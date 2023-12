Le navi usano l’AIS per respingere gli attacchi degli Houthi

(Foto file mappa della zona di pericolo by UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Operations)

Dall’ultimo rapporto dell’UKMTO, risulta che le navi che transitano nel Mar Rosso inviano messaggi by AIS per scongiurare gli attacchi Houthi

Dubai. Con la situazione della sicurezza che rimane molto instabile nel Mar Rosso e intorno allo Stretto di Bab al-Mandab, le navi e i loro proprietari/operatori sono alla ricerca di qualsiasi mezzo per migliorare la sicurezza.

Molte navi hanno scelto di allontanarsi dal pericolo, mentre sembra che alcune stiano cercando di utilizzare un nuovo mezzo di comunicazione per parlare indirettamente con gli Houthi per scongiurare potenziali attacchi.

Da quando hanno lanciato gli attacchi, i ribelli Houthi in Yemen hanno promesso di prendere di mira qualsiasi nave di proprietà di interessi israeliani o che commercia con Israele.

Funzionari statunitensi hanno affermato che oltre 100 droni e missili sono stati lanciati contro navi mercantili nella regione e un’analisi dei singoli attacchi in molti casi ha trovato un chiaro collegamento con interessi israeliani o sospette associazioni. Sembra che gli Houthi stiano usando Internet e cercando nei database per identificare almeno alcuni dei loro obiettivi.

Inizialmente, dopo il sequestro della nave Galaxy Leader, e con segnalazioni di piccole imbarcazioni che tentavano di fermare o salire a bordo delle navi, i proprietario/operatori hanno risposto aumentando la sicurezza a bordo. Ci sono state diverse segnalazioni di guardie armate che hanno sparato colpi di avvertimento contro piccole imbarcazioni quando si sono avvicinate troppo.

Normalmente il Sistema di Identificazione Automatica della nave (AIS) viene utilizzato per pubblicare informazioni sulla destinazione, la direzione e la velocità della nave. Occasionalmente viene utilizzato per avvertire dei pericoli. È comune vedere una nave elencata come ‘non sotto comando’, quando sta riscontrando un problema meccanico per avvertire le navi di non avvicinarsi. Una nave tra un contratto e l’altro spesso pubblica un messaggio “‘n attesa di ordini’ per dire che è ancorata o alla deriva senza meta.

Ora, tuttavia, le navi hanno iniziato a utilizzare il loro AIS per comunicare indirettamente con i ribelli. Quando la paura principale erano gli abbordaggi, le navi hanno iniziato a mostrare messaggi che dicevano ‘guardia armata a bordo’. Diverse petroliere che transitano oggi nel Mar Rosso stanno mostrando questo messaggio come loro destinazione.

TankerTrackers.com ha evidenziato nel suo sito di aver identificato un nuovo messaggio che tenta di dire che non siamo coinvolti nella tua lotta. La società di monitoraggio e analisi ha rilevato diverse navi che utilizzavano una nuova tattica, pubblicando un messaggio che hanno definito ‘interessante’.

La Kriti State, una petroliera da 76.500 dwt registrata in Liberia e salpata da Novorossiysk, in Russia, è stata la prima nave rilevata da TankerTrackers.com che ha utilizzato un messaggio per dire che non era associata a Israele. TankerTrackers.com postato sui social un’immagine che mostra la petroliera con il messaggio ‘VSL No Contact Israel’. La petroliera è di proprietà e gestita dalla Grecia.

Potrebbe essere stato un caso isolato, ma un’ora dopo TankerTrackers.com ha pubblicato un’altra immagine che mostra un messaggio simile dalla Xin He Lu 1, una nave portacontainer registrata in Liberia. All’ultimo controllo, la nave da 46.350 dwt ha ancora quel messaggio sul display AIS. La nave portacontainer da 46.350 dwt/3429 teu di proprietà e gestita dalla Cina è anch’essa in partenza da Novorossiysk, in Russia, ma un decennio fa sembra aver operato in regime di noleggio per la compagnia di navigazione israeliana Zim. TankerTrackers.com riferisce di aver avvistato anche una terza nave che mostrava lo stesso messaggio questa mattina.

Non è chiaro se il messaggio stia raggiungendo l’obiettivo previsto e se si tratti di una coincidenza o di uno sforzo pianificato per cercare di scongiurare gli attacchi. All’inizio di questa settimana, il cacciatorpediniere USS Laboon ha abbattuto 12 droni d’attacco unidirezionali, tre missili balistici antinave e due missili da crociera d’attacco terrestre in 10 ore, tutti lanciati dagli Houthi nel Mar Rosso meridionale. Ieri, giovedì, la USS Mason ha abbattuto un drone e un missile balistico, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Abele Carruezzo