinesi il valore stimato del lavoro di tutte le operazioni di salvamento era compreso tra $ 25 e 50 milioni.

Abele Carruezzo