Il porto di Anversa-Bruges presenta il primo rimorchiatore al mondo alimentato a metanolo

(Foto per gentile concessione Autorità Portuale di Anversa-Bruges)

Il primo rimorchiatore al mondo alimentato a metanolo, il Methatug

Anversa. L’Autorità Portuale di Anversa-Bruges ha presentato il primo rimorchiatore al mondo alimentato a metanolo, il Methatug, come parte del suo obiettivo di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Il metanolo, un combustibile pulito che può essere prodotto da fonti rinnovabili, offre emissioni inferiori e può essere utilizzato in nuove navi e retrofit.

Il progetto Methatug fa parte dell’iniziativa europea FASTWATER, finanziata dal programma Horizon 2020, che mira a dimostrare la fattibilità del metanolo come carburante sostenibile per l’industria navale.

Il consorzio FASTWATER titolare del progetto intende sviluppare e dimostrare un percorso evolutivo per la tecnologia del metanolo nel trasporto per vie navigabili perseguendo i seguenti obiettivi: – dimostrare la fattibilità complessiva in condizioni operative, quando i casi dimostrativi testano il metanolo in servizio; – sviluppare e dimostrare kit di retrofit universali e scalabili per la conversione delle navi all’uso del metanolo per un’ampia gamma di potenze (200 kW – 4 MW); – sviluppare la prossima generazione di motori alimentati a metanolo per ulteriori progressi in termini di efficienza e ulteriori riduzioni delle emissioni e dei costi; – dimostrare l’intera catena di approvvigionamento, dai produttori di metanolo rinnovabile al bunkeraggio delle navi, compresa la definizione di procedure di bunkeraggio per un bunkeraggio sicuro ed efficiente; – collaborare con le agenzie di regolamentazione per sviluppare norme e regolamenti per il metanolo come combustibile; – sviluppare un programma di formazione per gli equipaggi, acquisire esperienza con i casi dimostrativi di FASTWATER e formulare le migliori pratiche per l’uso al di fuori di FASTWATER; – valutazione delle prestazioni del ciclo di vita per analizzare i costi di investimento, le emissioni di CO2 risparmi e riduzioni degli inquinanti.

Il Methatug, con un dissuasore da 50 tonnellate, può immagazzinare 12.000 litri di metanolo, fornendo carburante sufficiente per due settimane di lavoro. Il rimorchiatore è stato convertito con motori ‘dual fuel’ che funzionano sia a metanolo che a carburante tradizionale.

Il porto di Anversa-Bruges è il quinto porto bunker più grande al mondo. Mira a diventare un porto “multicombustibile a tutti gli effetti”, dove sia le navi per la navigazione interna, sia quelle marittime possono rifornirsi di carburante non solo convenzionale, ma anche combustibili alternativi a basse emissioni di carbonio, come metanolo, idrogeno o elettricità.

Il porto ha segnato il suo primo bunkeraggio di metanolo di una nave d’altura all’inizio di quest’anno con la nave portacontainer a metanolo verde di Maersk, la Ane Maersk. A dicembre dello scorso anno, il porto ha visto il varo del primo rimorchiatore al mondo alimentato a idrogeno, l’Hidrotug 1, in collaborazione con il Gruppo di navigazione belga CMB.TECH.

“Insieme ai nostri partner, siamo pionieri con tecnologie innovative per la transizione verso fonti di energia alternative e rinnovabili”, ha dichiarato Jacques Vandermeiren, CEO del porto di Anversa-Bruges. “Il Methatug è un nuovo ed essenziale passo nei nostri sforzi per rendere la nostra flotta più ecologica e diventare climaticamente neutrale entro il 2050. Grazie a progetti come questo, stiamo aprendo la strada e speriamo di essere un esempio e una fonte di ispirazione per altri porti”.



Abele Carruezzo