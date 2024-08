NatPower H entra a far parte della Monaco Hydrogen Alliance in qualità di Hydrogen Pioneer Member

Monaco– La Monaco Hydrogen Alliance è lieta di annunciare che NatPower H, società del Gruppo NatPower, è diventata Hydrogen Pioneer Member, diventando la prima azienda italiana dell'Alleanza. NatPower H è specializzata nello sviluppo di infrastrutture per produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno verde della nautica da diporto.

L'industria nautica si sta orientando sempre più verso la sostenibilità e molti cantieri navali stanno adottando soluzioni eco-compatibili. NatPower H mira a risolvere l'attuale mancanza di infrastrutture per le fonti energetiche a impatto zero installando hub energetici sostenibili nei principali porti turistici internazionali, facilitando lo sviluppo e l'utilizzo di imbarcazioni alimentate a idrogeno. Il progetto ha in programma la costruzione di 100 stazioni di rifornimento all'idrogeno per la nautica entro il 2030, con un investimento di 100 milioni di euro.

La Monaco Hydrogen Alliance è un'associazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione dell'uso dell'idrogeno pulito per i trasporti terrestri, aerei e marittimi. L'Alliance riunisce stakeholder pubblici e privati, innovatori e leader del settore con lo scopo di accelerare l'adozione di tecnologie pulite a idrogeno. Attraverso eventi come il Monaco Hydrogen Forum e iniziative come l'annuale Monaco Prize for Innovation in Renewable Hydrogen and Transportation, l'Alliance promuove la collaborazione e l'innovazione nei settori della mobilità e dell'idrogeno.

John Rossant, presidente dell'Associazione, ha dichiarato: “NatPower H è diventata rapidamente uno dei protagonisti più dinamici nella fornitura di soluzioni infrastrutturali innovative per espandere l'impiego dell'idrogeno nel settore nautico. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per la Monaco Hydrogen Alliance, data la posizione del Principato come centro mondiale della nautica da diporto. Siamo lieti di dare il benvenuto al team NatPower H come nuovo membro dell'Alliance”.

Andrea Minerdo, CEO di NatPower H, ha così dichiarato: “Diventare membro della Monaco Hydrogen Alliance ci rende orgogliosi e consolida la posizione di NatPower H come vettore essenziale per il raggiungimento di una nautica a emissioni zero mediante l'uso dell'idrogeno. Inoltre, conferma il crescente interesse del mercato mediterraneo per la nostra infrastruttura di approvvigionamento”.