Offerta di acquisto per HHLA: MSC raggiunge il tasso di accettazione finale del 9,74 percento

Acquisite ulteriori 7,3 milioni di azioni; HHLA il Gruppo MSC e la Città-Stato di Amburgo detengono il 92,3% della società terminalista

Amburgo. La Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, una consociata interamente controllata di MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), ha annunciato oggi il risultato finale della sua offerta pubblica volontaria di acquisizione agli azionisti di Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA).

Durante il periodo di accettazione prolungato del 24 dicembre 2023 a mezzanotte (CET), sono state offerte agli azionisti un totale di 7.325.366 azioni A come parte dell’offerta. Ciò corrisponde al 9,74% del capitale sociale. Inoltre, MSC ha già acquisito sul mercato il 12,21% delle azioni HHLA.

La società della MSC ha specificato che al 7 dicembre scorso, scadenza dell’ulteriore periodo di accettazione dell’offerta, la proposta era stata accettata per un totale di oltre 7,3 milioni di azioni di classe A corrispondenti a circa il 9,74% del capitale sociale e dei diritti di voto.

Alla stessa data, la SAS Shipping Agencies Services, società lussemburghese che fa capo al Gruppo MSC, deteneva quasi 9,2 milioni di azioni di classe A pari al 12,21% del capitale sociale e dei diritti di voto di HHLA. Inoltre alla medesima data, la HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, società interamente detenuta dall’Amministrazione della Città-Stato di Amburgo, possedeva 50,2 milioni di azioni di classe A e tutte le 2,7 milioni di azioni di classe S, che assieme rappresentano circa il 70,35% del capitale azionario e dei diritti di voto.

Insieme alle azioni A e S detenute dalla Città di Amburgo, i partner della joint venture sono ora attribuibili al 92,30% del capitale azionario di HHLA. Joint venture in cui il partner pubblico deterrà almeno il 50,1% del capitale e MSC fino al 49,9%.

(Le azioni di classe A possono fornire fino a 10 diritti di voto per singolo azionista nelle assemblee, le azioni di classe B al massimo danno un solo diritto di voto. Per il resto, i proprietari delle due tipologie di azioni hanno gli stessi diritti sul rimborso del capitale e sulla distribuzione dei dividendi. Solitamente, le azioni di classe A prevedono una commissione iniziale, al momento dell’investimento: ciò significa che una parte iniziale dell’investimento è prelevata sotto forma di commissione per il gestore del fondo. Mentre quelle di classe S sono azioni di distribuzione che godono del regime RDT (Redditi Effettivamente Tassati), riservate agli investitori istituzionali o professionali).

L’offerta non era subordinata al raggiungimento di un tasso minimo di accettazione. Il Comitato esecutivo e il Consiglio di vigilanza di HHLA hanno raccomandato l’accettazione dell’offerta agli azionisti nella loro dichiarazione motivata congiunta datata 6 novembre 2023.

Angela Titzrath, CEO di HHLA: “Dopo la scadenza del periodo di accettazione per gli azionisti gratuiti, l’attenzione per noi come Consiglio di amministrazione è ora alla conclusione dell’accordo tra la Città di Amburgo, MSC e HHLA. In un contratto preliminare, siamo stati in grado di stabilire importanti traguardi per lo sviluppo futuro di HHLA e raggiungere impegni per gli investimenti, i nostri dipendenti e clienti in un contratto preliminare. Siamo fiduciosi che i punti che non sono ancora stati definiti possano essere elaborati nelle prossime settimane”.

Come è noto, il Consiglio esecutivo e il Consiglio di vigilanza hanno firmato un contratto preliminare vincolante con MSC e la Città di Amburgo all’inizio di novembre per un accordo di combinazione aziendale e hanno concordato la regolamentazione di vari punti ancora aperti nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le conseguenze dell’offerta per l’azienda, i suoi stakeholder e in particolare per gli aspetti strategici e di governance, è stata raggiunta una comprensione comune dei settori chiave per la salvaguardia a lungo termine di HHLA e del suo modello di business. Oltre a valutare il prezzo dell’offerta come ragionevole, è stata la base per la valutazione positiva dell’offerta di acquisizione da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

La chiusura della transazione continua ad essere soggetta ad alcune approvazioni normative stabilite nel documento di offerta e all’approvazione della cittadinanza della Città Libera e Anseatica di Amburgo. Fermo restando la soddisfazione di queste condizioni, l’operazione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2024.

Abele Carruezzo