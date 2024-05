Singapore è pronta per bunkeraggio a metanolo commerciale

(Singapore, bunkeraggio del metanolo alla nave X-Press Feeder,durante la gestione dei container; foto courtesy by X-Press Feeders)

Singapore. La Maritime and Port Authority of Singapore riferisce di aver completato la sua preparazione ed è ora pronta a offrire operazioni commerciali su larga scala per il bunkeraggio del metanolo come combustibile per uso marittimo.

Si unisce ad altri porti come Anversa e Rotterdam che ora sono luoghi per il bunkeraggio del metanolo e può essere modello per la futura adozione dell’ammoniaca come combustibile per uso marittimo.

Due grandi operazioni di bunkeraggio a metanolo sono state completate a Singapore alla fine della scorsa settimana e di nuovo oggi, 27 maggio, stabilendo i modelli e testando i processi sviluppati dall’Autorità Marittima e Portuale di Singapore e dalle Agenzie governative.

Il porto evidenzia che ha iniziato a pianificare il primo bunkeraggio del metanolo già nel luglio 2023 per la nave portacontainer Laura Maersk, compresa la formazione sulla sicurezza e la creazione di un Centro operativo di emergenza. Hanno anche fatto la modellazione del pennacchio e hanno riferito che ora stanno completando il riferimento tecnico per il bunkeraggio del metanolo.

Il bunkeraggio odierno dell’ECO Maestro per X-Press Feeders ha anche offerto l’opportunità di sperimentare l’uso del sistema di misurazione del flusso di massa per il metanolo e l’uso del bunkeraggio digitale da parte di Singapore.

Singapore è stato il più grande porto del bunker del mondo per i carburanti tradizionali ed è ansiosa di mantenere il suo vantaggio sviluppando opzioni di carburante alternativo.

La nuova nave X-Press Feeders è stata recentemente consegnata in Cina come la prima delle 14 navi a doppia alimentazione a metanolo per la compagnia. La nave, che è 13,900 dwt e 201 metri di lunghezza, ha una capacità di circa 1.200 Teu. Ha fatto sosta a Singapore prima di andare a Città del Capo per dirigere verso Rotterdam, che insieme ad Anversa saranno gli homeport per le nuove rotte verdi di X-Press Feeders nel Nord Europa. La nave, che è stata la prima del suo genere costruita in Cina, utilizza un motore a doppia alimentazione MAN 5S50 ME.

Il bunker ha anche segnato la prima volta che Singapore come sede del bunkeraggio del metanolo contemporaneamente alle operazioni dei container. Quasi 300 tonnellate di bio-metanolo sono state caricate dalla nave bunker Kara in un’operazione di quattro ore mentre la nave era sul molo del terminal Tuas. Secondo i funzionari portuali, dopo aver completato questa operazione il porto è ora pronto per le operazioni di bunkeraggio a metanolo commerciale.

La scorsa settimana, il 24 maggio, il porto ha visto anche il bunkeraggio di 1.340 tonnellate di un mix di metanolo misto del 20% verde /80% di metanolo convenzionale per la Stena Prosperous (49.000 dwt) appena consegnata a Proman. Era un’operazione di sette ore intrapresa anche dalla Kara in ship-to-ship nell’ancoraggio. Proman evidenzia che la miscela si tradurrà in una riduzione del 31% delle emissioni di CO2 dal tank-to-wake (dal serbatoio a tutta la linea).

La Laura Maersk ha caricato 300 tonnellate di bio-metanolo la scorsa estate nella prima operazione per Singapore condotta, mentre la nave era in una parte sicura dell’ancoraggio. Successivamente, l’Autorità Portuale ha emesso un bando/offerta ricevendo 50 proposte da oltre 60 società regionali e internazionali.

Singapore è stata anche la sede delle prime due operazioni di bunkeraggio di ammoniaca. Entrambi sono state intraprese nell’ambito delle prove e della certificazione della nave pionieristica di Fortescue, una nave di rifornimento offshore convertita, la prima a utilizzare l’ammoniaca.

(La product tanker di Proman ha bunkerato la scorsa settimana di mix di metanolo nell’ancoraggio di Singapore; foto courtesy Maritime and Port Authority of Singapore, MPA)