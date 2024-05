Il settore marittimo greco potrebbe affrontare un costo di conformità da 1 miliardo di dollari dall’EU-ETS

Armatori ellenici preoccupati dei costi EU-ETS da sopportare nei prossimi due anni

Atene. Prima dell’apertura per la prossima settimana della fiera dello shipping Posidonia 2024 ad Atene, la società di consulenza sul carbonio OceanScore (Amburgo) ha pubblicato un report di calcoli per mostrare ciò che il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE potrebbe costare agli armatori greci; si parla di grandi somme da pagare. La missione di OceanScore è quella di supportare la navigazione verso la sostenibilità con dati di livello mondiale e soluzioni supportate dal settore.

A partire da quest’anno, più di 2.100 navi di proprietà o gestite in Grecia e 400 compagnie di navigazione greche saranno interessate dall’EU-ETS. Essi dovranno acquistare e consegnare le quote UE (AEU) pari a una percentuale del carbonio che queste navi emettono all’interno della giurisdizione europea. Le Allowances EU sono un tipo di quota di carbonio che consente alle aziende coperte dall’EU ETS di emettere una certa quantità di CO2e. Le EUA possono essere acquistate e vendute sul mercato e il prezzo di mercato variabile delle EUA riflette il costo della riduzione delle emissioni.

Secondo OceanScore, ciò dovrebbe ammontare a circa 12 milioni di UCE(Unità di Conto Europee), sulla base dei dati del 2022 e della formula di lancio iniziale di una responsabilità del 40%. Con l’attuale prezzo di mercato per l’EUAs di circa 75 dollari per tonnellata di carbonio, questo costerà ai proprietari greci circa 360 milioni di dollari. Come fase di copertura ETS, la responsabilità salirà al 70% del carbonio emesso nel 2025, quindi al 100% nel 2026. I costi aumenteranno di conseguenza, raggiungendo circa 635 milioni di dollari nel 2025 e 910 milioni di dollari nel 2026.

Se il prezzo delle AUE aumenta negli anni futuri, come previsto, il costo della conformità aumenterà. Analisti prevedono che il costo dell’EUA per tonnellata salirà a circa $ 85 entro il prossimo anno e violerà il segno di $ 100 nel 2026-7. Ciò potrebbe aumentare il costo totale di conformità per il settore armatoriale greco a ben al di sopra del miliardo di dollari, supponendo che l’efficienza delle navi rimanga la stessa. Per il tipico proprietario/armatore ellenico con 50 navi, questo ammonterebbe a più di 20 milioni di dollari all’anno.

“Ciò ammonterà a significative passività aggiuntive legate alle emissioni di molti operatori navali greci che sono attivi nella maggior parte dei segmenti, prevalentemente le petroliere e le operazioni di massa, e richiederanno misure per mitigare il loro rischio finanziario e limitare l’esposizione al sistema ETS dell’UE”, afferma il co-direttore di OceanScore Ralf Garrn.

Secondo Garnn, la maggior parte delle compagnie di navigazione greche sono ancora in una modalità ‘aspetta-e- vedi’ per osservare come la regolamentazione influenzi i requisiti di conformità e le relazioni con i noleggiatori – proprio come la maggior parte del resto del settore. Questo potrebbe essere un errore in quanto i costi di conformità iniziano a salire, perché molte delle accuse potrebbero essere trasmesse ai noleggiatori se i proprietari agiscano ora.

“È quindi essenziale per gli armatori greci finalizzare le parti charter che incorporano le clausole ETS dell’UE per assegnare correttamente la responsabilità per i costi dell’UE di viaggio tra loro e il noleggiatore in modo che possano determinare con precisione il loro rischio finanziario”, ha detto Garrn in una nota. “I contratti commerciali devono essere in vigore perché, altrimenti, l’armatore come detentore del documento di conformità può essere lasciato a dover sopportare l’onere delle passività dell’UE e possibilmente ricorrere al contenzioso contro il noleggiatore per recuperare i costi delle emissioni che sono dovuti”.

Informazioni accurate sulle emissioni convalidate sono anche essenziali per ridurre al minimo le passività finanziarie, ha affermato Garnn. Gestire e organizzare tali dati sarà essenziale per determinare la giusta quota del titolare del costo.

Sicuramente se ne parlerà in una sessione dedicata a Posidonia 2024.

Abele Carruezzo