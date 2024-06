COSCO rivela i dettagli sulle conversioni di metanolo della nave portacontainer

(Cantiere di Shanghai di COSCO; foto courtesy COSCO Group)

Il cantiere di Shanghai di COSCO sta ristrutturando quattro navi della linea COSCO con i motori principali ME-LGIM di MAN

Il produttore di motori MAN Energy Solutions fornirà i motori principali per un importante progetto di retrofit intrapreso da COSCO Heavy Industry Shanghai Co Ltd

Shanghai. Il cantiere sta operando operazioni di retrofitting su quattro navi della COSCO Line con i motori principali ME di iniezione di gas liquido ME (LGIM) di MAN. Queste navi, dalla classe 13.800 Teu, la Camellia e dalle 20.000 Teu, la Virgo, sono attualmente equipaggiate con motori MAN B&W 11S90ME-C10.5 a combustibile singolo e saranno equipaggiate con unità MAN&W 11S90ME-LGIM10.5 in grado di operare su carburante o metano.

MAN fornirà ingegneria, parti, gestione dei progetti, assistenza tecnica in loco presso il cantiere, assistenza al processo in mare e servizio di ricertificazione per i retrofit del motore. A tal fine, l’azienda ha intrapreso un programma di ricerca e sviluppo e ha investito in un ‘banco di prova’con sala macchine per sviluppare il sistema di retrofit S90-LGIM. Al termine, queste saranno le prime navi della flotta di COSCO in grado di navigare con metanolo.

La prima nave della serie è prevista per il retrofit nel secondo trimestre del 2025 e sarà anche la prima equipaggiata con motori S90-LGIM pronta a navigare. Il contratto include un’opzione per il retrofit di altre nove navi delle classi 20.000 Teu Virgo e COSCO SHIPPING PISCES della linea.

Il 2023 è stato un anno storico per il metanolo, con 138 ordini di nuove costruzioni e adattamenti. Il retrofit di COSCO segue la notizia di AP Moller-Maersk che installa motori principali G95 in grado di usare il metanolo a bordo di 11 delle sue navi portacontainer.

Più di 300 navi in tutto il mondo sono attualmente equipaggiate con motori S90 e MAN Energy Solutions si aspetta che questo nuovo business inizi una grande ondata di retrofit S90.

Michael Petersen, Senior Vice President e responsabile di PrimeServ Denmark, ha dichiarato: “Le nostre soluzioni di retrofit sono ora accettate come un modo comprovato per raggiungere la capacità di doppia alimentazione per fornire emissioni inferiori e i retrofit di metanolo di COSCO sono un altro esempio di questo. Siamo nei primi giorni di un’enorme ondata di retrofit a doppia alimentazione e vediamo molti progetti concreti in arrivo online con la capacità di soddisfare la domanda di carburanti verdi, come l’e-metanolo e il bioLNG. Ci aspettiamo che i proprietari che hanno scelto di aspettare e vegliare negli ultimi anni alla fine convertiranno anche il loro tonnellaggio in doppio carburante”.

Sarath Prasannan, responsabile della regione di MAN Energy Solutions, ha dichiarato: “2030 è l’anno in cui la Cina punta alle emissioni di carbonio, mentre il 2060 è il suo obiettivo per raggiungere lo zero netto”.

MAN Energy Solutions sarà con COSCO per garantire una regolare esecuzione di questo progetto di conversione del motore a doppia alimentazione, fortemente supportato dal nostro team in Cina. Inoltre, PrimeServ China sta attualmente preparando la sua presenza sul mercato in modo da essere in grado di servire grandi progetti di retrofit in più cantieri contemporaneamente.

Abele Carruezzo

(Nave COSCO SHIPPING PISCES; foto courtesy by Vessel Finder)