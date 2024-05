Matteo Sericano e Tyrolit alla 151 Miglia, il genovese in equipaggio per la Super Classica

Livorno-Matteo Sericano e il Class 40 Tyrolit sono pronti a ripartire per una nuova avventura e un’altra regata: dopo l’esperienza e le miglia accumulate durante la Paprec 600, arriva in calendario una delle super classiche del Tirreno, la 151 Miglia. Una regata da affrontare in modalità equipaggio per lo skipper genovese, con l’obiettivo di navigare al meglio e affinare la conoscenza della barca con cui ha in programma una lunga stagione, che lo porterà fino alla Rolex Middle Sea Race di ottobre.

Una 151 Miglia che quest’anno, anche a causa delle condizioni meteo avverse previste intorno a Capo Corso, con un forte vento da sudovest in arrivo, avrà un percorso inedito: dopo la partenza da Livorno e la boa a Marina di Pisa, il Comitato di Regata manderà la flotta, composta da oltre 200 barche molto varie per lunghezza e livello degli equipaggi, direttamente verso l’Elba, da lasciare a sinistra, così come a sinistra verranno lasciate Pianosa e Montecristo. Non ci sarà il passaggio allo scoglio della Giraglia del percorso originale.

Per Matteo Sericano e Tyrolit sarà l’occasione per lavorare in team, saranno in quattro a bordo, sulle performance della barca e per prendere ulteriore confidenza con la 180, un mezzo con cui il velista genovese quest’anno farà tantissime miglia. La 151 non fa parte del Campionato Mediterraneo Class 40, ma è una regata che Sericano e Tyrolit hanno scelto per il prestigio che ha raggiunto e perché offre la possibilità al genovese di fare team building con la propria squadra, navigando in equipaggio. Il percorso è particolarmente vario, e offrirà condizioni molto diverse, un ottimo allenamento quindi per testare il Class 40 in diverse configurazioni di vele e spingendolo al 100% in modalità equipaggio.

Per Sericano e Tyrolit sarà una lunga stagione, dopo la 151 Miglia arriverà la Massilla Cup (20-26 giugno, Campionato Class 40), la Palermo – Montecarlo (17-25 agosto, Campionato Class 40), la Mad Max (21 settembre – 6 ottobre, Campionato Class 40) e la Middle Sea Race dal 14 al 26 ottobre (Campionato Class 40). A bordo con Matteo Sericano, in alcune delle regate in programma, ci sarà come co-skipper Luca Rosetti, vincitore dell’ultima Mini Transat. Per il genovese in questo intenso 2024 ci saranno anche alcuni appuntamenti nel ruolo di navigatore con il Ker 46 Lisa R, come la Loro Piana Giraglia dal 7 al15 giugno.

A fianco dello skipper genovese ci sono il main sponsor Tyrolit, lo Yacht Club Italiano, i partner tecnici Slam, Ropeye e Indemar.