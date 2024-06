Il Primo Ministro greco afferma che “è giunto il momento” di limitare le navi da crociera a Santorini

(Navi da crociera ancorate al largo di Santorini; foto archivio Il Nautilus)

Atene. Si dice che la Grecia sia l’ultima destinazione turistica popolare considerando limiti o restrizioni sul numero di visitatori crocieristi verso le sue destinazioni popolari.

In un’intervista alla stampa dell’altro giorno, il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha detto che si sta pensando a delle le restrizioni e che potrebbero iniziare il prossimo anno; parole che hanno causato onde d’urto nel settore crocieristico, facendo crollare il prezzo delle azioni delle crociere dopo che un analista di Wall Street ha anche riferito che i prezzi delle crociere si sono ammorbiditi a giugno.

Il turismo è una parte importante dell’economia greca e la crociera sulle isole greche è iniziata nel 1950 ed è diventata una delle destinazioni più popolari. Truist Securities (Truist Securities ramo aziendale e di investment banking a servizio completo di Truist Financial Corporation) scrive che la Grecia ha visto gli arrivi di passeggeri delle navi da crociera aumentare del 50% nel 2023, concentrandosi principalmente sui famosi porti di Santorini e Mykonos.

Le crociere generalmente partono dal Pireo o al di fuori della Grecia, fermandosi nei porti più famosi in viaggi che vanno da pochi giorni a una settimana o più. C’è anche un forte commercio di traghetti tra le isole.

L’Associazione ellenica dei porti (E.LIM.E), riporta che 800 navi hanno fatto scalo a Santorini nel 2023 trasportando 1,3 milioni di visitator; il loro rapporto riferisce che il numero di navi è aumentato del 17% rispetto al 2022.

Molti visitatori di Santorini, arrivano con navi da crociera che devono ancorarsi e poi trasportare con scialuppe i passeggeri sull’isola vulcanica, e con lunghe attese per lo sbarco sull’isola di origine vulcanica. In verità, la maggior parte di queste imbarcazioni fanno parte di piccole società di trasporto marittimo e sono locali pur godendo di importanti guadagni.

Una volta sbarcati sull’isola, si usa una delle attrazioni più popolari – una funivia – fino alla cima del cratere con lunghe code per salire a bordo della funivia.

Santorini quasi un decennio fa ha iniziato a fare controlli sulle navi da crociera a causa del sovraffollamento e da allora le navi sono diventate sempre più grandi. Gli animalisti e verdi sono contrari ad utilizzare asini da soma – antica attazione – per salire sulla cima del cratere e ridiscendere al porto.

La seconda destinazione più popolare è Mykonos, che è una destinazione turistica frequente in generale. Sempre il rapporto dell’Associazione ellenica dei porti cita 749 visite di navi da crociera nel 2023, con un aumento del 23 per cento.

Il Primo Ministro ha ipotizzato che sia giunto il momento di porre restrizioni alle visite delle navi da crociera alle isole più popolari. Ha suggerito che tali restrizioni inizierebbero probabilmente nel 2025 e potrebbe assumere la forma di limitare il numero di ormeggi o stabilire un processo di gara per le compagnie di crociera per ottenere slot.

Tali pratiche e relative offerte si svolgono già in altre destinazioni, come il Glacier Bay National Park in Alaska, che limita il numero di navi da crociera autorizzate a entrare nel parco ogni giorno.

“Anche se un po’ vaghe, le notizie dalla Grecia non sono chiaramente positive”, scrive l’analista Patrick Scholes di Truist ai loro clienti. Tuttavia, avverte che è “troppo presto per quantificare con precisione dal punto di vista finanziario”. Il team di Truist stima che le principali compagnie di crociera abbiano un’esposizione compresa tra il 5 e il 14% al Mediterraneo orientale.

Il prezzo delle azioni delle compagnie di crociera, tuttavia, è sceso, dopo le dichiarazioni del Primo Ministro.

Le compagnie di crociera hanno sostenuto che possono scaglionare gli orari di arrivo delle loro navi e coordinare gli orari per non raggruppare le navi più grandi nei singoli porti.

Le compagnie in passato, a causa di problemi geopolitici, sono state talvolta costrette a cancellare le crociere nel Mediterraneo orientale e a spostare le navi verso altre destinazioni. A contribuire al calo odierno dei prezzi delle azioni è stato anche un rapporto di Bank of America che ha rilevato che “i prezzi delle crociere sono apparsi leggermente più deboli a giugno”, sollevando timori che il settore non possa mantenere i suoi forti progressi nei prezzi e nelle prenotazioni.

La Grecia si unisce a una lista crescente di destinazioni turistiche alle prese con l’overtourism e problemi che vanno dalle strade affollate alle lamentele che i porti sono invasi dai crocieristi che attirano meno persone per gli hotel e le pensioni.

In Europa, Venezia ha spostato le navi da crociera lontano dalla laguna a causa di una protesta per i danni agli edifici storici attribuiti alle grandi navi, mentre le città da Amsterdam a Barcellona hanno preso provvedimenti per spostare le navi fuori dal centro città. Negli Stati Uniti, Juneau, in Alaska, ha appena raggiunto un accordo volontario con l’industria crocieristica per regolamentare il numero di passeggeri giornalieri a partire dal 2026, mentre anche destinazioni che vanno da Bar Harbor, nel Maine, a Key West, in Florida, hanno cercato di vietare le grandi navi da crociera.

Sull’altro versante , l’Associazine E.LIM.E è impegnata per migliorare la governance portuale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla competitività e alla fornitura di servizi di trasporto marittimo di elevata qualità, alla presentazione di proposte per l’utilizzo di strumenti e di risorse finanziarie per sostenere progetti e azioni di interesse comune, all’analisi dei problemi strutturali e delle peculiarità del sistema portuale greco alla luce della concorrenza internazionale, dell’utilizzo delle nuove tecnologie ambientali e della necessità di preparare i porti ad accogliere le navi di nuova generazione.

Abele Carruezzo