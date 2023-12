Gli Stati Uniti sanzionano manager e commercianti russi per le violazioni dei prezzi del petrolio

(foto by Sovcomflot)

Le sanzioni statunitensi includono anche una società di gestione della flotta Sovcomflot di proprietà russa nell’applicare il tetto dei prezzi sul petrolio russo

Washington. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato il suo quarto round di sanzioni negli ultimi due mesi che hanno preso di mira gli armatori e le navi coinvolte nel commercio. Quest’ultime azioni seguono quelle del’Unione europea che ha imposto un’altra ondata di sanzioni, comprese le misure per smascherare lo scambio di petroliere per eludere dette sanzioni.

Le azioni riguardano la compagnia di navigazione statale della Russia, la Sovcomflot, e uno dei principali manager della società. E’ stata avvisata la Sun Ship Management, compagnia di navigazione multi-attività di proprietà degli Emirati Arabi Uniti e russi, con sede a Dubai. Il Dipartimento del Tesoro ha evidenziato che la Sun gestisce la SCF Primorye, una petroliera di 150.000 dwt, registrata in Russia e impegnata nel trasporto di petrolio al prezzo sopra il tetto di $ 60, precedentemente quotato.

“I partecipanti al trasporto marittimo del petrolio russo, in particolare gli attori di primo livello come i commercianti, devono rispettare le linee guida di conformità concordate dalla Price Cap Coalition o affrontare le conseguenze”, ha detto il vice segretario del Tesoro Wally Adeyemo.

Oltre a prendere di mira direttamente il comandante della nave, l’ultimo sforzo ha elencato ciò che il Tesoro ha definito “diversi commercianti di petrolio ombra” che partecipano al trasporto marittimo di petrolio di origine russa a seguito dell’imposizione del tetto dei prezzi.

L’azione ha riguardato una società con sede a Hong Kong, Covart Energy, collegata ai charter di tre navi, la HS Atlantica, NS Champion e Viktor Bakaev, che sono state precedentemente identificate per violazioni del limite dei prezzi. Gli Stati Uniti hanno elencato queste navi insieme ai manager con sede a Dubai già in passato. La Covart sostengono abbia gestito almeno 23 scali portuali in Russia da quando è stato imposto il tetto dei prezzi.

Nell’elenco delle società sanzionate figura il commerciante e spedizioniere proprietario della Bellatrix Energy con sede a Hong Kong e che ha gestito oltre 150 scali in Russia. Ed ancora la società Voliton DMCC con sede negli Emirati Arabi Uniti per otto scali portuali in Russia dal gi ugno 2023.

Gli analisti indipendenti indicano che le sanzioni favoriscono le elusioni, in quanto la missione politica adottata non è mai stata pensata per impedire al petrolio russo di raggiungere gli acquirenti globali, ma solo per ridurre il suo prezzo.

“La semplice realtà è che abbiamo bisogno del petrolio russo sul mercato”, ha detto ad Al Jazeera il ricercatore Jan Stockbruegger dell’Università di Copenaghen. Se viene tagliato, i prezzi del petrolio a livello globale aumenteranno e l’inflazione salirà alle stelle. Biden non vincerà le elezioni (2024) se il prezzo della benzina negli Stati Uniti aumenterà in modo significativo. Quindi sono istituite sanzioni per garantire che il petrolio russo raggiunga i mercati globali”.

Abele Carruezzo