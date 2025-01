Orientare l’UE verso una maggiore competitività sostenibile

La bussola per la competitività è la prima grande iniziativa della Commissione nel mandato 2024-2029

Bruxelles. La Commissione Europea ha presentato un nuovo quadro per rilanciare la produttività economica e garantire il vantaggio competitivo dell’UE.

La ‘bussola’ per la competitività si basa sulle raccomandazioni formulate nella relazione di Mario Draghi sul futuro della competitività europea. Orienterà il lavoro dell’UE in materia di competitività nei prossimi cinque anni e tradurrà le raccomandazioni della relazione in azioni concrete per la futura prosperità dell’UE.

L’UE gode di un solido sistema di diritti e valori, di un mercato unico, di infrastrutture di prim’ordine e di una forza lavoro qualificata, ma la bussola riconosce che occorre fare di più per garantire che l’Europa tenga il passo con le altre grandi economie in un mondo difficile e sempre più competitivo. Pur cercando sempre di garantire la neutralità climatica dell’UE, l’Europa deve diventare il luogo in cui le tecnologie future e i prodotti puliti vengono inventati, fabbricati e immessi sul mercato.

La Bussola individua 3 principali aree di azione:

Innovazione – L’UE deve colmare il divario in termini di innovazione creando un ambiente in cui le start-up innovative, un’efficace leadership industriale e la diffusione delle tecnologie nelle imprese prosperino. Tra le iniziative concrete della Commissione figurano “Applicare l’IA” e “Gigafactory dell’IA” per promuovere l’adozione industriale dell’IA; piani d’azione per i materiali avanzati, la quantistica, le biotecnologie, la robotica e le tecnologie spaziali; e una strategia dell’UE per le start-up e le scale-up che affronterà gli ostacoli che impediscono l’emergere e l’espansione di nuove imprese.

Decarbonizzazione e competitività – L’UE contribuirà a ridurre i prezzi elevati e volatili dell’energia attraverso un piano d’azione per l’energia accessibile. Definirà un approccio alla decarbonizzazione basato sulla competitività attraverso il suo prossimo Clean Industrial Deal, mentre un Industrial Decarbonisation Accelerator Act estenderà le autorizzazioni accelerate ai settori in transizione. Avvierà inoltre piani d’azione per i settori ad alta intensità energetica, come l’acciaio, i metalli e i prodotti chimici.

Sicurezza e resilienza – L’UE ridurrà le dipendenze e aumenterà la sua resilienza e sicurezza continuando a costruire partenariati commerciali efficaci con le economie di tutto il mondo. Attraverso una nuova gamma di partenariati per il commercio pulito e gli investimenti, contribuirà a garantire l’approvvigionamento di materie prime, energia pulita, carburanti sostenibili per il trasporto e tecnologie pulite da tutto il mondo. Riesaminerà inoltre le norme in materia di appalti pubblici per introdurre una preferenza europea negli appalti pubblici per settori e tecnologie critici

Alla base di queste azioni vi saranno cinque attività trasversali:

Semplificazione – grazie alla drastica riduzione degli oneri normativi e amministrativi per le imprese.

Ridurre gli ostacoli al mercato unico attraverso la strategia per il mercato unico Horizon.

Finanziare la competitività attraverso l’istituzione di un’Unione europea del risparmio e degli investimenti.

Promuovere le competenze e i posti di lavoro di qualità attraverso un’Unione delle competenze.

Migliore coordinamento delle politiche a livello dell’UE e nazionale grazie all’introduzione di uno strumento di coordinamento della competitività.

Abele Carruezzo