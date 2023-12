Maersk lancia il servizio ro-ro container tra Tunisia e Italia

(Foto courtesy Maersk)

Maersk opererà un servizio di nicchia con una ro-ro tra la Tunisia e l’Italia

Cagliari. La Maersk pronta a fornire un nuovo servizio settimanale, un ro-ro per trasportare container dalla Tunisia verso l’Italia, impegnandosi per costruire la sua offerta come azienda di logistica integrata. Il servizio viene offerto come alternativa al servizio di feeder dell’azienda da Tangeri come alternativa più veloce per gli spedizionieri.

Il nuovo servizio è stato lanciato a metà novembre lavorando in collaborazione con il Group Grendi, che ha un servizio logistico in Tunisia e fornisce anche le operazioni presso il porto di Cagliari.

Il Group Grendi è convinto che il servizio tra la Tunisia e l’Italia sta posizionando Cagliari come hub logistico per servire in modo efficiente un mercato in crescita, ma ancora complesso per la gestione operativa in Nord Africa.

“La nostra nuova offerta sta riducendo i tempi di transito da e per la Tunisia in modo significativo, aggiungendo anche affidabilità ed efficienza alle catene di approvvigionamento dei nostri clienti in questo importante mercato”, ha dichiarato Ruben Moratinos, responsabile vendite di Maersk.

Maersk opererà con la nave ro-ro Wedellsborg per mantenere il servizio settimanale tra il porto di Rades in Tunisia e Cagliari. Costruita nel 2014, la nave che è 11.630 dwt, di proprietà della società danese Weco. La nave faceva parte dell’operazione Nordana che Weco aveva acquisito dal DFDS nel 1984. Avevano schierato la Wedellsborg su un servizio ro-ro transatlantico prima di chiudere Nordana nel 2017. Iscritta poi in Italia, la ro-ro Wedellsborg è una delle navi in servizio per la Maersk; lunga 179 metri, con 2.600 corsie e una rampa in/out di poppa. Tuttavia, per il suo servizio, Maersk utilizzerà la nave solo per il trasporto di container. Maersk sottolinea che la nuova soluzione di trasporto collegherà il crescente mercato tunisino ai suoi servizi main-liner da e verso Europa, Medio Oriente e Asia.

La ro-ro partirà dal porto tunisino di Rades ogni venerdì sera, con scalo ogni sabato nel porto di Cagliari e collegandosi ogni giovedì con l’hub port della Maersk di Tangeri in Marocco.

A partire dal gennaio 2024, la Maersk offrirà anche un collegamento con la parte orientale dell’Algeria, grazie alla riapertura del porto di Annaba che Maersk considera importante per stimolare il commercio intra-mediterraneo.

Per garantire una logistica senza soluzione di continuità e affidabile in Tunisia, Maersk riferisce di aver stabilito una vasta gamma di servizi a valore aggiunto, tra cui la disponibilità di un magazzino limitato, un trasporto aereo, e un sevizio container tipo LCL (Less than Container Load cargo) e della catena di approvvigionamento e delle soluzioni 4PL. 4PL o logistica di quarta parte (noto anche come LLP o Lead Logistics Provider) è un fornitore di logistica che fornisce servizi di consulenza logistica, pianificazione, gestione, localizzazione, integrazione di nuove tecnologie, fungendo da supervisore del funzionamento della catena di approvvigionamento. Altri servizi logistici integrati includono il servizio doganale, il trasporto interno, l’assicurazione, i servizi di deposito e la logistica della catena del freddo.

Un tale servizio sarà capace di bypassare i terminal container più affollati della Tunisia, fornendo allo stesso tempo un collegamento feeder service dell’azienda nella regione. Si tratta di una nuova opportunità per il trasporto marittimo- alternativa – che fornisce un collegamento con l’Europa.

Abele Carruezzo