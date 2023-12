La Casa Bianca dice che l’Iran aiuta a pianificare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso

(La nave cargo Galaxy Leader è scortata dalle barche Houthi nel Mar Rosso; foto by Houthi Military Media/Handout del 20 novembre 2023)

Dall’inizio degli anni 2000 e fino ai recenti Accordi di Abramo, i paesi del Golfo Persico pur non riconoscendo l’esistenza di Israele nella mappa mediorientale hanno sviluppato un tessuto di relazioni e rapporti informali di tipo economico-commerciale, energetico e di sicurezza. Questo tipo di relazioni informali è stato successivamente accentuato dal comportamento aggressivo e minaccioso dell’Iran. Oggi, i paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), ad eccezione del Qatar, non ritengono Israele una minaccia alla loro stabilità politica e un ostacolo ai loro specifici interessi nazionali.

Le minacce più preoccupanti sono invece rappresentate, adesso, dal ruolo dell’Iran e dalle sue mire egemoniche e poi dalla Turchia di Erdogan. Queste minacce sono le stesse che preoccupano Israele e pertanto, le ricche monarchie del Golfo Persico preferiscono allearsi con Israele piuttosto che correre il rischio di avere un Iran o una Turchia predominanti nella regione; il che comporterebbe, quindi, l’impossibilità per Stati come gli EAU di essere attori politici influenti a livello regionale. Gli Stati che più si sentono minacciati sono: Israele, EAU, Bahrain e Arabia Saudita; ad essi si aggiunge la volontà dell’amministrazione USA di emarginare l’Iran sia a livello regionale, sia internazionale.

Washington. Gli Stati Uniti ritengono che l’Iran sia coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione di attacchi con droni e missilistici da parte del gruppo yemenita Houthi su Israele e su navi nel Mar Rosso; lo ha affermato, ieri, un portavoce di Joe Biden presidente degli Stati Uniti.

I commenti del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jon Finer, sono tra i più espliciti dichiarati fino ad oggi da un funzionario degli Stati Uniti, sostenendo il coinvolgimento iraniano negli attacchi Houthi. Finer ha parlato poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni volte a limitare il sostegno finanziario iraniano per gli attacchi Houthi.

Gli Houthi “non avrebbero le armi, non avrebbero l’intelligence, non avrebbero la motivazione per farlo, se non fosse per il ruolo dell’IRGC”, (Islamic Revolutionary Guard Corps) ha detto Finer in una conferenza di Aspen Security Forum a Washington. Sono coinvolti nella condotta di questi attacchi, nella loro pianificazione, nell’esecuzione di loro, nell’autorizzazione di loro e, in definitiva, li supportano”, ha continuato.

L’Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi. Le sanzioni congelano tutte le proprietà e gli interessi negli Stati Uniti di coloro che sono monitorati e generalmente vietano agli americani di condurre transazioni con loro. Il Dipartimento del Tesoro USA ha detto che la rete di sostegno ha coinvolto Said al-Jamal, un ‘broker finanziario Houthi con sede in Iran’ e Bilal Hudroj, che gestisce un’Agenzia di cambio con sede in Libano, entrambi già sotto sanzioni statunitensi.

“Jamal da anni ha utilizzato una rete di agenzie di cambio in Yemen e all’estero per incanalare i proventi delle vendite di materie prime iraniane agli Houthi e all’IRGC”, afferma la nota del Tesoro. Le società e proprietari colpiti nelle ultime sanzioni includono una Casa di gioielli e una Agenzia di cambio in Turchia, così come Agenti di spedizioni e altri con sedi in Gran Bretagna e Russia.

Gli Houthi – tramite i loro comunicati Houthi Military Media/Handout – affermano di aver inscenato gli attacchi contro Israele e le navi israeliane nel Mar Rosso in risposta all’offensiva lanciata da Israele contro il gruppo militante Hamas a Gaza, sostenuto da Teheran, dopo l’attacco del 7 ottobre. Gli Houthi, in sostanza, sono entrati nel conflitto diffuso in Medio Oriente da quel 7 ottobre attaccando le navi in navigazione sulle rotte commerciali e sparando droni e missili contro Israele stesso. Il gruppo che governa gran parte dello Yemen dice che i suoi attacchi sono una dimostrazione di sostegno per i palestinesi e ha promesso che continueranno fino a quando Israele non fermerà la sua offensiva sulla Striscia di Gaza, a più di 1.000 miglia dalla loro sede di potere a Sanaa.

Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jon Finer, ha detto che la U.S.S. Carney, un cacciatorpediniere, ha abbattuto decine di missili e droni diretti verso Israele all’inizio del conflitto di Gaza, definendolo un “notevole atto di difesa del territorio israeliano”.

Intanto, l’Arabia Saudita preme per un cessate il fuoco per fermare quella che ha definito una “guerra barbara” a Gaza, la sua diplomazia riflette una politica più ampia volta a promuovere la stabilità regionale dopo anni di confronto con l’Iran e i suoi alleati. Gli Stati Uniti sono anche in trattative con gli alleati per creare una task force navale per scortare navi mercantili attraverso il Mar Rosso.

Abele Carruezzo