Uno studio indipendente evidenzia alcune sfide nell’attuazione dell’obbligo di sbarco in tutte le attività di pesca dell’UE

(Mercato del pesce Pescara; foto courtesy www.abruzzo24ore.Tv)

La Commissione europea ha pubblicato oggi uno studio indipendente che valuta l’adempimento dell’obbligo di sbarco

Bruxelles. Cinque anni dopo la sua piena attuazione, lo studio conclude che l’obbligo di sbarco non ha raggiunto il suo pieno potenziale.

L’obbligo di sbarco è stato introdotto nel 2015 ed è entrato pienamente in vigore nel gennaio 2019.

Il suo obiettivo è quello di eliminare gli sprechi di rigetti (catture restituite al mare) incoraggiando i pescatori a pescare in modo più selettivo e ad evitare catture indesiderate.

Sebbene il settore della pesca, le Autorità nazionali e le Istituzioni scientifiche abbiano compiuto sforzi significativi per innovare gli attrezzi, le tecnologie e le pratiche di pesca al fine di ridurre le catture indesiderate, lo studio dimostra che l’efficacia dell’obiettivo dell’obbligo di sbarco di eliminare gradualmente i rigetti presenta alcune sfide.

Lo studio indipendente evidenzia una serie di potenziali fattori limitanti per l’attuazione dell’obbligo di sbarco, tra cui – incentivi insufficienti per i pescatori a conformarsi; – strumenti di monitoraggio e applicazione inefficaci; – è in conflitto con il mantenimento della redditività economica della pesca a causa della perdita di catture di valore commerciale quando si aumenta la selettività; – sfide per migliorare la selettività delle specie e degli attrezzi.

L’elevato numero di deroghe disponibili all’obbligo di sbarco ha reso difficile tracciare direttamente gli impatti all’interno di una flotta, di una pesca e di un bacino marittimo.

Questo studio indipendente è stato condotto da esperti esterni e si è basato su ricerche documentali, studi di casi, sondaggi e interviste. Lo studio è stato avviato nel 2024 e i suoi risultati confluiranno nella valutazione in corso del Regolamento sulla politica comune della pesca.

I risultati dello studio saranno discussi con le parti interessate, contribuendo così alla valutazione del Regolamento sulla politica comune della pesca.

“La Commissione europea sta organizzando un evento online per presentare lo studio e raccogliere i feedback delle parti interessate”, si legge nella nota della Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca.

Abele Carruezzo