CIRCOLO DELLA VELA BARI: SUCCESSO PER LE SQUADRE ILCA E OPTIMIST NELLE REGATE DEL FINE SETTIMANA

Un fine settimana di regate e di successi ha accompagnato le squadre Ilca e Optimist del Circolo della Vela Bari impegnate contemporaneamente a Venezia e a Santa Caterina di Nardò. Di seguito i risultati ottenuti dalle formazioni baresi.

ILCA

La II tappa del Trofeo Open Ilca è stata un successo per il Circolo della Vela Bari. Tre giornate fantastiche con condizioni ottimali che hanno consentito di disputare ben nove prove per gli Ilca 6 e otto per gli Ilca 4 con vento compreso tra i 4 e i 14 nodi. Ottimo il risultato di Francesco Stabile che ha concluso la tappa conquistando il terzo posto assoluto tra gli Ilca 4 e si aggiudica anche la vittoria di una vela nuova per la sua barca. Con lui a Venezia, sempre tra gli Ilca 4, sono arrivati anche Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, Lia Giorgino e Luigi Giaquinto, che hanno sfruttato l’occasione come un allenamento. Per gli Ilca 6 a Venezia c’erano invece Francesco Romani, Antonio Dell’Atti, Roberto Toscano.

La trasferta è stata infatti anche un’ottima occasione di allenamento per tutta la squadra biancorossa che è arrivata in laguna con alcuni dei ragazzi selezionati per il Campionato Italiano Giovanile FIV accompagnati dal tecnico Riccardo Sangiuliano pronto ad allenarli su partenze, giri di boa, gestione tattico-strategica, geometria del campo di regata e altro, in condizioni di poco vento che richiedono lunghe attese, calma, concentrazione e attenzione ai minimi dettagli. Condizioni che sicuramente saranno quelle che la squadra affronterà a Genova in occasione dell’Italiano. Oltre ai più grandi nella trasferta veneziana il CV Bari ha deciso di portare anche ragazzi alle primissime esperienze (per qualcuno proprio la prima trasferta fuori Puglia) così da “iniziarli” al mondo delle regate.

OPTIMIST

Il Circolo Nautico La Lampara a Santa Caterina di Nardò ha ospitato la terza tappa del Campionato zonale classe Optimist 2024. La regata, valida come prima selezione ai campionati nazionali cadetti e juniores, si è svolta su 3 prove molto tecniche con vento da Sud tra 7 e 15 nodi e onda.

La squadra del Circolo della Vela Bari, approdata nel Salento con 26 atleti, accompagnati dai tecnici Beppe Palumbo, Luca Bergamasco e Gianluca Capezzuto, ha visto primeggiare i ragazzi sia in Div A dove si contavano ben 44 atleti tra gli 11 e i 15 anni, sia in Div B dove gli atleti, tra i 9 e i 10 anni, erano 22.

In Divisione A il podio si è tinto unicamente dei colori del CV Bari dal primo all’ultimo gradino con Luca Ottolino primo, seguito da Marco De Nicolò e Nicola Di Pilla, con in più anche Carol Veneri prima tra le ragazze e quinta assoluta.

Anche in Divisione B i primi due posti del podio parlavano barese con la bravissima Federica Cantoro al primo posto assoluto, e risultata naturalmente anche prima femminile, seguita a ruota dal piccolo Matteo D’Addabbo al suo esordio in regata.

La prossima selezione per il Campionato nazionale si terrà proprio al Circolo della Vela Bari il 6 e 7 luglio.