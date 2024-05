MADDALENA SPANU SUL PODIO DEL CAMPIONATO MONDIALE WINGFOIL RACING IN TURCHIA

L’atleta del programma Young Azzurra chiude la prima tappa del Mondiale al terzo posto

Porto Cervo-Si è conclusa ieri la prima tappa del Campionato Mondiale WingFoil Racing in Turchia e Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, si è classificata al terzo posto. Ha chiuso in prima posizione la spagnola Nia Suardiaz e al secondo posto la polacca Karolina Kluszczynska.

Le competizioni in mare ad Urla, in Turchia, erano in programma a partire dal 22 maggio e hanno visto i partecipanti affrontare una fase di qualifica propedeutica alle semi finali e alla Medal Race. Cinque giornate molto impegnative in cui, a seguito di una prima giornata senza vento, le condizioni in mare sono sempre state favorevoli permettendo ai partecipanti di completare le prove in programma. Fino al penultimo giorno, grazie a delle performance costanti, Maddalena si trovava al secondo posto in classifica generale. Tuttavia una squalifica subita nel pomeriggio del penultimo giorno, ha fatto scendere l’atleta Young Azzurra al quarto posto. Maddalena ha comunque conquistato l’accesso alla Medal Race, prova in cui ha tagliato il traguardo seconda, risultato che le è valso il terzo posto nella classifica generale.

“Sono dispiaciuta di non aver vinto, ma ho capito su quali aspetti devo lavorare. La protesta che ho subito è stata difficile da affrontare, mi è costata il secondo posto in classifica. Nonostante tutto, questa esperienza mi sarà utile per il futuro. Alla prossima regata cercherò di dare il massimo evitando di commettere gli stessi errori.” Questo il commento di Maddalena Spanu.

Lo Yacht Club Costa Smeralda si congratula con Maddalena per l’ottimo risultato conseguito.

Il prossimo impegno sportivo per l’atleta del programma Young Azzurra sarà la Marathon World Championship in programma dal 5 al 9 giugno a Texel, in Olanda. Prima però, Maddalena insieme ai suoi due compagni del programma Young Azzurra, Cesare Barabino e Federico Pilloni, prenderà parte al YCCS Clean Beach Day organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, il 30 maggio presso la spiaggia di Tre Monti a Baja Sardinia, a partire dalle ore 9.30.



https://www.yccs.it/young-azzurra.html