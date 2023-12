Ordinata dal Giappone la prima nave da crociera mega-yacht, sarà costruita in Portogallo

(Foto courtesy West Sea-Viana Shipyard)

Il Cantiere navale West Sea del Portogallo sta costruendo una nave da crociera mega-yacht esplorativa, ordinata dal Giappone

Okayama City, Okayama Prefecture, Japan. L’espansione del mercato delle navi da crociera in Giappone continua con la notizia che è stata ordinata una nuova nave da crociera mega-yacht.

Tradizionalmente commercializzato a livello nazionale per i viaggiatori giapponesi, il settore crocieristico sta vedendo una nuova crescita in Giappone poiché sia NYK e sia Mitsui O.S.K. hanno lanciato nuovi investimenti, mentre operatori di nicchia come Peace Boat hanno aggiunto una nuova nave da crociera.

Il mega-yacht di lusso è stato ordinato la scorsa settimana dalla giapponese Ryobi Holdings, una società che opera nel settore dei trasporti e del turismo. Il gruppo di trasporti attualmente gestisce traghetti e barche da escursione, nonché autobus e una compagnia turistica.

“Abbiamo in programma di offrire un diverso tipo di esperienza di vita in crociera, come godersi una visita su un’isola remota e su una piccola barca”, scrive Ryobi annunciando il suo primo ordine di nave da crociera.

Hanno spiegato che il loro piano sarà la prima nave passeggeri in stile yacht del Giappone. Avrà caratteristiche comuni in questo settore, tra cui una zona-porto turistica a poppa per le attività acquatiche, che sarà la prima su una nuova costruzione nel mercato giapponese.

La Mitsui O.S.K. Lines (MOL) introdurrà questa funzione anche quando rileverà una nave da crociera nel 2024 acquisita da Seabourn Cruises di Carnival Corporation.

Ryobi ha stipulato un contratto con West Sea – Viana Shipyard, un cantiere navale portoghese avviato solo un decennio fa. L’azienda ha costruito navi da crociera fluviali per molti dei principali marchi e, a partire dal 2018, è entrata nel segmento oceanico costruendo navi da crociera di lusso. West Sea sta costruendo un totale di sette navi da crociera da 9.900 tonnellate di stazza lorda per una società portoghese, Mystic Cruises.

A partire dalla World Explorer nel 2019, le navi sono lunghe 126 metri, con sistemazioni di lusso per 200 passeggeri; la prima delle navi sta operando in charter mentre Mystic ha anche lanciato Atlas Ocean Voyages per commercializzare le sue crociere di esplorazione.

Ryobi riferisce che la nave sarà lunga tra i 110/20 metri circa e da 9.000 a 10.000 tonnellate di stazza lorda, rendendola di dimensioni simili alle navi da crociera Mystic. Il piano prevede solo 60 cabine con 120 posti per 120 passeggeri più 100 membri dell’equipaggio. Il design enfatizzerà il lusso e l’ospitalità, con l’idea che ogni passeggero possa sentirsi proprietario di un mega-yacht. La nave da crociera opererà principalmente in Giappone e nel sud-ovest asiatico.

La nuova nave da crociera giapponese sarà costruita presso il cantiere navale di Viana do Castelo e la consegna è prevista per il 2027. West Sea valuta l’ordine a circa 100 milioni di euro.

Il concetto di moderne navi da crociera per mega-yacht è stato lanciato quando l’industria crocieristica si è sviluppata con le prime nuove navi conosciute, come Sea Goddesses lanciate a metà degli anni ’80. Il mercato di nicchia ha continuato a crescere ed è stato elevato da Scenic Cruises, che ha recentemente costruito due navi da crociera di lusso in stile mega-yacht e due navi simili per il suo marchio Emerald Cruises. Queste navi sono commercializzate a livello internazionale e saranno ora affiancate dalla nave Ryobi.

Il mercato crocieristico giapponese sta assistendo a una rinascita con NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) che sta costruendo una nave da crociera l’Asuka III da 52.200 tonnellate di stazza lorda a Meyer Werft, mentre MOL sta utilizzando la nave acquisita da Carnival Corp. per lanciare una nuova operazione crocieristica internazionale. MOL ha anche annunciato l’intenzione di costruire navi da crociera per il mercato giapponese. I principali marchi internazionali di crociere operano anche crociere commercializzate in Giappone, che è visto come un mercato in crescita per i viaggi di piacere.

Abele Carruezzo