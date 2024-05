Si indaga sull’incidente della pirateria a bordo della nave da carico tedesca fuori dalla Somalia

(foto courtesy by MINSHIP)

La nave tedesca Basilisk è stata segnalata mentre era in corso l’attacco vicino alla Somalia, dirottamento poi fallito

Londra. L’ultimo segnale AIS della nave Basilisk (17.800 dwt), battente bandiera Liberiana, è stato trasmesso due giorni fa,quando la nave si trovava a nord del Madagascar.

L’indicazione-report evidenzia che la nave stava viaggiando da Porto Grande a Capo Verde, dove è partita il 3 maggio e avrebbe dovuto raggiungere Khalifa negli Emirati Arabi Uniti (EAU) il 29 maggio.

L’attacco del Somali Pirate Action Group (PAG) è stato eseguito ieri, giovedì, utilizzando due piccole imbarcazioni a circa 401 miglia nautiche (742 km) a sud-est di Mogadiscio. L’equipaggio si è ritirato nella cittadella e rimasto al sicuro mentre la nave continuava a derivare. Il comandante, che non si era ritirato nella cittadella, è stato colpito al braccio, senza pericolo per la vita.

La Basilisk, costruita nel 2013, è una general cargo multiuso gestita da MINSHIP Shipmanagement of Germany. MINSHIP Shipmanagement GmbH & Co. KG è una compagnia di navigazione marittima internazionale con sede a Schnaittenbach, Baviera/Germania. La società, insieme alla sua controllata MINMARINE, offre servizi commerciali, tecnici e di gestione dell’equipaggio per navi portarinfuse che vanno dalle Handysize alle Panamax . Le navi gestite commerciano in tutto il mondo principalmente con carichi sfusi, ma anche in sacchi e generali. Due navi sono specializzate nel trasporto di liquami di caolino. Inoltre, il gruppo MINSHIP offre servizi di spedizione merci su rotaia, camion, chiatte e container.

Una delle navi da guerra della European Union Naval Force (EUNAVFOR) ha risposto all’incidente portandosi al largo delle coste della Somalia. I dettagli sono ancora privi di aggiornamenti in quanto la nave militare assegnata ad Atalanta si trova sulla la scena per indagare sull’incidente.

La Società di Sicurezza Marittima britannica Ambrey riferisce che a causa dell’equipaggio, rimanendo nella cittadella, il PAG non ha avuto successo nel dirottare la nave e se ne è andato prima che i militari arrivassero sulla scena.

I pirati somali erano rimasti dormienti fino al dirottamento del peschereccio Almeraj 1 alla fine dello scorso anno, quando l’attività ha ripreso. Un vettore, battente bandiera del Bangladesh, Abdullah, è stato dirottato a marzo e rilasciato circa un mese dopo, pagando un riscatto di 5 milioni di dollari.

All’inizio della scorsa settimana, ci sono state segnalazioni che i pirati avevano dirottato un altro dhow da pesca al largo della Somalia. L’EUNAVFOR Atalanta ha avvertito che gli attacchi alle navi mercantili sembrano aver luogo entro 12 giorni dopo le segnalazioni di dirottamenti di dhow.

I suoi avvertimenti più forti sono tuttavia per l’area intorno all’isola di Socotra più vicina allo Yemen. Hanno avvertito che almeno due gruppi sono stati pensati per essere attivi in quella zona.

L’Operazione Atalanta ha avvertito anche che si credeva che ci fossero almeno due gruppi di pirati attivi nella regione. Durante il mese di aprile, riferiscono che c’erano stati quattro approcci sospetti e dal novembre 2023, registrando un totale di 31 incidenti. L’Atalanta continua a valutare la minaccia come “Moderato (dove un attacco è una possibilità realistica)” al largo delle coste somali.

Ci sono stati due incidenti legati alla pirateria al largo della Somalia nelle ultime 24 ore.

Il rapporto di oggi afferma che un peschereccio è stato dirottato a circa 69 miglia nautiche a est della costa somalo o circa 120 miglia nautiche a sud-est di Eyl, in Somalia. I consulenti di sicurezza Neptune P2P Group citano il rapporto di MSCHOA (Maritime Security Centre – Horn of Africa) che descrive in dettaglio che uno skiff con sei a sette pirati che trasportavano fucili Kalashnikov hanno attaccato la nave prima di sequestrarla. Il localizzatore AIS della nave non è attualmente attivo.

Abele Carruezzo