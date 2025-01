Bruxelles rinnova ancora la ‘tonnage tax’ italiana“

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime notificato in quanto compatibile con il mercato interno”. Questo è quanto dichiarato dalla Commissione UE che ha prorogato le agevolazioni fiscali per altri diceni anni

Bruxelles. Per altri dieci anni le compagnie armatoriali italiane potranno beneficiare del regime fiscale della tonnage tax, che consente un calcolo forfettario del reddito imponibile sulla base del tonnellaggio della propria flotta.

Il dispositivo legislativo della Commissione UE è stato pubblicato ieri, dopo la richiesta, da parte del Governo italiano, di prorogare il regime fiscale agevolato per le compagnie armatoriali della tonnage tax. Il regime fiscale, sarà attuato per una durata di 10 anni, a decorrere dalla data di notifica della decisione UE, e si applicherà per l’intero esercizio fiscale 2024.

La ‘tonnage tax’ (imposta sul tonnellaggio) è un meccanismo di tassazione opzionale forfettaria sul reddito imponibile. È applicata alle compagnie marittime di navigazione costituite e residenti nel territorio dello Stato italiano, nonché alle società con stabile organizzazione in Italia, anche se non residenti. L’obbiettivo della tonnage tax è la riduzione delle asimmetrie fiscali tra la flotta italiana e le flotte europee.

L’imposta sul tonnellaggio risulta una delle principali sovvenzioni marittime. Viene calcolata in base alla stazza netta dell’intera flotta in esercizio o in uso di proprietà di una singola società, permettendo, in questo modo, una tassazione minore di quella ordinaria.

La tassazione si basa sul tonnellaggio netto; è una variabile internazionale utilizzata da organismi di certificazione indipendenti che determinano la capacità di trasporto delle navi.

Poiché l’imposta percepita è indipendente dal volume di materiale trasportato e dal risultato operativo di una compagnia di navigazione, è meno complessa da gestire per il fisco e le compagnie di navigazione.

Il reddito si calcola sulla base di un importo fisso giornaliero applicando i seguenti quattro coefficienti: – sotto le 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 € per tonnellata; – tra le 1.001 e le 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 € per tonnellata; – tra le 10.001 e le 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 € per tonnellata; – sopra le 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 € per tonnellata.

La tonnage tax – in sostanza – è un’agevolazione fiscale rivolta ad armatori che operano con una particolare forma giuridica, che consente di determinare forfetariamente il reddito derivante dalle attività economiche conseguenti all’utilizzo delle navi, annullando, di fatto, l’imposizione sul reddito delle imprese amatoriali e assoggettandole ad una tassa sul tonnellaggio.

Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione Europea la loro intenzione di prorogare di 10 anni il vigente regime di imposta sul tonnellaggio.

Il Legislatore Italiano, con l’introduzione di tali norme fiscali, ha cercato di impedire la fuga dal Registro Nazionale di iscrizione delle navi, in seguito alla preferenza di un Registro d’iscrizione contenente norme fiscali meno gravose e sistemi di reclutamento dei marittimi riferiti alla nazionalità degli stessi e pertanto più elastico.

A tali nuovi requisiti va aggiunto un ulteriore obbligo previsto dalla Legge istitutiva del regime, ossia l’obbligo di formazione: imbarco di un allievo ufficiale per ogni nave in Tonnage Tax, che può essere assolto, in alternativa, con un versamento compensativo annuo, sempre ai fini dell’addestramento, al Fondo Nazionale Marittimi o ad altre Istituzioni aventi finalità analoghe.

Una ulteriore innovazione normativa prevede la modifica il Registro Internazionale. Esso è diviso in tre sezioni, la prima riguarda le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, la seconda le navi che appartengono a soggetti non comunitari, la terza le navi che appartengono a soggetti non comunitari, che si trovano in regime di sospensione da un Registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell’articolo 145 del Codice della Navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.

Con l’ultimo dispositivo vengono confermati ‘ritocchi normativi’ sul regime deciso dal Governo con riferimento all’esclusione dalle attività ancillari assoggettabili del trasporto terrestre di container; oltre alcuni raffronti fra i diversi regimi di tonnage tax ammessi in seno all’Ue, da cui ad esempio quello sui carichi fiscali previsti dai diversi paese per le navi in base alla loro stazza.

Il Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto, in rappresentanza del Presidente, audito durante l’incontro sul disegno di legge di bilancio, ha richiamato l’attenzione del Governo sul ruolo strategico del trasporto marittimo per il Paese, sia in termini industriali che sociali, garantito da un’industria nazionale dello shipping che si fonda su due pilastri imprescindibili come il Registro internazionale e la Tonnage Tax.

Confitarma sostiene il consolidamento del Registro Internazionale e della Tonnage Tax, una condizione necessaria e per di più non sufficiente per garantire la competitività dell’industria marittima italiana. Le decisioni di rinnovo per entrambi i regimi, da parte della Commissione UE, a valere per il prossimo decennio, intervengano, in tempi ragionevoli, al fine di fornire alle imprese interessate un quadro giuridico chiaro ed allineato alle ‘best practices’ adottate dai regimi degli altri Stati Membri.

Abele Carruezzo