Gli attacchi a navi mercantili nel Mar Rosso aumentano il rischio di una parte del commercio globale

Uomini armati sulla spiaggia, mentre la nave Galaxy Leader, sequestrata dagli Houthi yemeniti il mese scorso, è ancorata al largo della costa di Al-Salif, Yemen, divenuta un’attrazione turistica; foto by social X)

Al-Salif. I ribelli Houthi dello Yemen hanno dirottato la nave Galaxy Leader il mese scorso mentre navigava attraverso il Mar Rosso e ora l’hanno trasformata in un’attrazione turistica per commemorare il suo importante contributo alla guerra nella Striscia di Gaza a sostegno dei palestinesi. Ormeggiata al largo del porto di Al Salif, la nave commerciale battente bandiera panamense ora è decorata con graffiti che recitano “Lunga vita alle Brigate Al Qasam”, in riferimento al braccio armato di Hamas, o “Morte agli Stati Uniti, morte a Israele e maledizione agli ebrei”. Il gruppo Combattenti Houthi sono a guardia della nave lunga 189 metri e larga 32 metri hanno il compito di accogliere i visitatori per fare un giro del ponte.

Intanto, si stanno registrando nuovi attacchi alle navi in navigazione nel Mar Rosso; attacchi che stanno portando ad aumenti dei premi assicurativi per le navi che navigano in quella regione, minacciando il trasporto marittimo per il 12% del commercio mondiale.

I premi del rischio di guerra per alcune navi sono aumentati poco dopo lo scoppio della guerra Israele-Hamas all’inizio di ottobre scorso, secondo le agenzie coinvolte nel mercato. Sebbene gli aumenti non siano stati elevati, sono un segno della crescente minaccia per il trasporto marittimo.

I trader di materie prime negli ultimi mesi sono stati in allerta per le preoccupazioni su un conflitto che potrebbe allargarsi. Mentre queste preoccupazioni si sono in qualche modo attenuate, diversi incidenti sono serviti come promemoria della volatilità in una regione vitale per il commercio. Il Mar Rosso e il Canale di Suez in Egitto gestiscono miliardi di dollari al giorno di merci, dal petrolio al grano e ai prodotti digitali e delle telecomunicazioni.

I ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno affermato di aver preso di mira due navi israeliane nel Mar Rosso durante il fine settimana, l’ultimo di diversi attacchi contro le navi che hanno superato la costa dello Yemen. Un cacciatorpediniere militare statunitense ha risposto all’incidente, sottolineando il potenziale per un’escalation.

“Alcuni assicuratori di rischi di guerra sono in procinto di applicare premi aggiuntivi più elevati per l’area ad alto rischio già definita nel Mar Rosso”, ha affermato Despina Kalfa, direttore generale della filiale greca di Aries Marine Insurance Brokers Ltd. Altri stanno applicando termini aggiuntivi o addirittura non offrono copertura in cui sono coinvolti interessi israeliani.

“Questa è una situazione in via di sviluppo, quindi nulla è ancora certo e tutto potrebbe cambiare rapidamente”, ha aggiunto. Le citazioni per ulteriori rischi di guerra tendono a scadere dopo 48 ore, ha detto Kalfa.

Qualsiasi aumento del pericolo per la spedizione attraverso il vicino canale di Suez arriva tra i ritardi diffusi nel Canale di Panama, un’altro vitale rotta est-ovest, a causa di una grave siccità. Le interruzioni possono prolungare la durata dei viaggi per tutti, dalle petroliere alle grandi navi portacontainer, aumentando potenzialmente il costo del trasporto di merci.

Il Dipartimento della Transportation Maritime Administration degli Stati Uniti (Marad), con una nota dell’altro giorno, ha ribadito che le navi dovrebbero essere consapevoli dell’evoluzione delle minacce alla navigazione nel Mar Rosso. L’Agenzia di stampa statale saudita ha informato che il Consiglio di Cooperazione del Golfo ha allertato i membri sull’importanza di mantenere la sicurezza marittima in quella zona trafficata di mare. E i broker di assicurazioni marittime lamentano le cancellazioni di clausole assicurative per la copertura del rischio di guerra a causa del conflitto tra Israele e Hamas.

Abele Carruezzo

(Il ponte della nave mercantile Galaxy Leader è impregnato di messaggi di sostegno al gruppo islamico Hamas; foto by social X)