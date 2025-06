La Grecia schiera la Marina Militare per monitorare le imbarcazioni di migranti al largo della Libia

(Foto courtesy marina Militare Ellenica)

La Grecia sta inviando navi militari nelle acque al largo della Libia per monitorare le imbarcazioni di migranti dirette a Creta e Gavdos

Atene. Il recente aumento dei flussi migratori verso la costa meridionale di Creta preoccupa il Governo ellenico che si aspetta un intervento da parte della Commissione Europea.

Nell’arco di un solo periodo di 24 ore, da giovedì a venerdì della scorsa settimana, più di 730 migranti sono arrivati sulle due isole greche, creando difficoltà nella gestione della stagione turistica già avviata.

Storicamente, la migrazione marittima verso la Grecia si è verificata principalmente nell’Egeo,dove i rifugiati mediorientali che partivano dalle coste turche.

Il controllo rafforzato della Grecia ha bonificato quella rotta e i trafficanti di esseri umani in Libia hanno promosso un’altra opzione marittima, partendo da Tobruk per le isole greche meridionali.

Il viaggio di 180 miglia nautiche sta attirando passeggeri, in particolare cittadini egiziani, ha detto il Ministero dell’Immigrazione greco al quotidiano ellenico Kathimerini; altre nazioni ben rappresentate sulla rotta includono Eritrea, Sudan, Pakistan, Yemen e Bangladesh.

I funzionari di Creta e delle isole circostanti dicono che questi arrivi mettono a dura prova le piccole economie locali.

L’attività si concentra durante i calmi mesi estivi, quando le condizioni sono migliori per la traversata. Ciò è in conflitto con la stagione del turismo, un pilastro per l’occupazione locale.

Per affrontare la questione, il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha ordinato alle navi militari di sorvegliare la rotta vicino al punto di origine e di collaborare con le Autorità libiche. Ciò potrebbe richiedere il coordinamento con le milizie del generale Khalifa Haftar, il signore della guerra che governa la metà orientale del paese.

“Ho chiesto al Ministro della Difesa di garantire che le navi della Marina greca siano inviate al di fuori delle acque territoriali libiche, in modo che, per precauzione e sempre in collaborazione con le Autorità libiche e le altre forze europee, possiamo inviare un messaggio che i trafficanti non imporranno chi entra nel nostro paese”, ha detto Mitsotakis ieri, lunedì.

A seconda delle regole di ingaggio, intercettare le imbarcazioni di migranti al largo della Libia potrebbe essere una responsabilità per le forze greche.

La Guardia Costiera ellenica è sotto inchiesta per un’interdizione andata male al largo della costa di Pylos nel giugno 2023. I Pubblici Ministeri greci hanno accusato 17 membri dell’equipaggio del cutter della Guardia Costiera ellenica di aver presumibilmente capovolto un’imbarcazione di migranti nel tentativo di rimorchiarla lontano dalle acque greche.

Almeno 82 persone sono morte nell’incidente, e potenzialmente fino a 500; i sopravvissuti hanno affermato che le Autorità hanno tentato l’affondamento, mentre il Ministero della Difesa ellenico nega qualsiasi illecito.

Abele Carruezzo