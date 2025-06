Consiglio europeo del 26 giugno 2025

(Foto by Ufficio stampa Ue)

Il motto della “Sicurezza Europa”

Bruxelles. I 27 leader dell’Unione Europea, dopo un vertice di una giornata dal forte sapore geopolitico e geoeconomico (conflitto Israele-Iran; la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza; l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia; crisi sull’alleanza transatlantica Nato di Trump), hanno concluso ‘ben poco’ e il documento finale passa con 27 favorevoli e Orbàn contrario, generando una forte incertezza nelle capitali Ue.

Difesa europea.

Alla NATO, 23 Stati membri dell’Unione Europea hanno deciso di spendere di più. Il piano Defence Readiness 2030 definisce una tabella di marcia. Il piano ReArm Europe definisce gli strumenti per realizzare il necessario aumento degli investimenti. 16 Stati membri hanno richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Ciò consentirà loro un aumento sostanziale della spesa per la difesa senza innescare una procedura per disavanzo eccessivo.

Il regolamento Defence Readiness Omnibus, approvato, consentirà di accelerare le procedure di autorizzazione per l’industria della difesa, di ottenere deroghe ambientali e di semplificare le norme

sugli aiuti di Stato.

E’ stato proposto di ricorrere ai prestiti SAFE (Programma europeo per l’industria della difesa) per garantire la costruzione di un autentico mercato europeo per i materiali di difesa.

Gaza.

Non si può trascurare la situazione umanitaria a Gaza, che rimane abominevole e insopportabile. Gli aiuti umanitari devono raggiungere Gaza immediatamente e senza ostacoli, rapidamente e su larga scala. L’Europa continuerà a chiedere un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi, che portino alla fine definitiva delle ostilità.

Ucraina.

Il Presidente Zelensky e l’UE hanno concordato di mantenere il sostegno finanziario all’Ucraina su tutti i fronti: militare, economico e politico. Sul piano militare, sono stati stanziati 1 miliardo di euro per l’industria della difesa ucraina, attraverso profitti inattesi derivanti dai beni russi congelati.

Si raggiungerà l’obiettivo di 2 milioni di munizioni di artiglieria per l’Ucraina nel 2025 e saranno anticipati i restanti 11 miliardi di euro di prestiti del G7.

Politicamente, si dovrà continuare a fare pressione sulla Russia (obiettivo del 18° pacchetto di sanzioni) affinché intraprenda colloqui seri, a partire da un vero cessate il fuoco. Allo stesso tempo, si sta anche accompagnando l’Ucraina nel suo percorso verso l’UE. Strada ostacolata dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán che ha presentato i risultati di una controversa consultazione nazionale che il suo Governo ha lanciato per sondare l’opinione dei cittadini ungheresi sull’adesione dell’Ucraina.

Infine è stata formulata la richiesta alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e all’Alto Rappresentante di proporre una tabella di marcia, anche in materia di finanziamento, in vista dell’ incontro di ottobre prossimo.

“Per rafforzare la posizione dell’Europa sulla scena globale – il presidente Antonio Costa ha detto in conferenza stampa ieri sera – il Consiglio europeo dovrà intensificare il lavoro interno per migliorare la competitività per sviluppare la rete commerciale. I recenti incontri chiave come il Sudafrica o i paesi dell’Asia centrale, dimostrano che il mondo conta sull’Unione Europea per promuovere la stabilità e la sicurezza globali. E la prosperità dei nostri cittadini dipende dalla stabilità e dalla sicurezza globali”.

Abele Carruezzo

(Il presidente Antonio Costa al Consiglio europeo)