Gli Stati Uniti e gli alleati avvertono gli Houthi: fermare gli attacchi alle navi o azioni contro obiettivi terrestri nello Yemen

La dichiarazione congiunta della Casa Bianca e dei Governi alleati: “Gli attacchi Houthi in corso nel Mar Rosso sono illegali, inaccettabili e profondamente destabilizzanti”

Washington. Con una dichiarazione congiunta, rilasciata dalla Casa Bianca, i Governi di Stati Uniti, Australia, Bahrain, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Regno Unito hanno chiesto la fine immediata degli attacchi illegali al trasporto marittimo internazionale da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran.

“Gli Houthi si assumeranno la responsabilità delle conseguenze se continueranno a minacciare vite umane, l’economia globale e il libero flusso del commercio nei corsi d’acqua critici della regione. Rimaniamo impegnati a rispettare l’ordine internazionale basato sulle regole e siamo determinati a ritenere gli attori maligni responsabili di sequestri e attacchi illegali”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Per fronteggiare gli attacchi degli Houthi, gli USA, a dicembre, hanno istituito l’Operation Prosperity Guardian, descritta come una ‘coalizione difensiva’ progettata per rassicurare la navigazione globale e i marinai e proteggere la libertà di navigazione attraverso il Mar Rosso e il Golfo di Aden.

Anche il World Shipping Council, l’International Chamber of Shipping e BIMCO – tre delle più grandi Organizzazioni marittime globali del mondo – hanno espresso i loro ringraziamenti alle 12 nazioni per la dichiarazione di ieri. In un loro comunicato, le Associazioni marittime hanno invitato tutte le nazioni e le Organizzazioni internazionali a proteggere i marittimi, il commercio internazionale nel Mar Rosso e a sostenere il benessere dei ‘beni comuni globali esercitando tutta la pressione sugli aggressori in modo che questi attacchi intollerabili cessino con effetto immediato’.

I membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sempre ieri, hanno invitato gli Houthi a fermare i loro attacchi, che si sono diffusi oltre il Mar Rosso verso le acque vicino all’India.

Nella prima riunione formale del Consiglio del 2024, i membri hanno anche chiesto agli Houthi di rilasciare la Galaxy Leader, una portacontainer giapponese collegata a una società israeliana, e il suo equipaggio, che il gruppo ha sequestrato il 19 novembre scorso.

Di seguito le dichiarazioni di alcuni membri del Consiglio:

Chris Lu, rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha detto al Consiglio che la situazione ha raggiunto un ‘punto di svolta’.

Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha anche chiesto di porre fine agli attacchi e alle molestie contro le navi civili e di rispettare e salvaguardare la libertà di navigazione di tutti i paesi del Mar Rosso.

“La Cina ritiene che tutte le parti, in particolare le potenze influenti, dovrebbero svolgere un ruolo costruttivo e responsabile nel mantenere la sicurezza delle rotte marittime nel Mar Rosso”, ha detto Geng.

Arsenio Dominguez, il nuovo Segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), ha condannato gli attacchi in uno dei suoi primi commenti pubblici da quando è entrato in carica presso l’Organismo delle Nazioni Unite.

“Gli attacchi contro le navi internazionali nell’area del Mar Rosso non sono accettabili”, ha detto Dominguez, aggiungendo: “L’obiettivo iniziale erano navi legate a Israele, ma le informazioni che abbiamo ricevuto negli ultimi eventi sembrano non essere il caso al momento”.

La crisi nel Mar Rosso – e per estensione nel Canale di Suez – sta portando ad un aumento dei costi delle spedizioni marittime; la piattaforma di prenotazione di container Freightos ha riferito che le tariffe marittime stanno aumentando dall’Asia al Nord Europa, con le tariffe più che raddoppiate questa settimana a più di $ 4.000 per teu, e le tariffe Asia-Mediterraneo che salgono a $ 5.175 per teu. Alcuni vettori hanno annunciato tariffe superiori a $ 6.000 per teu per le spedizioni nel Mediterraneo a partire da metà mese, e sovrapprezzi da $ 500 a $ 2.700 per container potrebbero rendere i prezzi ‘all-in’ ancora più alti.

Per quanto riguarda le petroliere, i broker Braemar hanno osservato che i premi su AG/West e Med/East stanno aumentando rapidamente. I costi dell’assicurazione contro i rischi di guerra del Mar Rosso sono saliti tra i 17.000 e i 65.000 dollari. Per quanto riguarda i VLCC, finora non c’è stato alcun impatto reale sulle tariffe, a differenza delle navi Suezmax e delle petroliere. Rispetto ai mercati delle navi portacontainer e delle petroliere, l’impatto sul mercato delle rinfuse secche degli attacchi al trasporto marittimo del Mar Rosso è stato finora modesto, secondo Braemar.

Abele Carruezzo