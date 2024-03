Yang Ming, HMM e ONE cercano di collaborare con MSC

(Foto courtesy by MSC)

MSC probabilmente continuerà da sola, avendo le dimensioni per farlo e la flessibilità associata al non dover scendere a compromessi con i partner

Port of Long Beach. TPM (Transpacific Maritime Conference dal 3 al 6 marzo 2024) è la principale conferenza per la comunità transpacifica e globale del trasporto marittimo e della logistica di container. Organizzata dal Journal of Commerce di S&P Global, ha visto le principali shipping Company nel Porto di Long Beach confrontarsi sui nuovi orizzonti dei trasporti internazionali e della logistica.

TPM presenta ogni anno il programma più approfondito del settore, che sviluppa le sfide più urgenti che interessano gli spedizionieri di container in Nord America e a livello globale. L’evento attira ogni anno il pubblico di livello come spedizionieri, vettori, compagnie di navigazione, fornitori di tecnologia, operatori di autotrasporti, ferrovie, porti, terminal e molti altri che partecipano a questo mercato.

Parlando al TPM, questa settimana, Rolf Habben Jansen, CEO di Hapag-Lloyd, ha affermato che la cooperazione Gemini rimarrà un club esclusivo tra la sua azienda e Maersk.

Intervenendo allo stesso evento, il CEO di ONE, Jeremy Nixon, ha affermato che la sua azienda avrà soluzioni di rete migliori l’anno prossimo rispetto a quest’anno. Nixon ha detto ai delegati che una serie di discussioni erano ancora in corso su potenziali nuove partnership con un aggiornamento previsto per l’inizio del mese prossimo.

Durante l’evento al TPM si sono registrati cambiamenti nelle ‘alleanze’ fra i maggiori vettori di spedizioni di container.

“L’abbandono delle alleanze di vettori marittimi che sono diventate una caratteristica del settore eserciterà una contropressione su qualsiasi aumento delle tariffe”, ha sostenuto AlixPartners nel suo ultimo rapporto di 10 pagine sul trasporto marittimo di linea.

Il nuovo rapporto, pubblicato oggi e basato sull’analisi del settore e di 15 compagnie di linea quotate in borsa, approfondisce un settore che ha dimostrato resilienza e ha affrontato una crisi dopo l’altra. I vettori dispongono della flessibilità finanziaria necessaria per cogliere le opportunità e gestire i rischi, tra cui saldi di cassa sufficienti per fusioni e acquisizioni, investimenti nel core business e azioni per migliorare ulteriormente i bilanci.

I consulenti aziendali di AlixPartners hanno suggerito che i restanti membri dell’Alleanza dovrebbero tentare di formare un accordo di condivisione delle navi con Mediterranean Shipping Co (MSC), la più grande linea di container del mondo, mentre i gruppi di linea globali si preparano per un importante rimpasto all’inizio del prossimo anno.

MSC si sta dividendo con Maersk nel loro raggruppamento 2M sui principali traffici est-ovest il prossimo anno, con quest’ultima che ha recentemente estromesso Hapag-Lloyd dall’Alleanza per formare la Gemini Cooperation il prossimo febbraio, con MSC che ha dichiarato la sua intenzione di andare da sola.

Nel frattempo, nel tentativo di reprimere le speculazioni sulle partenze delle navi, i membri dell’Ocean Alliance, il terzo gruppo globale, alla fine del mese scorso si sono impegnati a rimanere insieme fino al 2032, lasciando HMM, Yang Ming e Ocean Network Express (ONE) da soli nell’Alleanza come il gruppo più piccolo.

“L’annuncio un po’ sorprendente della Ocean Alliance di continuare la cooperazione fino al 2032 richiederà un cambiamento di strategia per i restanti membri di THE Alliance o un potenziale accordo di condivisione delle navi tra THE Alliance e MSC”, ha suggerito AlixPartners, aggiungendo: “Se MSC rimane indipendente, questo rimpasto si tradurrà in quattro cooperative distinte in competizione per il volume sui traffici chiave di head-haul, che fungerà da freno ai rialzi dei tassi”.

Le speculazioni sul mercato hanno indicato la possibilità che Wan Hai si unisca a THE Alliance, ma Lars Jensen, fondatore della società di consulenza sui container Vespucci Maritime, ha osservato in un recente post sui social media che il transatlantico taiwanese sarebbe “tutt’altro che in grado di colmare il vuoto lasciato dall’uscita di Hapag”.

Per Jensen, MSC probabilmente continuerà da sola. “Hanno le dimensioni per farlo e la flessibilità associata al non dover scendere a compromessi con i partner è davvero preziosa”, ha affermato.

Abele Carruezzo