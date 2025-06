Una nuova proposta di semplificazione accelererà gli investimenti nel settore della difesa nell’UE

Bruxelles. La Commissione europea ha proposto nuove misure per ridurre la burocrazia e agevolare gli 800 miliardi di euro di investimenti di cui i paesi dell’UE hanno bisogno per garantire che le loro industrie della difesa possano realizzare in modo rapido e su larga scala.

Le misure si basano sulla visione delineata nel Libro Bianco per la prontezza alla difesa europea 2030, che ha individuato nella semplificazione e nell’armonizzazione delle norme un modo essenziale per rafforzare la preparazione dell’Europa in materia di difesa.

Conosciute come l’omnibus della prontezza alla difesa, le misure faciliteranno gli investimenti nelle capacità di difesa, forniranno una maggiore prevedibilità all’industria e faciliteranno l’accesso ai finanziamenti dell’UE.

In particolare, si impegnano a: – introdurre un regime di autorizzazione accelerato per i progetti di difesa in tutta l’UE che riduca i tempi del processo di autorizzazione a 60 giorni e istituisca punti di contatto unici nei paesi dell’UE; – per l’industria della difesa ridurre gli oneri amministrativi del Fondo europeo per la difesa (FES) per i richiedenti e i partecipanti e agevolare una maggiore partecipazione delle entità ucraine al FES; – incoraggiare gli acquisti congiunti e aumentare le soglie contrattuali per facilitare l’approvvigionamento e accelerare i trasferimenti transfrontalieri di prodotti per la difesa; – chiarire l’applicazione delle norme vigenti a livello dell’UE, come il diritto della concorrenza o l’ambiente; – garantire che le normative in materia di sostanze chimiche soddisfino le esigenze di difesa; – migliorare l’accesso ai finanziamenti razionalizzando i criteri di ammissibilità di InvestEU, fornendo orientamenti sugli investimenti sostenibili nella difesa e chiarendo il concetto di armi proibite.

La proposta incorpora i riscontri di una consultazione pubblica avviata nel marzo 2025 e include i contributi del dialogo strategico della presidente von der Leyen con l’industria europea della difesa tenutosi a maggio. Come passo successivo, il Parlamento europeo e il Consiglio negozieranno il Defence Readiness Omnibus.

“Con il Defence Readiness Omnibus, stiamo inviando un chiaro segnale politico: L’Europa è seria riguardo alla difesa e alla creazione di una preparazione credibile. Stiamo eliminando la burocrazia per aiutare gli Stati membri e l’industria ad agire più rapidamente, a investire in modo più intelligente e a rafforzare la nostra deterrenza collettiva. Si tratta di trasformare l’ambizione dell’UE in una reale capacità”, ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia.

Abele Carruezzo