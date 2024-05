HD Hyundai e Shell collaborano per sviluppare grandi trasportatori di idrogeno liquefatto

(Foto courtesy by Det Norske Veritas, società norvegese di registrazione e classificazione navale)

Seul. Hyundai Heavy Industries, gruppo della cantieristica navale che fa parte della grande società sudcoreana Hyundai, ha annunciato di considerare l’idrogeno il suo nuovo motore di crescita in un contesto in cui i Governi, compreso quello di Seul, stanno mettendo in campo strategie volte alla decarbonizzazione entro la seconda metà del secolo.

HD Hyundai, il principale costruttore navale della Corea del Sud, sta collaborando con Shell per commercializzare grandi vettori di idrogeno liquefatto entro il 2030, da utilizzare per il trasporto a terra e in mare. Il gruppo sudcoreano intende costituire una nuova unità che si occuperà della produzione di idrogeno entro il 2030.

Hyundai ha diverse società che si occupano di cantieristica navale, raggruppate sotto una holding che si chiama Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE). La KSOE è impegnata nel progetto di produzione di idrogeno verde creato separandolo dall’acqua attraverso elettrolisi, in un processo che utilizza fonti rinnovabili di energia per l’innesco, a partire dal vento, e quindi senza emissioni di anidride carbonica. In più KSOE svilupperà anche navi che usano celle di combustione a idrogeno come propulsore. Per quanto riguarda invece il progetto onshore, la controllata Hyundai Oilbank intende costruire 180 stazioni di rifornimento d’idrogeno entro il 2030 nel paese.

Entrambe le società, HD Hyundai e Shell, hanno lavorato duramente per sviluppare la tecnologia necessaria per questo commercio marittimo emergente.

Attualmente l’unico vettore di idrogeno liquido commerciale al mondo, la Suiso Frontier, ha un serbatoio di stoccaggio sottovuoto di 1.250 mc, con molte parti in tutto il mondo che lavorano su come realizzare progetti di maggiore capacità per il carburante che viene trasportato a -253 gradi C. La Suiso Frontier è la prima nave da trasporto a idrogeno liquido al mondo. Costruita dalla Kawasaki Heavy Industries, entrata in servizio nel 2019.

A febbraio, HD Hyundai ha anche collaborato con il più grande gruppo armatoriale giapponese e il più grande produttore di petrolio e gas in Australia per studiare come trasportare il carburante.

Mitsui OSK Lines (MOL) ha firmato un memorandum d’intesa non vincolante con HD Hyundai e Woodside Energy e il proprietario coreano Hyundai Glovis per studiare congiuntamente lo sviluppo di soluzioni di spedizione per consentire il trasporto marino alla rinfusa di idrogeno liquido.

Per la cronaca un ‘case study’. Nella notte del 25 gennaio 2022, a bordo della Suiso Frontier si è verificato un malfunzionamento nel sistema di controllo del gas sulla stessa nave ancorata al porto di Hastings. Un’indagine dell’Australian Transport Safety Bureau ha rivelato che un tipo improprio di valvola elettromagnetica, installata nell’unità di azionamento dell’ammortizzatore di scarico del ventilatore è risultata danneggiata. Il malfunzionamento ha comportato danni con incendio dovuto al surriscaldamento del sistema di combustione del gas.

La fiamma interna dell’idrogeno divenuta instabile, è stata emessa dalla torre di scarico. Grazie al terzo ufficiale che ha chiuso la valvola di alimentazione dell’idrogeno al sistema di combustione del gas, ha prontamente spento l’unità di combustione del gas. Non ci sono state vittime dal fuoco. All’epoca, la nave aveva un equipaggio di 24 membri, tra cui indiani, croati, britannici e filippini, tutti illesi. L’Australian Transport Safety Bureau classificò questo evento come un grave incidente.

Abele Carruezzo

(La Suiso Frontier è una liquid carrier, di 8.000 GT, lunga 116 metri; immersione maestra di 10.6 metri, propulsione diesel-eletric, velocità 13 nodi e con 25 membri di equipaggio. Foto courtesy by Australian Transport Safety Bureau)