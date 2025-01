Bureau Veritas in trattative per la fusione con il rivale svizzero

(Foto courtesy B.V)

Parigi. La Società di Classificazione Bureau Veritas (BV) ha confermato di essere in trattative con SGS, con sede a Ginevra, per una fusione che potrebbe creare un gigante europeo dei test e della certificazione.

“Non ci può essere alcuna garanzia che queste discussioni si tradurranno in una transazione o in un altro accordo”, ha sottolineato stamane il gruppo francese a seguito delle forti speculazioni dei media sull’accordo di ieri martedì.

La Société Générale de Surveillance S.A. (SGS) è una multinazionale svizzera che fornisce servizi di ispezione, verifica, test e certificazione simili a BV, la sesta società di classificazione navale più grande del mondo. Fondata originariamente in Francia nel 1878, SGS si trasferì in Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale.

Bureau Veritas ha una valutazione di circa 13,23 miliardi di euro (13,63 miliardi di dollari), secondo i dati LSEG, mentre SGS ha una valutazione di circa 17,44 miliardi di franchi svizzeri (19,12 miliardi di dollari).

Per maggiori informazioni riportiamo il comunicato stampa trasmesso stamane da B.V.

Parigi. “A seguito di recenti commenti da parte dei media, Bureau Veritas indica di essere in trattative con SGS in merito a una potenziale aggregazione aziendale. Non vi è alcuna garanzia che queste discussioni si tradurranno in una transazione o in un altro accordo. Bureau Veritas non commenterà ulteriormente e comunicherà solo a tempo debito, se e quando applicabile”.

Bureau Veritas è leader mondiale nei servizi di ispezione, certificazione e test di laboratorio con uno scopo potente: plasmare un mondo di fiducia garantendo un progresso responsabile. Con l’obiettivo di essere il partner preferito per l’eccellenza e la sostenibilità dei clienti, l’azienda innova per aiutarli a navigare nel cambiamento.

Creato nel 1828, Bureau Veritas conta 83.000 dipendenti e fornisce servizi in 140 paesi. Gli esperti tecnici dell’azienda supportano i clienti nell’affrontare le sfide in materia di qualità, salute e sicurezza, protezione dell’ambiente e sostenibilità.

Abele Carruezzo