Aperta ufficialmente la seconda asta della Banca Europea dell’Idrogeno con un budget di 1,2 miliardi di euro

La Commissione Europea (CE) ha ufficialmente aperto la seconda asta nell’ambito della Banca Europea dell’Idrogeno, attraverso il Fondo per l’Innovazione (IF24)

Bruxelles. L’asta prevede lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) per sostenere i produttori di idrogeno classificato come combustibile rinnovabile di origine non biologica (RFNBO, Renewable Fuel of Non-Biological Origin) situati nello Spazio Economico Europeo (SEE).

L’asta è stata lanciata lo scorso 3 dicembre 2024, nella prima settimana del nuovo mandato della CE, e terminerà il 20 febbraio 2025. Il budget per la seconda asta è stato aumentato di 400 milioni di euro rispetto alla prima asta IF23, che ha assegnato quasi 720 milioni di euro a sette progetti di idrogeno rinnovabile in Europa.

La nuova Asta IF24 sosterrà progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sarà consumato, con un budget dedicato di 1 miliardo di euro. Caratteristiche chiave dei T&C (Terms and Conditions) per la seconda asta includono requisiti di maturità più elevati per la domanda, un tetto di prezzo rivisto e un budget dedicato di 200 milioni di euro per i progetti che forniscono produzione agli acquirenti nel settore marittimo.

Inoltre, la CE offre un meccanismo di “aste come servizio”, che consente agli Stati membri di finanziare progetti che avevano partecipato all’asta ma non sono stati selezionati per il sostegno del Fondo per l’innovazione a causa di limitazioni di bilancio. Ciò consente agli Stati membri di utilizzare i fondi nazionali per sostenere progetti sul loro territorio senza la necessità di indire un’asta separata a livello nazionale.

Spagna, Lituania e Austria hanno recentemente annunciato la loro partecipazione alle aste come servizio quest’anno, impegnando fino a 836 milioni di euro di fondi nazionali per sostenere progetti di produzione di idrogeno rinnovabile situati nei loro paesi.

Ricordiamo che la Commissione europea ha lanciato la prima asta nell’ambito della Banca Europea dell’Idrogeno (EHB) nel novembre 2023. Ha ricevuto 132 offerte da 17 paesi europei. Nell’aprile 2024 sono state ritenute ammissibili e sono state classificate in base al prezzo dell’offerta, valutate dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), e nell’aprile 2024 sono stati rivelati sette progetti vincitori.

Gli aggiudicatari dell’Asta IF24 riceveranno un premio fisso in €/kg di idrogeno rinnovabile prodotto, per un massimo di dieci anni di esercizio. La CE ha affermato che il sostegno del Fondo per l’Innovazione colmerà il divario tra i costi di produzione e il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare per l’idrogeno rinnovabile.

I termini e le condizioni della seconda asta includono nuovi requisiti di resilienza e i progetti saranno valutati in base a un nuovo criterio: “Raggiungere la sicurezza dell’approvvigionamento di beni essenziali e contribuire alla leadership industriale e alla competitività dell’Europa”. La CE ha dichiarato che garantirà inoltre che venga fornito supporto ai processi di produzione sicuri in Europa attraverso requisiti di sicurezza e sicurezza informatica ‘appropriati’.

Abele Carruezzo